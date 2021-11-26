МОЛОТОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

МО́ЛОТОВ ВЯЧЕСЛА́В МИХА́ЙЛОВИЧ (настоящая фамилия Скря­бин) - советский партийный и государственный дея­тель. Ге­рой Социалистического Тру­да (1943 год), почетный академик АН СССР (1946-1959 годы).

Учил­ся в Санкт-Пе­тербургском по­ли­тех­ническом институте (1911-1912 годы, ис­клю­чён в свя­зи с «по­ли­тической не­бла­го­на­дёж­но­стью»). Член РСДРП, боль­ше­вик (1906 год).

Аре­сто­ван в 1909 году за при­над­леж­ность к со­ци­ал-де­мо­кра­тической организации, вы­слан в Во­ло­год­скую губернию под глас­ный над­зор по­ли­ции на два го­да. Член и сек­ре­тарь ре­дак­ции газеты «Прав­да» (1912 год, Санкт-Пе­тер­бург). В 1913-1915 годы не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­сту, в 1915 году со­слан в Восточную Си­бирь на три го­да, в 1916 году бе­жал из ссыл­ки, вер­нул­ся в Пет­ро­град.

Член Русского бю­ро ЦК РСДРП (1916-1917 годы). В 1917-1918 годы член ис­пол­ко­ма Пет­роградского со­ве­та, член Пет­роградского комитета РСДРП(б). В Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года член Пет­роградскго ВРК. Председатель СНХ Сою­за ком­мун Северной об­лас­ти (1918 год). Упол­но­мо­чен­ный ЦК РКП(б) и СНК РСФСР в По­вол­жье (1919 год). Председатель ис­пол­ко­ма Ни­же­го­род­ско­го гу­берн­ско­го со­ве­та (но­ябрь 1919 - июнь 1920 годы). Чл. По­лит­бю­ро и Орг­бю­ро, 1-й сек­ре­тарь ЦК КП(б) Ук­раи­ны (1920-1921 годы). Член ЦК РКП(б)-ВКП(б)-КПСС (1921-1957 годы).

Член Орг­бю­ро и сек­ре­тарь ЦК РКП(б)-ВКП(б) (1921-1930 годы). Член По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) (1926-1952 годы; с 1921 года кан­ди­дат). Член Ис­пол­ко­ма Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (ИККИ, 1926-1943 годы; с 1928 года член его Пре­зи­диу­ма и Сек­ре­та­риа­та). Од­но­вре­мен­но 1-й сек­ре­тарь Московского гу­берн­ско­го комитета ВКП(б) (1928-1929 годы). Председатель СТО СССР (1930-1937 годы). Председатель СНК (СМ) СССР (1930-1941 годы; с мая 1941 года заместитель председателя, в 1942-1957 годы 1-й заместитель председателя).

Нар­ком (министр) иностранных дел СССР (1939-1949 годы; 1953-1956 годы). В Великую Отечественную вой­ну заместитель председателя ГКО СССР , упол­но­мо­чен­ный по тан­ко­вой промышленности, член Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния. Министр государственного кон­тро­ля СССР (1956-1957 годы). Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол СССР в Мон­го­лии (1957-1960 годы). По­сто­ян­ный пред­ста­ви­тель СССР в МАГАТЭ в Ве­не (1960-1962 годы).

Вхо­дил в бли­жай­шее ок­ру­же­ние И.В. Ста­ли­на (на­ря­ду с Г.М. Ма­лен­ко­вым, Л.М. Ка­га­но­ви­чем, А.И. Ми­коя­ном), по­сле­до­ва­тель­но под­дер­жи­вал его по­ли­ти­ку, ак­тив­но бо­рол­ся с Л.Д. Троц­ким и троц­киз­мом. Один из ор­га­ни­за­то­ров мас­со­вых ре­прес­сий.

Про­вёл 23 августа 1939 года пе­ре­го­во­ры с германским министром иностранных дел И. фон Риб­бен­тро­пом , под­пи­сал с ним до­го­вор о не­на­па­де­нии и сек­рет­ные про­то­ко­лы к не­му (см. Со­вет­ско-гер­ман­ские до­го­во­ры 1939 года). В но­ябре 1940 года про­вёл в Бер­ли­не пе­ре­го­во­ры с А. Гит­ле­ром и Риб­бен­тро­пом. От­чи­ты­ва­ясь на за­се­да­нии По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) о ре­зуль­та­тах по­езд­ки, сде­лал вы­вод, что в бли­жай­шие ме­ся­цы мож­но не опа­сать­ся на­па­де­ния Гер­ма­нии.

22 июня 1941 года по по­ру­че­нию И.В. Ста­ли­на В.М. Молотов вы­сту­пил по ра­дио с официальным со­об­ще­ни­ем о на­па­де­нии на­цист­ской Гер­ма­нии на СССР. Уча­ст­во­вал во всех пе­ре­го­во­рах с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и США о за­клю­че­нии кон­крет­ных до­го­во­рён­но­стей по соз­да­нию ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции, в мае - ию­не 1942 года ле­тал с этой це­лью в Лон­дон и Ва­шинг­тон, где встре­чал­ся с У. Чер­чил­лем и Ф.Д. Руз­вель­том.

Участвовал в подготовке и в проведении Тегеранской конференции 1943 года, Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года, Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года. В феврале 1943 - августе 1945 годов осу­ще­ст­в­лял об­щее ру­ко­во­дство ра­бо­та­ми по соз­да­нию атом­ной бом­бы. Под­пи­сал Па­риж­ские мир­ные до­го­во­ры 1947 года, за­клю­чён­ные стра­на­ми ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции с бывшими со­юз­ни­ка­ми Гер­ма­нии.

В 1948 - начале 1949 года под­верг­ся кри­ти­ке в свя­зи с по­доз­ре­ния­ми о при­ча­ст­но­сти его же­ны П.С. Жем­чу­жи­ной к «де­лу Ев­рей­ско­го ан­ти­фа­ши­ст­ско­го комитета» [по тре­бо­ва­нию И.В. Ста­ли­на В.М. Молотов офор­мил с ней раз­вод, на за­се­да­нии По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) в декабре 1948 года про­го­ло­со­вал вме­сте со все­ми за ис­клю­че­ние её из чле­нов пар­тии, в начале 1949 года Жем­чу­жи­на бы­ла аре­сто­ва­на].

В мар­те 1949 года сме­щён с по­ста министра иностранных дел. В 1952 году Ста­лин до­ве­рил В.М. Молотову от­крыть 19-й съезд КПСС, од­на­ко на пер­вом по­сле съез­да пле­ну­ме ЦК КПСС (16 октября 1952 года) об­ви­нил В.М. Молотова в пра­вом ук­ло­не, на­пом­нив, что в 1946 году он пред­ла­гал по­вы­сить за­го­то­вительные це­ны на хлеб до уров­ня за­ку­поч­ных, а так­же в под­держ­ке идеи соз­да­ния еврейской ав­то­но­мии в Кры­му и др.

По­сле смер­ти И.В. Ста­ли­на В.М. Молотов вновь воз­гла­вил Министерство иностранных дел и во­шёл в со­став со­кра­щён­но­го до 10 человек Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС. В ию­не 1953 году при­со­еди­нил­ся к ини­циа­ти­ве Г.М. Ма­лен­ко­ва и Н.С. Хру­щё­ва аре­сто­вать Л.П. Бе­рию.

В 1954-1955 годы под­дер­жал Хру­щё­ва в борь­бе с Ма­лен­ко­вым, в то же вре­мя под­верг кри­ти­ке пред­ло­жен­ную им про­грам­му ос­вое­ния це­лин­ных зе­мель, счи­тая её ма­ло­эф­фек­тив­ной (В.М. Молотов по­ла­гал це­ле­со­об­раз­ным на­пра­вить уси­лия на подъ­ём зем­ле­де­лия в Ев­ропейской час­ти СССР). Счи­тал не­об­хо­ди­мым до­би­вать­ся сни­же­ния на­пря­жён­но­сти в от­но­ше­ни­ях с За­па­дом, со­блю­дая при этом ос­то­рож­ность, что­бы «за­пад­ные про­тив­ни­ки» не вос­при­ня­ли это как про­яв­ле­ние сла­бо­сти.

Уча­ст­во­вал в вы­ра­бот­ке Же­нев­ских со­гла­ше­ний о вос­ста­нов­ле­нии ми­ра в Ин­до­ки­тае (1954 год). Под­пи­сал от име­ни СССР Го­су­дар­ст­вен­ный до­го­вор о вос­ста­нов­ле­нии не­за­ви­си­мой и де­мо­кра­ти­че­ской Ав­ст­рии 1955 году, хо­тя пер­во­на­чаль­но счи­тал не­це­ле­со­об­раз­ным пре­ду­смот­рен­ный до­го­во­ром вы­вод советских войск из Ав­ст­рии. Был про­тив­ни­ком вос­ста­нов­ле­ния ра­зо­рван­ных Ста­ли­ным от­но­ше­ний с ком­пар­ти­ей Юго­сла­вии и «реа­би­ли­та­ции» её ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря И. Броз Ти­то (счи­тал его «ан­ти­мар­ксис­том», «ска­тив­шим­ся в ла­герь со­ци­ал-де­мо­кра­тии»). По­зи­ция В.М. Молотова осу­ж­де­на на пле­ну­ме ЦК КПСС (июль 1955 год; в 1956 году, за день до на­ча­ла официального ви­зи­та в СССР Ти­то, В.М. Молотов вто­рич­но уво­лен с по­ста министра иностранных дел).

В.М. Молотов воз­ра­жал про­тив бе­зо­го­во­роч­но­го осу­ж­де­ния И.В. Ста­ли­на, ви­дел его за­слу­ги в соз­да­нии ве­ли­кой, по его сло­вам, пар­тии, осу­ще­ст­в­ле­нии со­циа­ли­стической ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, по­бе­де над Гит­ле­ром. Про­грамм­ные но­ва­ции 20-го съез­да КПСС (1956 год) - о воз­мож­но­сти мир­но­го пе­ре­хо­да от ка­пи­та­лиз­ма к со­циа­лиз­му - счи­тал ре­ви­зио­низ­мом, от­ка­зом от ре­во­люционного мар­ксиз­ма. В 1957 году в со­ста­ве «ан­ти­пар­тий­ной груп­пы» пред­при­нял по­пыт­ку сме­стить Н.С. Хру­щё­ва.

Ле­том 1961 года на­пра­вил в ЦК за­яв­ле­ние, в ко­то­ром на­звал об­су­ж­дае­мый про­ект но­вой Про­грам­мы КПСС (про­воз­гла­шал пе­ре­ход к строи­тель­ст­ву ком­му­низ­ма) оши­боч­ным и ре­ви­зио­ни­ст­ским, счи­тал, что в СССР ещё не до кон­ца по­стро­ен со­циа­лизм.

На 22-м съез­де КПСС (1961 год) осу­ж­дён за при­ча­ст­ность к мас­со­вым ре­прес­си­ям.

В 1962 году ис­клю­чён из пар­тии и от­прав­лен на пен­сию. Не­од­но­крат­но об­ра­щал­ся в ЦК и Комитет партийного кон­тро­ля с прось­ба­ми о вос­ста­нов­ле­нии в пар­тии (в 1984 году вос­ста­нов­лен).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1940, 1943, 1945, 1950 годы).

Исторические источники:

Пись­ма И. В. Ста­ли­на В. М. Мо­ло­то­ву 1925–1936 гг. М., 1995.

Сочинения:

Ста­тьи и ре­чи 1935–1936. М., 1937;

Во­про­сы внеш­ней по­ли­ти­ки: Ре­чи и за­яв­ле­ния. Апр. 1945 г. – июнь 1948 г. М., 1948.