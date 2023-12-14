10 класс | История России

МОСКВА-ВАШИНГТОН. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.1933-1936

СЕВОСТЬЯНОВ Г.

В работе всесторонне рассматриваются политические, дипломатические, торгово-экономические отношения и научно-культурные связи между СССР и США на широком фоне развития международных событий, особенно в Европе и на дальнем Востоке. Проанализированы стратегические цели двух государств, совпадения и расхождения их интересов. Детально изложены переговоры послов обеих стран с их руководством по кардинальным вопросам дипломатии. Книга написана на основе уникальных архивных документов правительственного уровня.