Внешняя политика Советского Союза в 1920-1930-е годы. Дискуссионный клуб" Дом Бове"

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Что в приоритете: коммунистические ценности или национально-государственные интересы?

Российское военно-историческое общество продолжает четвертый сезон дискуссионного клуба «Дом Бове» (ранее – «Гучков Дом»), заседания которого объединены общей темой: «История российской внешней политики. Ценности vs прагматика».

В ходе пятого заседания эксперты коснулись истории вешней политики советского государства в межвоенный период. Известно, что пришедшие к власти большевики рассматривали революцию в России лишь как первый этап мировой революции. Надежды на ее скорое свершение не оправдались, а И.В. Сталин провозгласил «строительство коммунизма в отдельно взятой стране». Однако при этом идеи интернационализма доминировали во внутренней идеологической пропаганде, а интернационалистский призыв к рабочим всех стран мира стал значимой частью внешнеполитической деятельности.

В частности, участники обсудили:

- чем руководствовала внешняя политики СССР в 1920-1930-е гг.: интересами или ценностями?

- действительно ли большевики были готовы разменивать национальные интересы страны во имя реализации своей всемирной утопии?

- была ли молодая Советская Россия «классическим» национальным государством или предлагала иной взгляд на взаимоотношения на международной арене?

- как на протяжении 1920-1930-х гг. трансформировались внешнеполитические приоритеты и ценности? Чем это было обусловлено?

- какую роль играл Коммунистический Интернационал в контексте советской внешней политики?

Модератор дискуссии:

• Мягков Михаил Юрьевич – д.ист.н., Научный директор Российского военно-исторического общества Участники:

• Кагарлицкий Борис Юльевич – к.полит.н., директор Института глобализации и социальных движений;

• Матвеев Геннадий Филиппович – д.ист.н., профессор, завкафедрой истории южных и западных славян МГУ имени М.В. Ломоносова;

• Фомин Александр Михайлович – к.ист.н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова;

• Черняховский Сергей Феликсович – д.полит.н., профессор МГУ им. С.В. Ломоносова.