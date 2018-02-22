Забытое пламя Формозы. Как наши летчики разбомбили главную японскую авиабазу Военный специалист рассказал о том, как пилоты СССР помогли Китаю уничтожить «неуязвимую» авиабазу японцев, и почему этим потом хвалились американцы. В истории отношений России и Китая были и плодотворное сотрудничество, и достаточно острые политические конфликты. Один из таких конфликтов в 1927 году даже привел к разрыву дипломатических отношений между странами. Это произошло из-за того, что к власти в некогда дружественном нам государстве пришли националисты во главе с Чан Кайши – лидером партии Гоминьдан. Чан Кайши был противником коммунистического режима и изменил политику своего предшественника Сунь Ятсена, который был нацелен на сотрудничество с СССР и Коммунистической партией Китая, а также на... На чтение: 4 минуты

Военный специалист рассказал о том, как пилоты СССР помогли Китаю уничтожить «неуязвимую» авиабазу японцев, и почему этим потом хвалились американцы.

В истории отношений России и Китая были и плодотворное сотрудничество, и достаточно острые политические конфликты. Один из таких конфликтов в 1927 году даже привел к разрыву дипломатических отношений между странами. Это произошло из-за того, что к власти в некогда дружественном нам государстве пришли националисты во главе с Чан Кайши – лидером партии Гоминьдан. Чан Кайши был противником коммунистического режима и изменил политику своего предшественника Сунь Ятсена, который был нацелен на сотрудничество с СССР и Коммунистической партией Китая, а также на поддержку народных масс. Все это, конечно, сильно не понравилось Сталину, и Советский Союз прекратил оказывать поддержку Китаю.

Этим довольно скоро воспользовалась Япония, стремившаяся установить свое господство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Японские летчики регулярно осуществляли налеты на китайские города, в 1931 году произошло вторжение в Маньчжурию. Воздушные атаки противника представляли наиболее серьезную угрозу для Китая, поскольку его собственная и без того слабая авиация к 1937 году оказалась почти полностью разгромлена. В арсенале китайских ВВС осталось три десятка самолетов, да и те на тот момент были сильно устаревшими, а китайские летчики не имели большого опыта полетов. В связи с этими трудностями правительство Чан Кайши было вынуждено вновь обратиться за помощью к Советскому Союзу.

Усиление Японии, которая к тому же поддерживала нацистский режим Гитлера, представляло опасность и для СССР, поэтому отношения с Китаем были возобновлены. Большую долю военной помощи Китаю составляли поставки советских истребителей. Кроме того, наши пилоты стали прибывать туда в качестве добровольцев и помогали китайским товарищам бомбить японские авиабазы.

Одним из самых ярких и при этом малоизвестных сегодня эпизодов стал налет на японскую авиабазу Мацуяма на острове Формоза (историческое название Тайваня). 23 февраля 1938 года группа советских летчиков начисто стерла с лица земли одну из крупнейших авиабаз японцев, которую те долгое время считали неуязвимой. Ни один японский истребитель не успел подняться в воздух, и нерушимая Мацуяма погибла под огнем 280 фугасных и зажигательных бомб. На земле было уничтожено свыше 40 самолетов, множество комплектов авиатехники и большая часть аэродромного имущества, а в Токио началась настоящая паника.

Однако тогда объемы военной помощи Китаю в СССР старались не афишировать, поэтому имена наших летчиков были засекречены, а их славу чуть не присвоили себе американские пилоты.

По случаю памятной даты, которая очень кстати совпала с Днем защитника Отечества, мы решили вспомнить об этом эпизоде в нашей военной истории и попросили рассказать о нем военного публициста, одного из ведущих специалистов по отечественной артиллерии Александра Широкорада. Он рассказал, для чего советские пилоты использовали китайские псевдонимы, почему японцы не успели открыть по ним ответный огонь и как в современном Китае относятся к захоронениям и памятникам советским героям-добровольцам.

Первый неприятель над Японией

– Александр Борисович, почему эпизод с бомбежкой Мацуямы так малоизвестен? Так вышло из-за того, что советское руководство долго старалось не разглашать военное сотрудничество с Китаем?

– Да, это не разглашалось, хотя десятки наших пилотов летали в составе авиации Чан Кайши, то есть помогали даже не китайским коммунистам, а китайским националистам. Но советские летчики не только бомбили аэродромы на Формозе (это китайская территория). К примеру, 20 мая 1938 года три тяжелых бомбардировщика ТБ-3 пролетели над всей территорией Японии и сбросили над японскими островами несколько сот тысяч листовок. Это произвело на японцев огромное впечатление, потому что до этого ни один неприятельский самолет не пролетал над территорией Японии!

– Что было написано в этих листовках?

– Там говорилось о том, что настал час войны и в случае, если японцы будут продолжать свои атаки, на их города будут сброшены бомбы. Причем листовки были от имени китайского Гоминьдана. Это произвело довольно серьезное впечатление, тем более что японская авиация регулярно бомбила китайские города, нанося удары по Центральному и Южному Китаю.

– Советские летчики были единственным шансом Китая противостоять японским истребителям? Я так понимаю, что китайская авиация находилась в довольно плачевном состоянии.

– Да, собственная авиация в Китае была развита плохо. Но если говорить честно, то там воевали не только советские летчики и советские самолеты. Да, мы поставляли в Китай новейшие машины – и бомбардировщики СБ, и истребители И-16. Но с японцами воевали также немецкие самолеты («Юнкерсы»), и немцы использовали Китай как полигон для испытаний своей авиации.

Особенности маскировки

– Это правда, что наши пилоты в Китае использовали псевдонимы? К примеру, капитан Федор Полынин назывался генералом Фынь По и т. д.

– Да, наши летчики летали под китайскими именами. Вспомните фильм «Офицеры», где китайская часть была прижата японцами к советскому берегу, и там Алексей Трофимов, которого играл Георгий Юматов, узнает своего товарища – Ивана Варавву (персонаж Василия Ланового). Лановой там играл роль советского специалиста, служившего в китайской армии под китайским псевдонимом. И вот герои встречаются и начинают общаться сначала через переводчика, а потом, наконец, отпускают его и начинают говорить уже по-русски. В общем, это эпизод, очень близкий к жизни.

– А как еще советские пилоты маскировались во время вылетов?

– Отправляясь на вылеты, наши летчики надевали униформу комендантов ВВС. Естественно, большинство из них не говорило по-китайски, но по радиосвязи старались не использовать русский язык. Кто-то говорил по-английски, кто-то – по-немецки, тем более что среди гоминьдановских летчиков было достаточно много людей, которые знали эти языки. Были, конечно, и переводчики. Кроме того, это был конец 1930-х годов, и тогда такого точного радиоперехвата, как сейчас, не велось, тем более что сами японцы не знали русского языка.

– Японцы вообще догадывались, что это были не китайские, а советские пилоты?

– Да, естественно, они знали. И как раз когда в апреле 1941 года был заключен пакт о нейтралитете между СССР и Японией, одной из статей договора было требование к Советскому Союзу прекратить оказывать военную помощь китайским националистам. Со стороны СССР договор подписал Молотов, со стороны Японии – министр иностранных дел Ёсукэ Мацуока, который для этого приезжал в Москву. Формально помощь Китаю была приостановлена, но фактически она все равно шла, просто по более скрытым каналам, и стали меньше использовать наших специалистов. Тем более что очень много китайских специалистов – как коммунистических, так и гоминьдановцев – проходили обучение в военных и гражданских вузах Советского Союза.

– Каким образом осуществлялось военное снабжение Китая? Помимо самолетов и летчиков, мы оказывали еще какую-то помощь дружественным соседям?

– Снабжение китайских вооруженных сил шло через Синьцзян. Там был даже советский авиационный мост, который проходил из Средней Азии через Синьцзян и шел до Центрального Китая. Там происходил перегон военных самолетов, а также регулярно летали пассажирские самолеты. Кстати сказать, в Китай поставлялись не только наши самолеты, но и танки. Порядка 90 советских танков Т-26 участвовало в боях Японо-китайской войны. Но танков, конечно, было меньше, чем истребителей, потому что доставлять их сухопутным путем было трудно, а при доставке по морю была велика опасность перехвата японскими кораблями.

Украденные лавры и могилы освободителей

– Авиабазу Мацуяма на Формозе часто называют «неуязвимой». Это действительно было так? В чем заключалась сложность миссии по ее уничтожению?

– В основном главная сложность заключалась в большой дальности – Мацуяма находилась достаточно далеко от Китая. Нашим пилотам пришлось лететь туда семь часов! Дальность полета составила свыше тысячи километров. Но летчикам повезло: японские системы ПВО практически не сработали, поскольку японцы просто не ожидали такой наглости – что кто-то их будет там бомбить.

– Я читала, что американские волонтеры тоже помогали Китаю?

– Да, американцы помогали китайцам, но помощь эта была достаточно ограниченной. Что интересно, на стороне Чан Кайши воевало даже какое-то количество эмигрантов – в основном, правда, из числа тех, кто эмигрировал в Маньчжурию. Они были добровольными наемниками и воевали на стороне Гоминьдана. Советские пилоты тоже были ценными специалистами из числа добровольцев.

– Я не просто так спросила про американцев. Ведь там была не очень красивая история с пилотом из США по имени Винсент Шмидт, который в Китае командовал международной группой добровольцев. Советский Союз по понятным причинам держал операцию на Формозе в тайне, зато Шмидт вовремя подсуетился и присвоил все лавры себе, рассказав об этом куче газет. Действительно был в истории такой эпизод?

– Да, такое действительно было. Но, вы знаете, нашей разведке и специалистам, которые работали в Китае, было даже выгодно то, что американцы присвоили себе эту победу, потому что таким образом удалось запутать японцев и отвести подозрения от Советского Союза. Может быть, это даже была какая-то спецоперация советской разведки. Тогда ведь все это не афишировалось!

– К сожалению, у нас и сейчас не особенно часто вспоминают об этом успехе советских летчиков. А в Китае об этом помнят?

– Да, там есть несколько мемориалов в память о подвигах наших пилотов. Там вообще очень интересная история с могилами советских военнослужащих. Есть очень четкое деление. Те военнослужащие, которые погибли в годы Русско-японской войны и ранее, в ходе так называемого «Восстания боксеров» , считаются «империалистами и оккупантами», которые пали в «империалистической колониальной войне», – это относится и к японцам, и к русским. И к их захоронениям китайцы относятся в какой-то мере даже брезгливо. А вот все могилы советских воинов, которые сражались на стороне Гоминьдана и Компартии до Великой Отечественной войны – это могилы освободителей. И на эти могилы и мемориалы никто не покушался даже во время «культурной революции» («Великая пролетарская культурная революция» – серия идейно-политических кампаний 1966–1976 годов в Китае, развернутых и руководимых лично Председателем Мао Цзэдуном. – Прим. ред. ) и советско-китайского конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году. То есть в этом плане китайцы очень четко проводили границу и всегда отдавали должное советским воинам-интернационалистам.

В Музее военной формы одежды Российского военно-исторического общества (Москва, Петроверигский переулок, дом 4, стр. 1) открылась выставка «В боях рожденная» – к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.На выставке представлены подлинные предметы военной формы одежды и снаряжения Красной Армии в разные периоды ее существования: шинель с «разговорами» кавалериста РККА образца 1922 года; летняя повседневная форма командно-начальствующего состава автобронетанковых войск РККА образца 1935 года; форма образца 1943 года, созданная для женщин военнослужащих; парадная форма генералов Красной Армии, разработанная специально для Парада Победы 1945 года. Приглашаем вас!