О чем забыли «Дилетанты»? Уличать «дилетантов» в незнании исторических фактов занятие крайне неблагодарное, даже если свои слабые знания предмета они скрывают «несогласием с провластной точкой зрения». Но кто-то и это делать должен. Второго декабря этого года довелось побывать на обсуждаемых в российском обществе «Дилетантских чтениях». Не давая моральную оценку, хотелось бы коснуться уровня знаний по истории межвоенного периода, которую выказал на них А. В. Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Для понимания этого коснемся основных тезисов его выступления и попробуем их разобрать подробно. «Секретные протоколы к договору 1939 года, которые делили территории других стран, были уникальным явлением, и подобного в других договорах той эпохи не было». Оба эти... На чтение: 2 минуты

Уличать «дилетантов» в незнании исторических фактов занятие крайне неблагодарное, даже если свои слабые знания предмета они скрывают «несогласием с провластной точкой зрения». Но кто-то и это делать должен.

Второго декабря этого года довелось побывать на обсуждаемых в российском обществе «Дилетантских чтениях». Не давая моральную оценку, хотелось бы коснуться уровня знаний по истории межвоенного периода, которую выказал на них А. В. Венедиктов (в несен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) . Для понимания этого коснемся основных тезисов его выступления и попробуем их разобрать подробно.

«Секретные протоколы к договору 1939 года, которые делили территории других стран, были уникальным явлением, и подобного в других договорах той эпохи не было». Оба эти утверждения, мягко говоря, крайне неточны. Приведем факты: 1933 год – договор или пакт «четырех» между Англией, Францией, Германией и Италией, который предусматривал изменение границ между Польшей и Германией, Венгрией и Румынией. Правда, надо отметить, что в тот момент он ратифицирован не был. 1934 год – пакт Пилсудского – Гитлера. С ним связано намного больше загадок, чем с советско-германским договором. В прессе того времени существовало упорное мнение о наличии в нем секретной части, но официальных документов не сохранилось, а польская историография яростно опровергает их существование. 1935 год – англо-германское морское соглашение. В результате его подписания с Германии снимались все ограничения на строительство военно-морского флота, наложенные Версальским миром. Но особую пикантность этому придавал тот факт, что власти Великобритании не поставили в известность об этом даже своего ближайшего союзника – Францию, что уж говорить про остальные страны. 1938 год – Мюнхенские соглашения, в результате которых прекратила существование и была разделена Чехословакия. Но об этих соглашениях господа-«дилетанты» знать не хотят.

В результате присоединения Прибалтики и западных регионов Белоруссии и Украины СССР увеличил население на 23 млн человек, а Германия с территориями Польши и других стран – на 123 млн. Приведем статистику из интернет-источников, столь любимых аудиторией «Эхо Москвы». «Численность населения некоторых стран на 1938-40 годы: СССР – 170,6 (196,7) млн человек; Германия – 77,4 млн человек; Франция – 40,1 млн человек; Великобритания – 51,1 млн человек; Италия – 42,4 млн человек; Финляндия – 3,8 млн человек; США – 132,1 млн человек; Япония – 71,9 млн человек. К 1940 году население Рейха увеличилось до 90 млн человек, а с учетом сателлитов и покоренных стран – 297 млн человек».[1] И надо отметить, что Германия на 1938 год имела союзников, которые были готовы к нападению на СССР, и без ресурса Польши имела превосходство над Советским Союзом. Но вместо подробного освещения ситуации с людскими ресурсами проще ошарашить зрителя цифрами, которые должны вызвать доверие к версии событий, рассказанной А. В. Венедиктовым.

И.В. Сталин разговаривает с Б.М. Шапошниковым во время подписания Пакта

Источник: waralbum.ru

Возможность нападения Германии на СССР в 1938-1939 годах – это «даже не лицемерие, а чистой воды вранье». В доказательство своих слов Алексей Венедиктов приводит то, что директиву №21 («План Барбаросса») Гитлер подписал лишь 18 декабря 1940 года. Да, это верно, но приведем несколько фрагментов из научной литературы. «28 августа 1936 года Гитлер издал «Меморандум об экономической подготовке к войне». В нем говорится следующее: «1. Немецкая армия через четыре года должна быть боеготовой. 2. Немецкая экономика через четыре года должна быть готовой к войне». И в другом месте определяется, с кем – «с видами на успех против СССР».[2] К большому сожалению, выступающий не читал современных работ, причем даже изданных на русском языке. Это подтверждает его ответ на заданный мной через записку вопрос о книге «Враг стоит на Востоке» Рольфа-Дитера Мюллера.

Но самым главным из тезисов, который стремится донести аудитории господин Венедиктов, надо считать следующий: «Все мировые правительства признают ответственность Советского правительства в развязывании Второй мировой войны».

Сначала факты. «Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 18-й ежегодной сессии одобрила Вильнюсскую декларацию, состоящую из 28 резолюций. Декларацию поддержали 213 парламентариев из 320. Принятая резолюция полностью уравняла роли Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. При этом нацистские преступления были приравнены к преступлениям сталинизма. В частности, в резолюции отмечается, что советский режим несет ответственность наравне с Германией за развязывание Второй мировой войны, передает Associated Press».[3] и «Декларация памяти и солидарности парламентов Украины, Польши и Литвы».[4]

И это и является основной идеей мероприятия. Прикрываясь разговорами об оценках выгодности или невыгодности для СССР договора о ненападении, нам пытаются снова, как и через книги Резуна, привить мысль об агрессивности Советского Союза, чтобы для начала растворить гордость за победу в 1945 году, а затем пересмотреть итоги войны. Сходство с методами автора «Ледокола» и «День М» видно в принятии одних или полном отрицании других источников. Ярко это выразилось в полном доверии к дневникам Г. М. Димитрова и пренебрежительной оценке докладных НГШ РККА. И, к сожалению, вместо декларируемых «попыток зарождения сомнения» видна пропаганда определенного, крайне сейчас востребованного среди представителей евроатлантического политикума взгляда на историю Второй мировой войны.

Обложка: Иоахим фон Риббентроп подписывает Пакт о ненападении. Источник: waralbum.ru

[1] https://topwar.ru/11444-poteri-sssr-i-germanii-v-vov.html

[2] Вестник МГИМО-университета №9/2009 год, стр. 2

[3] https://rbc.ru/politics/03/07/2009/5703d4fd9a7947733180955d

[4] https://kp.ru/daily/26597.4/3612883/