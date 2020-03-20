Как советская разведка добывала секреты американской авиации? В 1937 году, репрессии затронули и советские разведорганы. Несмотря на это, советская разведка продолжала успешно работать и добывать важные технические секреты На чтение: 1 минута

В 1937 году, репрессии затронули и советские разведорганы. Несмотря на это, советская разведка продолжала успешно работать и добывать важные технические секреты.

Для посадок в темноте

В предвоенные годы советская авиационная промышленность получала от военной разведки многочисленные зарубежные авиационно-технические новинки, главным образом американские, французские, английские, германские и итальянские, на основе которых, с учётом собственного конструкторского опыта и ресурсов, создавались новейшие отечественные образцы авиационного оборудования и вооружения.

На основе рассекреченных документов российских архивов кандидат исторических наук Владимир Васильев в июньском номере «Военно-исторического журнала» за 2017 год приводит малоизвестные факты удачного заимствования технологий из-за рубежа. Особое внимание при этом отводилось США как самой экономически и технологически развитой державе.

Так, 2 января 1937 года нарком обороны Климент Ефремович Ворошилов дал такое указание начальнику Разведывательного управления (РУ) РККА Семёну Петровичу Урицкому следующее указание: « Нужно поручить нашим американцам “пронюхать”, что делает Зворыкин, и, если можно, попытаться купить его новое изобретение ». «Наши американцы» – это советские разведчики, а приобрести у русского эмигранта и знаменитого изобретателя телевизора Владимира Кузьмича Зворыкина предполагалось специальный аппарат, позволяющий самолётам совершать посадку на неосвещённые аэродромы.

Учитывая, что Зворыкин в 1933-1934 годах уже приезжал в СССР и сам был заинтересован в продаже своих технических новинок, поручение маршала Ворошилова, как полагает историк, было выполнено.

Бомбардировщики от «Дугласа»

Если сотрудничество со Зворыкиным было поставлено на относительно легальную основу, разведчики лишь помогали выбрать те образцы, на которые затем можно было потратить валюту, то информацию о продукции других известных американских производителей в Москву доставляли на секретной основе. У советских авиастроителей в предвоенные годы появилась возможность познакомиться с новыми технологиями бомбардировщиков фирмы «Дуглас», с конструкцией автопилота «Сперри», радиокомпаса фирмы «Лира», новейших радиостанций и радиопередатчиков.

Многие из добытых военной разведкой сведений пригодились создателям советских самолётов – в частности, были закуплены радиокомпасы. Но были и такие случаи, когда наша перспективная техника оказывалась лучше американской. По таким основаниям была, например, отвергнута 37-мм авиационная пушка фирмы «Дриггс», которую предлагали закупить разведчики.

Французский прицел и итальянская бомба

Военные разведчики регулярно сообщали и о технических новинках из Европы. Их внимание, в частности, привлекли британский спаренный авиационный 7,62-мм пулемёт системы Vickers, авиационный прицел французской фирмы «Алькан» и уже испытанная на войне в Эфиопии итальянская зажигательная бомба. От будущего противника в большой войне – Германии – по линии разведки были получены материалы о новейших авиационных пулемётах, авиабомбах и прицелах для бомбометания фирмы «Герц», а также сведения по методике борьбы с обледенением боевых самолётов и образцы гибких синтетических шлангов для заправки самолёта бензином и маслом.

Не все предлагаемые нелегально образцы техники в конечном итоге пригодились советской промышленности, но работа военных разведчиков, владевших ключами к военным тайнам западных стран, стала большим подспорьем для появления в СССР современной авиационной техники, которая вскоре проявит себя в воздушных боях Великой Отечественной.

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