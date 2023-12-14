10 класс | История России

ПАРК ГОРЬКОГО. КУЛЬТУРА ДОСУГА В СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ. 1928-1941 гг.

КУХЕР К.

Книга немецкого историка Катарины Кухер посвящена истории возникновения и функционирования Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького в 1930-е гг. Автор уделяет много внимания влиянию сталинского режима на культуру досуга трудящихся, рассматривает строительство архитектурного ансамбля парка, соответствующего идеологии того времени, исследует процесс создания аналогичных парков на территории Советского Союза. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей ХХ в.