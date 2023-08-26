Стела в память 9-го отдельного лыжного батальона РККА (г. Кухмо, Финляндия) 23 мая 2019 года рядом с городом Кухмо был открыт памятник военнослужащим 9-го отдельного лыжного батальона Красной армии, погибшим здесь в феврале 1940 года. На чтение: 1 минута

23 мая 2019 года рядом с городом Кухмо был открыт памятник военнослужащим 9-го отдельного лыжного батальона Красной армии, погибшим здесь в феврале 1940 года.

Высота стелы, созданной скульптором Денисом Стритовичем, составляет 3 метра. Части памятника разделены между собой сквозным разлом, напоминающем линию фронта между СССР и Финляндией.

Возле стелы были захоронены останки 23-х советских солдат, погибших во время Зимней войны . Всего же поисковики сумели обнаружить 169 красноармейцев, но остальных похоронили на Ильинском кладбище в Архангельске, поскольку все они являлись выходцами из архангельского региона.

Стела появилась в Финляндии по инициативе Российского военно-исторического общества. Большую роль сыграли историки, архивисты и участники международной экспедиции «По следам 9-го лыжного батальона».

Судьба 9-го лыжного батальона трагична. Воинское подразделение было сформировано в Архангельске в 1939 году. Вскоре батальон пополнил отдельную лыжную бригаду, которой командовал полковник Вячеслав Долин. Известно, что на 11 января 1940 года численность батальона составляла 761 человек, из которых 601 являлись уроженцами Поморья. Всего же в бригаде служило около 3 тысяч бойцов.

В феврале 1940 года лыжная бригада была отправлена в район города Кухмо, чтобы помочь пробиться из окружения советским частям. Но вскоре связь с ними оборвалась. Позже выяснилось, что солдаты попали в засаду. В начале боя погиб полковник Долин, а командир 9-го батальона Иван Лутаев, комиссар и начальник штаба получили серьёзные ранения. И только 21 февраля бригада смогла вернуться. Из трёх тысяч человек, отправленных на задание, выжило всего 240.