О пакте Молотова – Риббентропа в журнале «Дилетант» Главной темой скандального одиннадцатого номера журнала «Дилетант» за текущий год стала новая интерпретация секретного дополнительного протокола к Договору о ненападении между СССР и Германией, более известного как пакт Молотова – Риббентропа, от 23 августа 1939 года. Пока не прочитаешь публикации, невозможно понять, что же могло побудить редакцию журнала «Дилетант» столь запоздало, ведь 80-летие подписания прошло в августе, обратиться к этой хорошо известной исторической проблеме. Дело в том, что тема пакта фактически и аналитически исчерпана. Из всей совокупности имеющихся документов и событий можно составить несколько интерпретаций произошедшего. В отечественной историографии наиболее популярны две: 1. Советская. Договор – это вынужденная мера, на... На чтение: 5 минут

Главной темой скандального одиннадцатого номера журнала «Дилетант» за текущий год стала новая интерпретация секретного дополнительного протокола к Договору о ненападении между СССР и Германией, более известного как пакт Молотова – Риббентропа, от 23 августа 1939 года.

Пока не прочитаешь публикации, невозможно понять, что же могло побудить редакцию журнала «Дилетант» столь запоздало, ведь 80-летие подписания прошло в августе, обратиться к этой хорошо известной исторической проблеме. Дело в том, что тема пакта фактически и аналитически исчерпана. Из всей совокупности имеющихся документов и событий можно составить несколько интерпретаций произошедшего. В отечественной историографии наиболее популярны две:

1. Советская. Договор – это вынужденная мера, на которую пошел Советский Союз, чтобы оттянуть время вступления в войну, а также отодвинуть свои границы на запад.

2. Западная либеральная. Версия, созданная в ходе холодной войны с Советским Союзом. Она заключается в том, что Сталин в альянсе с Гитлером разделил сферы влияния, что привело к началу Второй мировой войны.

Основные версии опираются на некоторые факты, имеют своих сторонников и противников и до сих пор обсуждаются в научной и околонаучной среде.

В Советском Союзе сначала преобладали сторонники первой версии. В годы перестройки на непродолжительное время возобладали, в основном среди неспециалистов, приверженцы западной концепции, что имело катастрофические последствия для Советского Союза, поскольку тема пакта Молотова – Риббентропа стала правовой основой для претензий Прибалтийских республик на государственную самостоятельность. Можно утверждать, что именно эта историческая проблема послужила спусковым крючком для развала СССР. Под влиянием требований общественности Съезд народных депутатов СССР 24 декабря 1989 года принял постановление «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении» и возложил всю вину на Сталина: «п. 6. Съезд констатирует, что переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета и Правительства СССР, эти протоколы были изъяты из процедур ратификации. Таким образом, решение об их подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак не отражало волю советского народа, который не несёт ответственности за этот сговор.

7. Съезд народных депутатов СССР осуждает факт подписания «секретного дополнительного протокола» от 23 августа 1939 года и других секретных договоренностей с Германией…».

Если следовать логике этого Постановления, то виновники подписания пакта – Сталин и Молотов – осуждены, а значит, политическая точка в этом вопросе поставлена. Обсуждать в общем-то нечего – только детали. Но журнал «Дилетант» выдвинул свою собственную версию случившегося в августе 1939 года. И в ней уже не Сталин и Молотов, но СССР и советский народ несут вину за развязывание Второй мировой войны. При этом новых документов журнал «Дилетант» не представил, глубокого анализа старых не делает, ограничиваясь громкими, ничем не обоснованными заявлениями.

Тему номера открывает статья К. Богуславского «Черный передел: версия 1939 года» с подзаголовком: «Секретный протокол к Пакту о ненападении уравнял в роли агрессоров и виновников Второй мировой войны СССР и Германию». Тему подхватывает М. Кузахметов. У него аж две статьи: «Красно-коричневый альянс» и «Роковая ошибка Сталина». Видимо, авторов со взглядами, близкими редакции, не так много. Ценность обеих статей для редакции в том, что их автор вслед за Богуславским, утверждает, что СССР, а значит и советский народ, – агрессор, развязавший войну. Вообще в номере нет ни одной статьи, которая представляла бы иной взгляд на пакт и связанные с ним события. И это осознанный выбор главного редактора, здесь не напишешь, что взгляды автора могут не совпадать с мнением редакции, – не тот случай.

Поставленная цель – представить Советский Союз агрессором и виновником Второй мировой войны – в статьях часто достигается путем передергивания фактов, а также включением откровенных нелепостей: «Гитлер хорошо понимал, как важно заручиться поддержкой СССР, чтобы не оказаться по опыту 1914 года перед вероятностью войны на два фронта». Какой второй фронт и где мог создать СССР при нападении Германии на Польшу? Такой фронт могли открыть только Франция и Англия, с ними надо было договариваться. Они действительно открыли этот второй фронт, но лишь для вида, чтобы сымитировать выполнение договора с Польшей, то есть «честь соблюсти и капитал приобрести», направив фашистскую Германию на восток.

Все статьи объединяет одно – оправдание действий западных либеральных правительств: «Правительства Англии и Франции «прозрели». Стало понятно, что необходимо создавать действенную организацию коллективной безопасности в Европе, к которой планировали привлечь СССР и Польшу… В итоге обмены мнениями, переговоры и даже приезд в Москву англо-французской военной делегации в августе 1939 года ни к чему не при­вели». И безусловное осуждение любых действий советского руководства: «Но в Лондоне и Париже не могли представить коварства Сталина. Одновременно с переговорами с Англией и Францией в конце весны 1939 года СССР проводил зондаж по вопросам возможного улучшения отношений с Берлином». Или еще вот это: «Защитники пакта с Германией уравнивают его с Мюнхенским соглашением 1938 года . Это сравнение представляется в корне неверным. Англия и Франция не хотели и боялись новой европейской войны. Время показало, что их политика умиротворения была ошибочной и опасной, но при этом они искренне верили, что предотвращают новую европейскую войну. Хоть и за счёт части территории третьего государства, но предотвращают. При этом они не просили, не получали территориальных выгод и не угрожали в свою пользу суверенитету каких-либо государств». Их целью были не чужие территории, а возможность столкнуть Германию и СССР. Против этого и был направлен пакт, а территории они просто не могли присоединить, поскольку не граничили с ними.

Представлять миролюбивыми и «травоядными» самые крупные на тот момент колониальные державы мира – Англию и Францию – может только круглый дилетант. Напомню, что в это время Англия оккупировала 22% мировой территории с населением 480 млн человек, впоследствии на этих оккупированных Англией территориях было образовано 60 независимых государств. Она вместе с Францией разделила германские колонии после Первой мировой войны. На 29 оккупированных Францией колониальных, подмандатных территориях и протекторатах проживало 69 млн человек. Эти колониальные империи были результатом войн, грабежей, насилия, обмана и подлости. И Мюнхенский сговор в их ряду – далеко не самый подлый.

По сравнению с действиями англичан и французов, этих грабителей и насильников, в колониях, присоединение части Украины и Белоруссии к СССР в результате выполнения условий пакта выглядит как акт беспримерного милосердия. Война с Финляндией, вхождение республик Прибалтики в состав СССР – это действия на фоне кровавых методов формирования европейских колониальных империй и США намного более гуманные, чем те, которые применяли либеральные англичане и французы. Сталинские репрессии и выселение «классово чуждых» элементов с присоединенных территорий не идут ни в какое сравнение с тем, в каких количествах в это же время уничтожали людей «цивилизованные» англичане и французы. Не им учить гуманизму кого бы то ни было. На земле нет народов, убивших больше, чем англичане, французы, немцы. От 15 до 20 миллионов индейцев было вырезано только в Америке. Геноцид в Африке и Азии не поддается исчислению. Впрочем, авторам «Дилетанта» эти факты не важны и неинтересны, ведь это делали «цивилизованные» народы по отношению к «недоразвитым» туземцам.

Источник: pinterest.com

О методах исторического исследования. Вот, к примеру, М. Кузахметов озабочен разгадыванием сокровенных мыслей тогдашних политиков: «британский премьер Невилл Чемберлен искренне считал, что уступка Гитлеру охладит пыл германского реваншизма. Примерно так же думал и французский премьер-министр Эдуард Даладье». Во всех бедах и проблемах предвоенной политики в Европе у автора, понятно, был виноват Сталин: «Сталин обеспечил победу Адольфа Гитлера в 1932 году очень простым спо­собом. Через Коминтерн советский диктатор запретил немецким коммуни­стам, заседающим в рейхстаге, входить в коалицию с социал-демократами». Вот так, не больше и не меньше – Сталин привел Гитлера к власти, и, наверное, «часовню 14 века разрушил» тоже он.

Наряду с незамысловатыми выдумками и хлестаковскими предположениями авторы журнала не брезгуют и банальным передергиванием фактов: «Более того, Кремль ещё с конца 1920-х годов охотно приглашал офицеров вермахта «проходить практику» в СССР». О том, что это сотрудничество закончилось с приходом Гитлера к власти, – ни слова. Зато тут же приводится факт, что «Танковую школу в СССР, например, окончил Вильгельм фон Тома, будущий командир танковой дивизии, рвавшейся в ноябре 1941-го к Москве». В результате беспардонной нарезки фактов и целенаправленных недомолвок у читателя складывается однозначное мнение о том, что сотрудничество продолжалось вплоть до 1941 года. Этот пример недобросовестного обращения с фактами, конечно, должен был исправить главный редактор, но не стал. Может, не увидел? Мало верится, слишком опытен В. Дымарский.

А вот блестящее по своей, уж не знаю, наивности или лицемерности, описание начала Второй мировой войны: «1 сентября 1939 года немецкие войска перешли границу Польши. А уже 3 сентября правительства Великобритании и Франции в ответ на факт откровенной агрессии объявили Германии войну. 7 сентября французы перешли немецкую границу. Вскоре это наступление выдохлось. Через несколько дней, понеся тяжёлые потери, французы остановились». Точных данных о потерях французов обнаружить не удалось, но достоверно известно, что их остановили минные поля, где подорвались 4 французских танка, – очень тяжелые потери.

А о действиях наших соотечественников читателю представлено описание в иных интонациях и красках: «Сталин мог быть счастлив. Его план начал действовать. На всякий случай, чтобы в Париже и Лондоне не спохватились, советский диктатор две недели не давал разрешения о нападении на Польшу с востока. Лишь 17 сентября части РККА, к ужасу поляков, перешли границу и, не встречая сопротивления, начали быстро про­двигаться вперёд. Уже в конце сентября организованное сопротивление поль­ской армии было сломлено». Понятно, что в популярном журнале возможны эмоции и вольная трактовка фактов, но в данном выпуске журнала истории нет, есть лишь пропаганда. И неслучайно. Главный пропагандист номера М. Кузахметов – психолог и журналист.

Основной принцип формирования статей, подачи материала, которого придерживаются авторы, – все, что делают западные политики, либо хорошо, либо результат их наивного, но благородного заблуждения. Аналогичные действия Сталина – только следствие его безумного коварства. Пример – статья Кирилла Александрова «Экземпляр единственный…». В ней он обвиняет Сталина и Советское правительство не только в противоправном заключении пакта, но и в том, что они нарушали этот противоправный пакт путем создания для борьбы с немцами 238-й стрелковой дивизии, укомплектованной поляками. Чтобы ни сделали Сталин и Советское правительство – всё, безусловно, плохо. Кстати, автор этого объективного расследования – кандидат исторических наук, но качественного отличия от писаний «историка» Кузахметова не видно.

Прозападную позицию авторов подтверждает карта «Европа с сентября 1939 по май 1941 года». Всюду – красно-коричневые стрелы. Но одной войны вы не найдете – франко-германской. А ведь она шла вплоть до нападения фашистов на Францию, более того, на этой карте Франция не обозначена как воюющая с Германией страна – она лишь жертва Германии.

Хорошо подобранный иллюстративный ряд последовательно работает на главную концепцию журнала. На фотографии со страницы 28 улыбающийся Молотов жмет руку улыбающемуся Гиммлеру. Подпись гласит: «Молотов с широкой улыбкой жал руку Генриху Гиммлеру, рейхсфюреру СС и одному из главных организаторов холокоста». При этом улыбка Гиммлера не обсуждается, вывод ясен – Молотов еще хуже Гиммлера.

Ну и наконец, особый интерес представляет список «принципиальных различий» (именно так их называет автор Б. Ипатов) между Пактом 1939 года и Мюнхенским соглашением:

«1. Мюнхенское соглашение не содержало никаких секретных протоколов». То есть было совершенно бессовестным. Англия и Франция беззастенчиво и открыто предали Чехословакию. Впрочем, для главных колониальных держав мира это была обычная практика в то время. Сталин так поступить не мог, предыдущая ленинская политика делала подобный вынужденный шаг коммунистического правительства аморальным в глазах советского народа, и его оформили секретным протоколом. Для колонизаторов – французов и англичан – этих моральных ограничений не было, поэтому никто Мюнхенский сговор и не осудил. Обычное дело – предать союзника. На честности колониальных империй не создашь.

«2. Англия и Франция не получили никаких территориальных или материальных выгод». Но они их и не могли получить, поскольку не граничили с Чехословакией, но эти выгоды получили другие страны: Польша и Венгрия поучаствовали в разделе Чехословакии. Основная цель Англии и Франции – направить Гитлера на восток, и её они добились. Так что именно они прямые бенефициары Мюнхенского сговора.

Ну и наконец, главное отличие, по мнению Б. Ипатова, кандидата исторических наук, заключается, в том, что «делегаты Франции и Британии отказались участвовать в банкете в честь заключенного соглашения». Это был, наверное, самый «сильный» политический ход западных дипломатов.

Проанализировав содержание номера, нельзя не прийти к выводу о том, что это сборник типичного пропагандистского материала, преследующего совершенно ясную политическую цель – фальсифицировать историю, превратив советский народ в агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. С этим я согласиться не могу, поскольку такая подача материала не соответствует фактам и документам, а такое мнение журнала подрывает главную ценность, объединяющую население страны в единый российский народ, – Победу в Великой Отечественной войне. Признание СССР агрессором неизбежно ведет к отторжению территорий, полученных в результате этой победы, исключению России из системы международных отношений, сложившихся в результате Ялтинских и Потсдамских соглашений, и в конечном счете работает на развал России по примеру СССР.

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