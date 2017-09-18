Повторит ли ООН ошибки Лиги Наций? 18 сентября 1934 года Советский Союз был приглашен в состав Лиги Наций. Эта международная организация была основана в 1919 году, вскоре после окончания Первой мировой войны. Создатели Лиги Наций ставили своей целью не допустить нового глобального конфликта. Однако, как всем нам хорошо известно, эту задачу организация с треском провалила: в 1939 году разразилась Вторая мировая война, после окончания которой Лига Наций навсегда прекратила свое существование. Ей на смену в 1946 году пришла Организация Объединенных Наций (ООН). Отношения с советской Россией у Лиги Наций складывались непросто. Изначально ведущие западные державы, которые стояли у истоков организации, не допускали и мысли о том,... На чтение: 4 минуты

18 сентября 1934 года Советский Союз был приглашен в состав Лиги Наций. Эта международная организация была основана в 1919 году, вскоре после окончания Первой мировой войны. Создатели Лиги Наций ставили своей целью не допустить нового глобального конфликта. Однако, как всем нам хорошо известно, эту задачу организация с треском провалила: в 1939 году разразилась Вторая мировая война, после окончания которой Лига Наций навсегда прекратила свое существование. Ей на смену в 1946 году пришла Организация Объединенных Наций (ООН).

Отношения с советской Россией у Лиги Наций складывались непросто. Изначально ведущие западные державы, которые стояли у истоков организации, не допускали и мысли о том, чтобы принять в свои ряды «коммунистического агрессора». Однако накануне Второй мировой войны обстановка в мире серьезно изменилась, и в Лиге Наций увидели, что сотрудничество с Советским Союзом необходимо в условиях надвигавшейся угрозы.

К несчастью, предотвратить войну не удалось. Сегодня мировое сообщество возлагает надежды на ООН, которая взяла на себя полномочия Лиги Наций и несет ответственность за международную безопасность.

Удастся ли новому «инструменту мира» не повторить ошибок своего предшественника в случае угрозы новой войны?

На этот и другие вопросы «Истории.РФ» ответил руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелев.

«СССР и Германию не принимали как агрессоров»

– Борис Александрович, с какой целью была создана Лига Наций?

– Лига Наций, как мы знаем, явилась результатом Версальской мирной конференции, и предполагалось, что это будет тот международный инструмент, с помощью которого можно будет избежать войны в мире. Однако в Лигу Наций отказались принимать вначале Германию, а затем в приеме также отказали Советскому Союзу. СССР рассматривался как агрессивная коммунистическая держава, которая пыталась навязать свой проект развития. Основные западные державы – в первую очередь, - Франция и Англия – не захотели, чтобы советская Россия была членом Лиги Наций. Германия также поначалу не была членом организации. Как проигравшая сторона и виновник развязывания Первой мировой войны, она рассматривалась как нежелательный член этой международной организации.

– И все-таки через несколько лет Германию пустили в состав Лиги Наций – гораздо раньше, чем СССР. Почему ей все простили?

– Ситуация изменилась, и с учетом обострения международной обстановки сочли, что целесообразно принять Германию в члены Лиги Наций, это произошло в конце 1920-х годов. Советский Союз стал членом Лиги Наций только в 1934 году, когда западные державы изменили свою точку зрения.

– С чем это было связано?

– Это было связано с тем, что в 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер, на Дальнем Востоке фактически началась война – милитаристская Япония развязала военную авантюру против Китая. И в этих условиях, когда нужно было поддерживать систему мирных отношений, было принято решение допустить в Лигу Наций и Советский Союз.

– Как отреагировало на это приглашение советское руководство?

– Советский Союз согласился стать членом этой структуры. Он внес целый ряд конструктивных идей в работу этой организации. В частности, он выступил с предложением дать определение агрессии, и такое определение было дано. Это имело очень большое значение в тот период времени, поскольку сразу же было видно, кто проводит агрессивную политику, кто развязывает новую войну. Изменившаяся ситуация и рост напряженности в мире, естественно, требовали участия в Лиге Наций таких крупных держав, как Германия и Советский Союз. Это тем самым увеличивало ее авторитет и возможности.

«Построить мир во всем мире не получилось»

– Но и это, как мы знаем, не помогло Лиге выполнить свое предназначение – ее деятельность не смогла предотвратить Вторую мировую войну. Почему организация провалила свою главную миссию?

– Лига Наций не справилась со своими задачами – она не стала инструментом укрепления мира во всем мире. В основном эта «заслуга», конечно, принадлежит западным державам: в первую очередь, - Великобритании, Франции и Соединенным Штатам Америки. Они отказались выполнять те положения устава Лиги Наций, которые предполагали совместные коллективные действия против агрессора. Кроме того, западные державы коллективно не выступили против агрессии Японии в отношении Китая и тем самым развязали японскому милитаризму руки, и это в конечном счете привело к большой войне на Тихом океане. Лига Наций не удержала фашистскую Италию от развязывания войны против Эфиопии (Абиссинии). Это тоже свидетельствовало о том, что Лига Наций не справляется со своими обязанностями. Лига Наций ничего не сделала для того, чтобы удержать гитлеровскую Германию, которая к тому времени уже вышла из организации, от пересмотра Версальского мира. Германия в 1935 году вторглась в Рейнскую демилитаризованную зону, осуществила аншлюс Австрии, затем поглотила практически всю Чехословакию. И Лига Наций ничего не захотела делать! В ходе Мюнхенской сделки Италия, Франция и Великобритании фактически отдали Чехословакию на съедение гитлеровской Германии.

– Наша страна как-то пыталась этому противостоять? – Советский Союз боролся, как мог, в тех конкретных условиях. Он выступал судьей европейской коллективной безопасности, в 1934 году подписал договор с Францией и Чехословакией о сотрудничестве в борьбе за безопасность. Но эти два договора какого-то решающего значения не сыграли. В общем и целом, идея Советского Союза о создании системы европейской коллективной безопасности потерпела крах, поскольку она не отвечала, в первую очередь, интересам западных демократий, которые не хотели брать на себя никаких обязательств по обеспечению безопасности Восточной Европы. Фактически, они толкали гитлеровскую Германию к агрессии на Восток – в сторону Польшу и Советского Союза. Вот причины, которые привели к краху Лиги Наций.

– Почему СССР в итоге исключили из состава организации?

– Советский Союз был исключен из Лиги Наций в 1939 году после того, как он развязал войну с Финляндией. Конечно, надо прямо сказать, что эта война была агрессивной и подпадала под то определение агрессии, которое сам же Советский Союз и дал. Но это, конечно, предопределило и будущее Лиги Наций: без Советского Союза в условиях уже начавшейся войны она была неэффективной и недееспособной, это уже была мертвая структура. Лига Наций не смогла удержать скатывание мира к новой мировой войне, и это, безусловно, явилось ее большим минусом.

«В ООН учли слабости Лиги Наций»

– Стоит ли опасаться, что ООН, преемница Лиги Наций, также не сможет предотвратить глобальный конфликт, если возникнет такая угроза?

– Здесь нужно иметь в виду, что отцы-основатели ООН в 1944 году, конечно, учли эти слабости Лиги Наций. В этом плане было сделано немало для того, чтобы укрепить европейскую и международную безопасность. Во-первых, был создан Совет Безопасности с правом вето для пяти ведущих постоянных членов, чего не было в Лиге Наций. Совет Безопасности при всех его недостатках сыграл и играет значительную роль в осуществлении международной безопасности. Был создан Военно-штабной комитет, который мог проводить военные операции с согласия Совета безопасности. Были созданы миротворческие силы – так называемые «голубые каски», которые тоже сыграли немаловажную положительную роль в обеспечении международной безопасности.

– Но ведь ООН все-таки не удалось помешать развязыванию многих вооруженных конфликтов.

– Да, ООН не предотвратила многие военные конфликты в мире. Скажем, она не предотвратила Корейскую войну, не предотвратила войну на Ближнем Востоке. Но, тем не менее, недооценивать роль ООН неправильно. Все-таки целый ряд успешных позитивных актов она провела даже в годы холодной войны – в условиях глобальной конфронтации, ну и после распада Советского Союза тоже. Можно хотя бы посмотреть на действия ООН в решении Балканского кризиса, в обеспечении Дейтонских соглашений, в стабилизации положения в Косово, в Африке ООН тоже действовала достаточно эффективно.

– Некоторые обвиняют ООН в том, что она со временем «переквалифицировалась» с проблем международной безопасности на вопросы экономики. Оправданно ли это?

– В отличие от Лиги Наций, ООН – более универсальная организация. Она занимается не только вопросами безопасности, но и вопросами экономики, социальных отношений, экологии, большое внимание уделяет гуманитарным аспектам в отношениях в мире, правам человека. То есть это более объемная по своей деятельности структура по сравнению с Лигой Наций. Здесь нужно иметь в виду, что Лига Наций не смогла инкорпорировать Германию в систему европейской безопасности. Западные демократы оставили Германию саму по себе, и она действовала с позиции реваншизма, что и явилось причиной Второй мировой войны. После войны Запад (в первую очередь, Соединенные Штаты Америки и Великобритания) постарался исправить эти ошибки. Они инкорпорировали Германию в НАТО, затем в Западноевропейский союз, потом в ЕС, и это позволило все-таки держать ситуацию в Германии под контролем. Все-таки отличие ООН от Лиги Наций существенно, и ООН при всех ее минусах и недостатках – гораздо более эффективная структура.

– Отношения, которые сегодня складываются между Россией и ООН, можно назвать скорее положительными?

– Конечно, они намного более стабильные и плодотворные. И Советский Союз, и нынешняя Россия придавали и придают очень большое значение деятельности ООН. Хотя мы прекрасно понимаем известные минусы в ее деятельности, но пока в сложившейся ситуации эти минусы, я бы сказал, неизбежны.

– Что это за минусы?

– Минусы ООН заключаются в том, что все-таки не удается реализовывать многие решения, которые она принимает. В Совете Безопасности очень часто не удается договариваться по тем или иным вопросам. Но эти минусы во многом определяются наличием разногласий в своих национальных интересах между ведущими странами-членами ООН. Столкновения неизбежны, и неизбежны их последствия для мировой безопасности. Но все попытки быстро эти минусы ликвидировать могут привести к тому, что вся структура ООН вообще развалится…