Потёмкин, Владимир Петрович

Потёмкин, Владимир Петрович (07[19].10.1874, Тверь — 23.02.1946, Москва) — советский историк и дипломат. Из семьи врача. В 1898 окончил историко-­филологического факультет Московского университета и оставлен для приготовления к профессорскому званию. Преподавал в гимназиях. Сотрудничал с Российской социал-­демократической рабочей партией (РСДРП). В 1917, работая в отделе внешкольного образования Московской губернской земской управы, организовал рабочий университет в Богородске. В 1918 — заведующий отделом в Наркомате просвещения. Член Российской коммунистической партии (большевиков), РКП(б), с 1919. Член Реввоенсовета 6‑й армии и политотделов Западного и Южного фронтов. С 1922 — на дипломатической работе, член миссии Российского Красного Креста по репатриации русских солдат из Франции, с 1923 — председатель комиссии по репатриации из Турции, с 1924 — генеральный консул в Стамбуле и советник полпредства в Турции, с 1929 — полномочный представитель в Греции, с 1932 — в Италии, с 1935 — во Франции. С 1937 — первый заместитель наркома иностранных дел СССР. Один из проводников политики коллективной безопасности . 17 сентября вручил польскому послу ноту о вводе советских вой­ск на территорию Польского государства, которое «фактически перестало существовать». С 1939 — член ЦК Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), ВКП(б). С 1940 — нарком просвещения РСФСР. С 1943 — президент Академии педагогических наук РСФСР. Главный редактор и соавтор «Истории дипломатии». С 27 сентября 1943 — академик АН СССР.

Соч. : Статьи и речи по вопросам народного образования. М. — Л., 1947.

Лит.: Сазонов М. Народный комиссар просвещения РСФСР академик В. П. Потемкин (1878–1946 гг.) // Начальная школа. 1967. № 9. С. 63–64; Селихов Н. Н. В. П. Потемкин — народный комиссар по просвещению РСФСР, организатор педагогической науки // Советская педагогика. 1973. № 2. С. 115–121; Соколов В. В. В. П. Потемкин (1874–1946): дипломат и ученый // Новая и новейшая история. 2007. № 6. С. 156–175. А. В. Шубин .