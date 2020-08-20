20 августа 1939 года началось наступление советских войск под командованием Г.К. Жукова на Халхин-Голе Роль «локального конфликта» на Дальнем Востоке оценивают по-разному – в зависимости от взятого исторического масштаба На чтение: 1 минута

Роль «локального конфликта» на Дальнем Востоке оценивают по-разному – в зависимости от взятого исторического масштаба. Однако несомненно: если Великая Отечественная война была выиграна в Берлине, то не проиграна она оказалась… да, в далёком углу монгольской степи за шесть лет до Победы. Именно на Халихин-Голе русские смогли убедить японцев, что 1904 год – далёкое и неповторимое прошлое. И нынешняя советская армия – не чета императорской. И по воинскому духу, и по вооружению, и по оперативно-стратегическому искусству. Образчиком такого искусства стало начавшееся 20 августа 1939 года наступление Красной армии под командованием будущего "маршала Победы" Георгия Жукова. В ближней перспективе оно привело к разгрому и пленению японских войск. А в дальней – к тому, что Япония полностью рассталась с иллюзиями, внушёнными 1905-м и 1918 – 1921-м годами. И потому не решилась проверять свои силы в боях с Красной армией в 1941 году – по крайней мере до тех пор, покамест не будут зримо подтверждены германские успехи. Как минимум, взятием Москвы. Однако Гитлер и его генералы слишком долго шли к советской столице, преодолевая хоть и дезорганизованное, но героическое сопротивление русских. И тогда в Японии одержала верх «партия флота», которая выступала за экспансию в Тихом океане и юго-восточной Азии. Разумеется, были и другие причины такого поворота событий – но призрак халхин-гольского разгрома не мог не маячить в памяти Императора и японского руководства. И когда после многочисленных дебатов, продолжавшихся ещё и в сентябре 1941 года, решение об ударе на юг, а не на север было всё же принято, то именно переведённые с Дальнего Востока 17 дивизий стали тем решающим резервом, что остановил вермахт. Судьба Великой Отечественной войны решалась и в Сталинграде, и под Курском, но – парадокс – начало перелома во Второй мировой войне произошло именно под Москвой. После разгрома в Московской битве Германия оказалась обречена вести войну на истощение. Впечатление на японцев произвели, по мнению военных историков, внимательно изучавших конфликт, смелые решения комкора Жукова, принявшего командование советско-монгольскими войсками. Императорская армия подобной наступательной тактики просто не представляла. В последний раз с серьёзным противником ей пришлось столкнуться только в 1904 – 1905 годах, а генерал Куропаткин смелостью решений не блистал. Потому штаб Квантунской армии оказался неспособен оперативно реагировать на обходящие удары Жукова. Новостью для противника оказалась сильная контрразведывательная работа в советских войсках – опять же в противовес русско- японской войне, где шпионы микадо разве что не ночевали в русских штабах. Не распознали они и дезинформационную стратегию Жукова, из-за чего не вскрыли место и время советского наступления. Наконец, устрашающее впечатление на японцев произвели техническая мощь Красной армии и стремительность наступления, которое просто смяло отчаянно сопротивлявшиеся императорские войска. Мирные переговоры после завершения конфликта длились не один год, однако определенные там контуры границ оказались временными. Впереди был август 1945 года, расставивший точки над i в дальневосточном урегулировании.