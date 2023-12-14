10 класс | История России

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НАКАНУНЕ И В ЭПОХУ СТАЛИНСКОГО СОЦИАЛИЗМА. 1917-1953 ГГ.

ОДИНЦОВ М.

Эпоха «сталинского социализма» была поистине критическим для русского православия временем, когда сомкнулись воедино трудности объективного и субъективного порядка. К началу ХХ века Россия переросла идущие от предшествующих столетий формы своего политического бытия и сопутствующие им ложно называемые «симфоническими» государственно-церковные отношения. Страна оказалась перед неизбежной необходимостью внутренней и внешней «самоперестройки». Свободы желала Государственная Церковь и все другие религиозные организации. Свобода совести, мировоззренческих убеждений и мысли в значительной степени стала вожделенной целью большей части российского общества. Ее достижение увязывалось с «разрушением клерикального государства» и со строительством нового для России мировоззренческого типа государства - государства светского. Иными словами, России суждено было идти путем, по которому уже два, а то и три века, шли страны Старого и Нового Света. Первые необходимые, но одновременно и самые трудные шаги на этом пути сделало Временное правительство. Стало понятным, что о светском государстве и плюралистическом обществе можно не только мечтать, но и созидать его. Может быть, путь постепенных вероисповедных реформ и позволил бы достичь цели с наименьшими потерями, но... История не знает сослагательного наклонения и бремя практического закрепления и налаживания новых механизмов взаимоотношения власти с религиозными организациями легло на Правительство Советское. Однако оно вскоре оказалось «в плену» идеологии правящей коммунистической партии, которая на рубеже 1920-1930-х годов вразрез «марксистским ценностям», в верности которым публично клялась, ставит задачу строительства бесклассового безрелигиозного общества и «атеистического государства». И это стало субъективным обстоятельством, чрезвычайно осложнившим государственно-церковные отношения в СССР.