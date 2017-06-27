Как появился «коктейль Молотова»? Какой коктейль предпочитаете Вы? «Кровавая Мэри», «Дайкири», «Куба Либре» или «Мохито»? Джентльмены покруче предпочитают погорячее… То, что погорячее, так и называется уже почти 80 лет – «коктейль Молотова». К этому дьявольскому изобретению нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов имеет очень косвенное отношение. Этот коктейль появился во время советско-финской войны 1939-1940 годов. С боеприпасами у финнов было неважно, они придумали наливать в бутылки зажигательную смесь и назвали его именем известного политика. Сначала получилось так – «коктейль для Молотова». Потом западная пресса упростила название, и получилось, что коктейль якобы придумал Молотов. В Красной Армии изобретение тоже прижилось и было востребовано уже... На чтение: 1 минута

Какой коктейль предпочитаете Вы? «Кровавая Мэри», «Дайкири», «Куба Либре» или «Мохито»? Джентльмены покруче предпочитают погорячее… То, что погорячее, так и называется уже почти 80 лет – «коктейль Молотова». К этому дьявольскому изобретению нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов имеет очень косвенное отношение. Этот коктейль появился во время советско-финской войны 1939-1940 годов. С боеприпасами у финнов было неважно, они придумали наливать в бутылки зажигательную смесь и назвали его именем известного политика. Сначала получилось так – «коктейль для Молотова». Потом западная пресса упростила название, и получилось, что коктейль якобы придумал Молотов.

В Красной Армии изобретение тоже прижилось и было востребовано уже в первые дни Великой Отечественной. 7 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны принял постановление «О противотанковых зажигательных гранатах (бутылках)» в котором было подробно прописано, как производить и снабжать войска зажигательными гранатами. А 2 августа 1941 года Сталин утвердил «инструкцию по использованию зажигательных бутылок».

К сожалению, «коктейль Молотова» не забыт и в наши дни. Встретить его можно по всему миру – бутылки бросают демонстранты в полицию, преступники и даже простые хулиганы. О политике советского наркома эти люди, как правило, ничего не знают, но по коктейлю Вячеслава Михайловича до сих пор помнят миллионы людей.