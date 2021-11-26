МОСКОВСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1940 ГОДА
МОСКО́ВСКИЙ МИ́РНЫЙ ДОГОВО́Р 1940 ГОДА - договор между СССР и Финляндией.
Подписан 12 марта, завершил советско-финляндскую войну 1939-1940 годов.
По договору немедленно прекращались военные действия и изменялась советско-финляндская граница, установленная Юрьевским договором 1920 года.
К СССР отошла большая часть территорий, входивших до 1917 года в Выборгскую губернию Российской империи: весь Карельский перешеек с г. Выборг (финский - Виипури) и Выборгским заливом с расположенными на нём островами, западное и северное побережье Ладожского озера с городами Кексгольм (ныне Приозёрск), Сортавала и Суоярви, ряд островов в Финском заливе, а также г. Куолаярви (ныне посёлок с тем же названием) с прилегающей территорией, части полуостровов Рыбачий и Средний.
Ладожское озеро полностью стало находиться на территории СССР, советско-финляндская граница на Карельском перешейке была отодвинута на 150 км от Ленинграда. СССР получил в аренду на 30 лет часть п-ова Ханко и морскую территорию вокруг него для создания военно-морской базы, способной оборонять вход в Финский зал.
СССР обязался вывести свои войска с территории, прилегающей к поселку Петсамо (ныне поселок городского типа Печенга).
После завершения Второй мировой войны основные положения Московского мирного договора 1940 года подтверждены в Парижском мирном договоре 1947 года с Финляндией (см. Парижские мирные договоры 1947 года).
Исторические источники:
Зимняя война 1939–1940 гг. в рассекреченных документах Центрального архива ФСБ России и архивов Финляндии: исследования, документы, комментарии. М., 2009.