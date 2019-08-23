Расставить точки над пактом (к годовщине подписания Договора о ненападении)
23 августа 1939 года в Москве руководством СССР и Германии был подписан договор о ненападении
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23 августа 1939 года в Москве руководством СССР и Германии был подписан договор о ненападении
За десятилетия, прошедшие с момента его подписания, было сломано немало копий в обсуждениях мотивов, преференций и последствий для сторон, подписавших договор, и для всего остального мира. Действительно, договоры подобного рода всегда имеют далеко идущие последствия, прямо и косвенно влияют на все страны мира.
В последние годы многие недобросовестные исследователи и «историки», а также заинтересованные в очернении СССР политические силы как внутри России, так и за её рубежом, систематически пытаются пересмотреть значение этого договора. Проводятся попытки приравнять Советский Союз и нацистскую Германию, выставить нашу страну агрессором и захватчиком.
Сегодня мы попробуем окончательно разобраться в этом вопросе, дать читателю исчерпывающую информацию о событиях в мире и вокруг нашей страны в те годы. Только зная это, читатель сможет составить своё представление о необходимости подписания этого договора и иметь полную картину предвоенной реальности 1939 года.
На пути к пакту
В первую очередь необходимо отметить следующее: пакт Молотова – Риббентропа не явился причиной каких-либо военно-политических изменений в Европе. Сейчас многие выставляют именно его как отправную точку, катализатор изменений. Однако с уверенность можно ответить, что это не так. И вот почему.
Если учесть военно-политические условия, сложившиеся в Европе и мире к 1939 году, даже далекому от политики человеку становится ясно: пакт – это всего лишь следствие того, к чему пришли европейские государства на протяжении 30-х годов.
Неприятная реальность для тех, кто обвиняет Советский Союз в мнимом «сговоре с Гитлером», заключается именно в этом. Не останавливаясь подробно на каждом из этих событий, так как вдумчивый читатель сможет найти эти данные на нашем портале самостоятельно, мы приведем лишь цепочку предшествующих подписанию пакта событий и явлений.
Во-первых, это совершенно не поддающееся анализу поведение «гарантов» Версальского договора – Франции и Великобритании. Знаменитая и детально изученная политика «умиротворения Гитлера», как известно, не дала плодов. Фюрер не удовлетворился Австрией и Чехословакией.
Из первой проблемы следует и вторая – Мюнхенский сговор. Стремясь удовлетворить аппетиты Гитлера, западные державы сделали всё, чтобы он почувствовал себя свободным на востоке. То есть нацистская агрессия, безусловно, канализировалась стараниями Чемберлена и Даладье на восток.
В-третьих – полная несостоятельность, бездействие и отсутствие реальной власти у единственного наднационального совещательного органа мира – Лиги наций. На нашем портале есть подробная статья на эту тему.
Ejus est nolle, qui potest velle
(Отказываться от притязаний может тот, кто имеет на них право)
Исходя из этих трёх аспектов мы можем видеть, что к 1939 году Советский Союз оказался буквально в положении, когда другого выбора нет. Так как «гаранты Версаля» не только допустили ремилитаризацию Рейха, но и Мюнхенский сговор, руководство СССР решило совершить последнюю попытку договориться с ними напрямую.
Всем известны консультации с французскими и английскими представителями в Москве, предшествующие подписанию пакта. Оказалось, что члены западных делегаций вообще не имели практически никаких полномочий, и, что называется, прощупывали советскую сторону. Предложения об оказании помощи в случае агрессии со стороны рейха были направлены и Польше, будущей первой жертве нацистской агрессии.
О Польше нужно сказать несколько слов отдельно. Страна, отобравшая у Чехословакии Тешинскую область после Мюнхенского сговора и не пустившая через свою территорию на помощь чехам советские войска, мнила себя гораздо более значимой, чем было в реальности. И в этот раз панская Польша, имевшая военные планы только на восточном направлении, отказалась от советской помощи, и очень зря.
Пакт
В таких условиях советское руководство действовало не только предельно объективно, но и очень расчётливо, в соответствии с государственными интересами страны. Ответив на быстрое и очень конкретное предложение немцев, СССР не только обеспечивал себе время для подготовки к неизбежной войне. Решалась и задача на другом конце земного шара.
Вы не ошиблись. Япония, выбиравшая из двух стратегических вариантов будущей войны: на Тихом Океане или в Азии, после двух неудачных попыток прощупать советскую оборону у Хасана и Халхин-Гола склонилась к Тихоокеанскому варианту. Весомой причиной этому стал и пакт Молотова – Риббентропа. Японцы, надеявшиеся «поделить» СССР с немцами, никак не ожидали такого хода от союзников по «антикоминтерновскому пакту».
Да, к пакту имелись секретные протоколы, которые бывают в различных межгосударственных договорах и в наши дни. Да, государства договорились о «сферах влияния» в Восточной Европе. Обе стороны преследовали свои национальные интересы, и это нормально. Кстати, никакой «странной войны» на востоке Европы не было именно поэтому.
Последствия
Кроме необоснованных визгов современных недовольных и не разбирающихся в вопросе людей, в сухом остатке – несколько важных моментов заключенного документа.
Первый: западные союзники уже тогда решили бросить под каток надвигающейся войны Польшу. Фактически беззащитная против Гитлера страна, с отсталой армией, под гарантиями союзников была оставлена на произвол судьбы. Только по большому счастью 17 сентября, вошедшие на территорию бывшей Польши, откуда бежало (вместе с золотым запасом) правительство и высший генералитет, советские войска уберегли массово мигрировавших на восток евреев, украинских и белорусских крестьян.
Второй: в Восточной Европе установились четкие границы. Военные диктатуры Прибалтийских государств, оккупировавшая Молдавию Румыния, Венгрия и сама Германия очертили свои границы с СССР. Под возгласы британского министра авиации Кингсли Вуда, которого просили бомбить запасы строевого леса в Германии: «Вы с ума сошли, это же частная собственность!»
И, наконец, третье: СССР получил колоссальную возможность подготовиться к грядущей войне. Если вы сможете мыслить в исторической перспективе, то поймете, что иного выбора в те годы у советского руководства не было. Многое было неясно. Как поведут себя будущие союзники? А как Германия? Как Япония?
В этой сложной геополитической головоломке наша страна смогла одержать политическую и дипломатическую победу. Пусть и тактическую, но из тактики вырастает операция, а из операции – стратегия. А стратегически – над Берлином оказался наш флаг.