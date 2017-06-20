Краткий курс истории. Американский триумф Чкалова 20 июня 1937 года советские лётчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на самолёте АНТ-25 успешно завершили беспосадочный перелёт в США через Северный полюс и приземлились в городе Ванкувер в штате Вашингтон. На чтение: 1 минута

20 июня 1937 года советские лётчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на самолёте АНТ-25 успешно завершили беспосадочный перелёт в США через Северный полюс и приземлились в городе Ванкувер в штате Вашингтон.

1. Совершив перелёт продолжительностью 8504 км, 33-летний Чкалов стал одним из самых популярных людей в Соединённых Штатах. Встречи с ним в прямом эфире транслировались по радио, американцы торжественно принимали экипаж советского самолёта больше трёх недель, а 27 июня 1937 года лётчиков любезно принял в Белом доме президент Рузвельт, рассказавший им о своей любви к картинам Айвазовского.

2. Чкалов и его экипаж за геройский перелёт получили лишь по ордену Красного Знамени – звание Героя Советского Союза они получили в 1936 году за беспосадочный перелёт на дальневосточный остров Удд, а традиции награждать звездой Героя дважды, трижды и т.д. тогда ещё не существовало.

3. Меньше, чем через месяц, Рузвельт вновь принимал советских лётчиков. 14 июля 1937 года АНТ-25-1 с лётчиками Михаилом Громовым, Андреем Юмашевым и Сергеем Данилиным через Северный полюс совершил перелёт в Сан-Джасинто в Калифорнии, пролетев без посадки более 10 тысяч км и установив мировые рекорды дальности полёта по прямой и ломаной линиям.