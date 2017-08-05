Краткий курс истории. Первый в мире таран 5 августа 1939 года во время боя при Халхин-Голе в ходе советско-японского конфликта советский лётчик Михаил Ююкин первым в истории совершил таран наземной цели, направив свой бомбардировщик в скопление вражеских войск. Проба сил Военные конфликты накануне Второй мировой войны можно назвать пробой сил для будущих противников. В 1938 году в боях у озера Хасан в ходе двухнедельного пограничного конфликта с той же Японией СССР одержал победу. Но в 1939 году Япония потребовала признать границей между Маньчжоу-го (марионеточное государство, созданное на оккупированной Японией территории Маньчжурии) и Монголией реку Халхин-Гол. И советские войска вступились за союзника. Ранее граница проходила в 25 километрах... На чтение: 1 минута

5 августа 1939 года во время боя при Халхин-Голе в ходе советско-японского конфликта советский лётчик Михаил Ююкин первым в истории совершил таран наземной цели, направив свой бомбардировщик в скопление вражеских войск.

Проба сил

Военные конфликты накануне Второй мировой войны можно назвать пробой сил для будущих противников. В 1938 году в боях у озера Хасан в ходе двухнедельного пограничного конфликта с той же Японией СССР одержал победу. Но в 1939 году Япония потребовала признать границей между Маньчжоу-го (марионеточное государство, созданное на оккупированной Японией территории Маньчжурии) и Монголией реку Халхин-Гол. И советские войска вступились за союзника. Ранее граница проходила в 25 километрах восточнее, но японцам понадобились эти земли для строительства железной дороги и дальнейшего вторжения в СССР, Монголию и Китай. Хотя интересно, что на российских, китайских и японских картах начала 20 века граница действительно шла то ли по Халхин-Голу, то ли восточнее.

Закалённые Испанией и Китаем

В 1939-м бои были ещё более ожесточёнными, чем год назад. Особенно тяжело нашим давались сражения в воздухе – японские истребители господствовали в небе, так что советскому командованию пришлось срочно вызывать из Москвы лётчиков-асов, многие из которых уже получили закалку гражданскими войнами в Испании и Китае. Одним из таких лётчиков был Михаил Ююкин. Однако 5 августа его бомбардировщик был подбит зенитной установкой японцев. Сбить пламя с горящего крыла летчику не удалось, а до базы (25 километров) уже было не дотянуть. Скомандовав экипажу покинуть борт, сам Ююкин направил самолёт прямо в гущу японских войск. Посмертно Михаил Ююкин был награждён орденом Ленина.

М.А. Ююкин

Вместо СССР – Пёрл-Харбор

Советские историки называли бои при Халхин-Голе военным конфликтом, а японская историография – настоящей локальной войной. Впечатление японцев от столкновения с РККА было столь сильным, что в декабре 1941 года, когда фашисты стояли под Москвой, а Гитлер яростно требовал от союзной Японии ввести войска на Дальний Восток, они предпочли атаковать американскую базу Пёрл-Харбор. Это привело к вступлению во Вторую мировую США и позволило советскому командованию в критический момент 1941 года перебросить войска с востока на германский фронт.