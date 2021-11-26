АНГЛО-ФРАНКО-СОВЕТСКИЕ (МОСКОВСКИЕ) ПЕРЕГОВОРЫ 1939

Переговоры между СССР , Великобританией и Францией о создании системы коллективной безопасности против Германии в июне — августе 1939.

После оккупации Чехословакии Германией 15.03.1939 нарком иностранных дел СССР М. Литвинов 21.03 получил английское предложение обсуждать меры, необходимые для оказания общего сопротивления угрозе независимости европейских государств совместно с Францией и Польшей. 17.04.1939 советское правительство предложило: «Англия, Франция и СССР заключают между собой соглашение сроком на 5–10 лет со взаимным обязательством оказывать друг другу немедленно всяческую помощь, включая военную, в случае агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств». Такая же помощь должна быть оказана «восточноевропейским государствам, расположенным между Балтийским и Черным морями и граничащим с СССР, в случае агрессии против этих государств». 06–07.06 руководители Великобритании и Франции приняли за основу советский проект договора. 15.06–05.08 в Москве велись политические переговоры между председателем Совнаркома и по совместительству наркомом иностранных дел СССР В. Молотовым , британским послом У. Сидсом совместно с заведующим Центрально-европейским бюро МИД Великобритании У. Стрэнгом и французским послом П. Наджиаром. К середине июля стороны согласовали перечень обязательств сторон, список стран, которым даются совместные гарантии безопасности, и проект договора. Но стороны не смогли прийти к общей трактовке понятия «косвенная агрессия». В советском проекте косвенная агрессия определилась как «внутренний переворот или поворот в политике в угоду агрессии», после чего страна-«жертва» «соглашается под угрозой силы со стороны другой державы или без такой угрозы» произвести действие, «которое влечет за собой использование территории и сил этого государства для агрессии против него или против одной из договаривающихся сторон». СССР стремился таким образом защититься от перехода на сторону Германии своих прибалтийских соседей. Партнеры СССР по переговорам не согласились с такой формулировкой, как ограничивающей суверенитет трех стран. Несмотря на возникший тупик, 23.07 было достигнуто соглашение вести одновременно переговоры по политическому соглашению и по военным вопросам. Переговоры военных миссий происходили в Москве 12–21.08.1939. Делегацию СССР возглавлял нарком обороны маршал К. Ворошилов , Великобритании — адъютант короля, адмирал П. Дракс, Франции — член Высшего военного совета генерал Ж. Думенк. Советская делегация руководствовалась разработанными Генеральным штабом Красной армии «Соображениями по переговорам с Англией и Францией». Они содержали детальные предложения о действиях вооруженных сил СССР, Великобритании и Франции. Советская сторона поставила вопрос о пропуске советских войск через территории Польши (Виленский коридор и Галицию) и Румынии, чтобы занять позиции к началу возможного военного конфликта. Это было неприемлемо для других государств, к которым СССР имел территориальные претензии. Состав делегации и данные ей инструкции показали, что британское правительство не желало связывать себя какими-либо твердыми обязательствами. Французское руководство в большей степени опасалось германской агрессии и в большей степени стремилось достичь соглашения с СССР. Франция оказывала давление на Польшу, руководство которой категорически отказывалось пропустить советские войска к возможному театру военных действий. Однако это давление было осторожным. И Великобритания, и Франция предпочитали, чтобы СССР был втянут в войну с Германией, но при этом не угрожал бы суверенитету Польши. 21 августа генерал Думенк был уполномочен своим правительством подписать военную конвенцию и на следующий день известил об этом К. Ворошилова. Однако британскому представителю таких полномочий дано не было, а Польша так и не дала согласие на пропуск советских войск, без чего на подписание конвенции не соглашался СССР. К этому моменту время было упущено, уже завершалась подготовка к визиту в Москву министра иностранных дел Германии И. Риббентропа. Одновременно с переговорами в Москве велись англо-германские консультации в Лондоне между советником Чемберлена Вильсоном и доверенным лицом Геринга К. Вольтатом. После подписания советско-германского договора о ненападении 1939 А.-ф.-с.п. потеряли смысл и были прекращены.

Автор статьи: Шубин А.В.

© Российская Историческая Энциклопедия