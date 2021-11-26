МОСКОВСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1940 ГОДА

МОСКО́ВСКИЙ МИ́РНЫЙ ДОГОВО́Р 1940 ГОДА - договор ме­ж­ду СССР и Фин­лян­ди­ей.

Под­пи­сан 12 мар­та, за­вер­шил со­вет­ско-фин­лянд­скую вой­ну 1939-1940 годов.

По до­го­во­ру не­мед­лен­но пре­кра­ща­лись во­енные дей­ст­вия и из­ме­ня­лась советско-финляндская гра­ни­ца , ус­та­нов­лен­ная Юрь­ев­ским до­го­во­ром 1920 года.

К СССР ото­шла большая часть тер­ри­то­рий, вхо­див­ших до 1917 года в Вы­борг­скую гу­бер­нию Российской им­пе­рии: весь Ка­рель­ский пе­ре­ше­ек с г. Вы­борг (финский - Вии­пу­ри) и Вы­борг­ским заливом с рас­по­ло­жен­ны­ми на нём ост­ро­ва­ми, западное и северное по­бе­ре­жье Ла­дож­ско­го озера с го­ро­да­ми Кекс­гольм (ны­не При­озёрск), Сор­та­ва­ла и Суо­яр­ви, ряд ост­ро­вов в Фин­ском заливе, а так­же г. Куо­ла­яр­ви (ны­не по­сёлок с тем же названием) с при­ле­гаю­щей тер­ри­то­ри­ей, час­ти по­лу­ост­ро­вов Ры­ба­чий и Сред­ний.

Ла­дож­ское озеро пол­но­стью ста­ло на­хо­дить­ся на тер­ри­то­рии СССР, советско-финляндская гра­ни­ца на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке бы­ла ото­дви­ну­та на 150 км от Ле­нин­гра­да. СССР по­лу­чил в арен­ду на 30 лет часть п-ова Хан­ко и морскую тер­ри­то­рию во­круг не­го для соз­да­ния во­енно-морской ба­зы, спо­соб­ной обо­ро­нять вход в Фин­ский зал.

СССР обя­зал­ся вы­вес­ти свои вой­ска с тер­ри­то­рии, при­ле­гаю­щей к поселку Пет­са­мо (ны­не поселок городского ти­па Пе­чен­га).

По­сле за­вер­ше­ния Второй ми­ро­вой вой­ны основные по­ло­же­ния Московского мирного договора 1940 года под­твер­жде­ны в Па­риж­ском мир­ном до­го­во­ре 1947 года с Фин­лян­ди­ей (см. Па­риж­ские мир­ные до­го­во­ры 1947 года).

Исторические источники:

Зим­няя вой­на 1939–1940 гг. в рас­сек­ре­чен­ных до­ку­мен­тах Цен­траль­но­го ар­хи­ва ФСБ Рос­сии и ар­хи­вов Фин­лян­дии: ис­сле­до­ва­ния, до­ку­мен­ты, ком­мен­та­рии. М., 2009.

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