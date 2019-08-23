Расставить точки над пактом (к годовщине подписания Договора о ненападении) 23 августа 1939 года в Москве руководством СССР и Германии был подписан договор о ненападении На чтение: 2 минуты

23 августа 1939 года в Москве руководством СССР и Германии был подписан договор о ненападении

За десятилетия, прошедшие с момента его подписания, было сломано немало копий в обсуждениях мотивов, преференций и последствий для сторон, подписавших договор, и для всего остального мира. Действительно, договоры подобного рода всегда имеют далеко идущие последствия, прямо и косвенно влияют на все страны мира.

В последние годы многие недобросовестные исследователи и «историки», а также заинтересованные в очернении СССР политические силы как внутри России, так и за её рубежом, систематически пытаются пересмотреть значение этого договора. Проводятся попытки приравнять Советский Союз и нацистскую Германию, выставить нашу страну агрессором и захватчиком.

Сегодня мы попробуем окончательно разобраться в этом вопросе, дать читателю исчерпывающую информацию о событиях в мире и вокруг нашей страны в те годы. Только зная это, читатель сможет составить своё представление о необходимости подписания этого договора и иметь полную картину предвоенной реальности 1939 года.

На пути к пакту

В первую очередь необходимо отметить следующее: пакт Молотова – Риббентропа не явился причиной каких-либо военно-политических изменений в Европе. Сейчас многие выставляют именно его как отправную точку, катализатор изменений. Однако с уверенность можно ответить, что это не так. И вот почему.

Если учесть военно-политические условия, сложившиеся в Европе и мире к 1939 году, даже далекому от политики человеку становится ясно: пакт – это всего лишь следствие того, к чему пришли европейские государства на протяжении 30-х годов.

Неприятная реальность для тех, кто обвиняет Советский Союз в мнимом «сговоре с Гитлером», заключается именно в этом. Не останавливаясь подробно на каждом из этих событий, так как вдумчивый читатель сможет найти эти данные на нашем портале самостоятельно, мы приведем лишь цепочку предшествующих подписанию пакта событий и явлений.

Во-первых, это совершенно не поддающееся анализу поведение «гарантов» Версальского договора – Франции и Великобритании. Знаменитая и детально изученная политика «умиротворения Гитлера», как известно, не дала плодов. Фюрер не удовлетворился Австрией и Чехословакией.

Из первой проблемы следует и вторая – Мюнхенский сговор . Стремясь удовлетворить аппетиты Гитлера, западные державы сделали всё, чтобы он почувствовал себя свободным на востоке. То есть нацистская агрессия, безусловно, канализировалась стараниями Чемберлена и Даладье на восток.

В-третьих – полная несостоятельность, бездействие и отсутствие реальной власти у единственного наднационального совещательного органа мира – Лиги наций. На нашем портале есть подробная статья на эту тему .

Ejus est nolle, qui potest velle

(Отказываться от притязаний может тот, кто имеет на них право)

Исходя из этих трёх аспектов мы можем видеть, что к 1939 году Советский Союз оказался буквально в положении, когда другого выбора нет. Так как «гаранты Версаля» не только допустили ремилитаризацию Рейха, но и Мюнхенский сговор, руководство СССР решило совершить последнюю попытку договориться с ними напрямую.

Всем известны консультации с французскими и английскими представителями в Москве, предшествующие подписанию пакта. Оказалось, что члены западных делегаций вообще не имели практически никаких полномочий, и, что называется, прощупывали советскую сторону. Предложения об оказании помощи в случае агрессии со стороны рейха были направлены и Польше, будущей первой жертве нацистской агрессии.

О Польше нужно сказать несколько слов отдельно. Страна, отобравшая у Чехословакии Тешинскую область после Мюнхенского сговора и не пустившая через свою территорию на помощь чехам советские войска, мнила себя гораздо более значимой, чем было в реальности. И в этот раз панская Польша, имевшая военные планы только на восточном направлении, отказалась от советской помощи, и очень зря.

Пакт

В таких условиях советское руководство действовало не только предельно объективно, но и очень расчётливо, в соответствии с государственными интересами страны. Ответив на быстрое и очень конкретное предложение немцев, СССР не только обеспечивал себе время для подготовки к неизбежной войне. Решалась и задача на другом конце земного шара.

Вы не ошиблись. Япония, выбиравшая из двух стратегических вариантов будущей войны: на Тихом Океане или в Азии, после двух неудачных попыток прощупать советскую оборону у Хасана и Халхин-Гола склонилась к Тихоокеанскому варианту. Весомой причиной этому стал и пакт Молотова – Риббентропа. Японцы, надеявшиеся «поделить» СССР с немцами, никак не ожидали такого хода от союзников по «антикоминтерновскому пакту».

Да, к пакту имелись секретные протоколы, которые бывают в различных межгосударственных договорах и в наши дни. Да, государства договорились о «сферах влияния» в Восточной Европе. Обе стороны преследовали свои национальные интересы, и это нормально. Кстати, никакой «странной войны» на востоке Европы не было именно поэтому.

Последствия

Кроме необоснованных визгов современных недовольных и не разбирающихся в вопросе людей, в сухом остатке – несколько важных моментов заключенного документа.

Первый: западные союзники уже тогда решили бросить под каток надвигающейся войны Польшу. Фактически беззащитная против Гитлера страна, с отсталой армией, под гарантиями союзников была оставлена на произвол судьбы. Только по большому счастью 17 сентября, вошедшие на территорию бывшей Польши, откуда бежало (вместе с золотым запасом) правительство и высший генералитет, советские войска уберегли массово мигрировавших на восток евреев, украинских и белорусских крестьян.

Второй: в Восточной Европе установились четкие границы. Военные диктатуры Прибалтийских государств, оккупировавшая Молдавию Румыния, Венгрия и сама Германия очертили свои границы с СССР. Под возгласы британского министра авиации Кингсли Вуда, которого просили бомбить запасы строевого леса в Германии: «Вы с ума сошли, это же частная собственность!»

И, наконец, третье: СССР получил колоссальную возможность подготовиться к грядущей войне. Если вы сможете мыслить в исторической перспективе, то поймете, что иного выбора в те годы у советского руководства не было. Многое было неясно. Как поведут себя будущие союзники? А как Германия? Как Япония?

В этой сложной геополитической головоломке наша страна смогла одержать политическую и дипломатическую победу. Пусть и тактическую, но из тактики вырастает операция, а из операции – стратегия. А стратегически – над Берлином оказался наш флаг.