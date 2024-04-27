Разгул свободных нравов. Молодое советское искусство 1930-х 1930-е годы в Советском Союзе были периодом, когда искусство прочно вошло в повседневную жизнь общества. Это была эпоха, когда искусство стало инструментом пропаганды и массового воспитания. На чтение: 5 минут

1930-е годы в Советском Союзе были периодом, когда искусство прочно вошло в повседневную жизнь общества. Это была эпоха, когда искусство стало инструментом пропаганды и массового воспитания. В 1930-е годы Советским правительством было проведено множество культурных реформ, направленных на создание общества равных возможностей и развитие культуры универсальными методами.

Соцреализм – искусство пролетариату

Одним из главных течений в советском искусстве 1930-х годов был соцреализм, который стремился объединить все сферы жизни в единую гармоничную систему. Соцреализм как творческий метод советской культуры был провозглашен в 1934 году на I всесоюзном съезде советских писателей А.А. Ждановым. Хотя формально искусство подчинялось правилам социалистической идеологии, но в реальности оно представляло собой широкую палитру различных жанров и стилей.

В искусстве 1930-х годов можно наблюдать яркие краски социалистической романтики. Художники и писатели стремились подчеркнуть благие качества коллективизации и преобразования, направленные на создание нового общества. Работы рисовали картину социалистического общества, с акцентом на прекрасные моменты общественной жизни. Герои произведений были своего рода "идеальными людьми", образцами для подражания.

Одной из основных задач соцреализма являлось создание образов, вдохновленных принципами социалистического строя. Художники этого направления стремились не только к реалистичному изображению окружающей действительности, но и к выявлению социальных противоречий, критике капитализма и поддержке идеи рабочего класса.

В искусстве соцреализма часто встречаются типичные образы трудящихся людей, героически преодолевающих трудности и строящих коммунистическое общество. Эти образы символизируют единство и солидарность трудящихся масс, а также стремление к высшим идеалам.

Технически соцреализм характеризуется простым, доступным стилем, яркой палитрой и четкими контурами. Часто используются графичные средства, чтобы подчеркнуть эмоциональную выразительность произведений и привлечь внимание зрителя к социальным проблемам.

Изобразительное искусство. Формирование нового, советского человека

Государство играло главную роль в судьбе искусства соцреализма, выступая его главным заказчиком, адресатом и потребителем. Культура рассматривалась им как мощное средство агитации и пропаганды. Советским художникам и писателям приходилось строго следить за канонами соцреализма и изображать то, что государство желало видеть. Влияние государства охватывало не только содержание, но и форму и способы изображения. Хотя некоторые художники могли творить вдохновленно, без явного заказа, их работы всегда оценивалась некоей цензурной инстанцией, которая определяла, следует ли выставлять произведение и будет ли автор награжден или, наоборот, наказан.

В двадцатых годах сложилась система государственных закупок, и в то время основными исполнителями были художники, входившие в АХРР - Ассоциацию художников революционной России. Критики часто играли роль властной вертикали в вопросах закупок, заказов и других способов поощрения творчества. Несмотря на отсутствие нормативных поэтических стандартов и правил в социалистическом искусстве, критика хорошо улавливала и передавала высокие идеологические потоки. Ее отзывы могли быть ироничными, разрушительными, репрессивными. Критика выносила приговор и вершила суд одним своим тоном.

В то время, когда социальные заказы стали нормой и государственные структуры, такие как Реввоенсовет и Красная армия, стали заказчиками, мир искусства был в огне. Разнообразные инициативы соперничали друг с другом, включая сообщества различных течений, как авангардистские, так и не совсем такие. Главным стремлением их было стать лидером в мире современного искусства. И в этой борьбе победил АХРР, потому как его стиль соответствовал вкусам власти и массовому восприятию.

Эстетика, которая стала основой социалистического реализма после роспуска художественных группировок в 1932 году, представляет собой простую иллюстрацию и протоколирование реальных сюжетов. Социалистический реализм строго устанавливает иерархию живописных жанров, где на вершине находится тематическая картина, представляющая изобразительный рассказ с правильными акцентами. Сюжеты этой живописи относятся к современности или ситуациям прошлого, которые нам обещают прекрасную современность. Согласно определению социалистического реализма, это отражение действительности в ее революционном развитии.

В противовес протокольному, помпезному искусству соцреализма, в подполье советской эпохи появилось «тихое искусство». Его представители избегали тематических картин и отдавали предпочтение камерным жанрам и темам, лишённым идеологической составляющей: пейзажам, натюрмортам, семейным сценам, портретам близких.

Архитектура

В 1930-е годы советская архитектура переживала период интенсивного развития и экспериментов. Под влиянием коммунистической идеологии, архитекторы стремились создать новый облик городов, выражающий принципы коллективизма и советского строительства. Этот период был отмечен массовым строительством жилых кварталов, промышленных комплексов и административных зданий.

Одним из ключевых архитектурных направлений 1930-х стал конструктивизм. Этот стиль отличался простотой форм, функциональностью и использованием современных материалов, таких как железобетон. Здания в стиле конструктивизма часто имели геометрические формы и асимметричные композиции, отражая стремление к современности и прогрессу.

Важным аспектом советской архитектуры 1930-х было также создание образцовых жилых комплексов, таких как дома на Комсомольской площади в Москве или Нарвский жилой комплекс в Ленинграде. Эти проекты демонстрировали новый подход к планировке городов и организации общественного пространства.

Однако, помимо инноваций, советская архитектура 1930-х годов также отражала политическую и социальную напряженность того времени. Многие проекты были направлены на создание символов власти и пропаганду идеологии. Это проявлялось в монументальных зданиях администрации и культурных центров, а также в использовании архитектурных элементов, восхваляющих социалистический прогресс.

В тоже время в архитектуре 1930-х наблюдается сильный тренд возвращения к классическому стилю, который хорошо прослеживается в знаменитом проекте Б.М. Иофана (1932-1933). Этот проект был удостоен первой премии на конкурсе, который предшествовал строительству Дворца Советов, но в итоге так и не был реализован. В данном проекте, а также во многих других строениях того периода, присутствуют черты архитектурного авангарда, что приближает их к компромиссному авангардно-неоклассическому стилю ар-деко на Западе. Однако вскоре эти черты полностью уступают место величественной парадной торжественности, которая выражается в ярко выраженных традиционных классических формах со сложным скульптурным декором, а также в интерьерах и живописных деталях (идея синтеза искусств, заимствованная из символизма, стала особенно популярной).

Здания в стиле "сталинского классицизма" выделяются своей декоративностью, которая маскирует урбанистическую реальность старых городских застроек. Наиболее впечатляющие архитектурные ансамбли были созданы при строительстве первых станций московского метрополитена (1935-1938, архитектор А.Н. Душкин и др.), всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ; 1939-1941, архитекторы В.К. Олтаржевский и др.), а также комплекса канала имени Москвы (с 1932 года, архитектор А.М. Рухлядев и др.). Величественные "здания-монументы" (в основном здания общественного назначения) украсили центры городов, радикально изменяя их облик. Наиболее впечатляющими примерами градостроительства являются центры Еревана (с 1926 года, архитектор А.О. Таманян и др.) и Минска (с 1930 года, архитектор И.Г. Лангбард). Важную роль в том периоде сыграли региональные материалы, формы и орнаменты (например, розовый армянский туф, узорная резьба азербайджанских и среднеазиатских построек и другие); ансамбль ВСХВ стал настоящим парадом национальных декоративных стилей. Однако параллельно с новым строительством продолжал развиваться процесс официального вандализма, который привел к утрате множества памятников истории, включая значительные архитектурные доминанты городских пейзажей (например, Тверской Спасо-Преображенский собор с XIII века, практически все храмы Нижегородского Кремля, Сухарева башня в Москве и другие).

Скульптурные памятники, созданные в рамках плана монументальной пропаганды, акцентировали важные видовые точки. Самым впечатляющими из них были фигуры И.В. Сталина, созданные на основании эскизов С.Д. Меркурова. Через них передавалась грозная сила, напоминающая о грандиозном искусстве древневосточных деспотий. Образно воплощая романтический символизм, эти памятники достигли особого пафоса и динамичности в группе "Рабочий и Колхозница", которые изначально украшали советский павильон на Всемирной выставке 1937 года в Париже (скульптор В.И. Мухина).

Таким образом, советская архитектура 1930-х годов представляла собой смесь инноваций, идеологии и стремления к модернизации. Она оставила неизгладимый след в облике многих городов Советского Союза и продолжает быть объектом изучения и вдохновения для современных архитекторов.

Массовые репрессии третьего десятилетия 20 века затронули и художественный мир. Жертвами «большого террора» стали многие выдающиеся мастера (в том числе Г. И. Гуркин, А. Д. Древин, Г. Г. Клуцис, М. Л. Бойчук и ряд его учеников). Возникла даже особая область «гулаг-арта», как его назвали впоследствии (искусство, создававшееся в лагерях системы ГУЛАГ или местах ссылки), равно как и «гулаг-архитектуры» (проекты и постройки репрессированных зодчих, оставившие заметный след в тогдашнем промышленном и жилом строительстве, особенно на Севере, в Казахстане и Сибири). Монументальный мир «сталинского классицизма» был полон непримиримых и жестоких контрастов.

Мосфильм, Ленфильм и другие

Начало 30-х гг. ознаменовалось приходом в кино звука. Уже в 1926 году в МГУ начались работы по этому направлению под руководством выдающегося специалиста П. Тагера. Два года спустя, в 1928 году, был впервые продемонстрирован экспериментальный звуковой аппарат, а в том же году в Ленинграде была проведена успешная проба звуковой аппаратуры, разработанной А. Шориным. Первый открытый показ звукового киносеанса состоялся в 1929 году также в Ленинграде, и уже через год в Москве был открыт знаменитый звуковой кинотеатр "Художественный". Для подготовки специалистов в этой области в 1930 году был учреждён Ленинградский институт инженеров звукового кино, который впоследствии стал известен как ЛИКИ.

В том же 1930 году ГТК был преобразован в Государственный институт кинематографии (ГИК) с разделениями по режиссуре, сценарному мастерству и операторскому искусству (с 1938 года - ВГИК). Этот период технических и творческих изменений совпал с расширением производственной базы всей кинематографии РСФСР. В 1930 году стала функционировать крупнейшая киностудия страны на Потылихе (с 1935 года известная как "Мосфильм"), а также значительно выросли площади для съёмок в Ленинграде, где был введён в эксплуатацию кинокопировальный завод. В 1936 году были открыты специализированные киностудии "Союздетфильм" и "Союзмультфильм".

Кино переживало триумф долгожданного единения со зрителем, с приходом звука практически исчезла зарубежная кинопродукция. Укрепилась уверенность кинематографистов революционной эпохи в правильности избранного пути, а награждение большинства из них на Всесоюзном творческом совещании работников кинематографии (1935) они восприняли как признание заслуг в деле построения нового общества. Это стало причиной усиления утопических мотивов в фильмах.

Эпоха советского кинематографа была отлична своим фокусом на социально-политические проблемы, связанные с превращением мира после классовых конфликтов и достижением гармонии между обществом и природой. Фильмы того времени были известны своим условным подходом к рассказу и акцентом на музыкальной и хоровой составляющей. Композиторы, такие как Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев и Г.Н. Попов, часто использовали киномузыку как важный элемент своего творчества. Однако уже в то время появились некоторые предвестники будущего кризиса. В фильмах, одобренных официальной критикой, была заметна искусственность и неполная проработанность сюжетных схем. Тем не менее, идея идеального будущего общества теряла свою актуальность для системы, приоритетными становилось укрепление государственности, а реальность считалась достигнутым идеалом. Было пресечено развитие в области анимационного кино, основанное в основном на технике плоской марионетки, в пользу использования директивной технологии У. Диснея, которая позволяла бы "штамповать" анимационные фильмы.

Накануне Великой Отечественной войны одним из жанров, популярных в советском кинематографе, стал историко-биографический фильм, в котором главную роль играл вождь или лидер, направляющий толпу по единственно правильному пути. Строгие жанровые ограничения привели к унификации и эстетическим канонам, и преобладанию условной жизнеподобности. Один из исключений представлял собой масштабный политический фильм-диспут Ф.М. Эрмлера "Великий гражданин" (1937, 1939, награжден Сталинской премией 2-й степени за достижения последних 6-7 лет вручена в 1941 режиссеру Эрмлеру, актерам А.И. Зражевскому и Н.И. Боголюбову), основанный на разгроме троцкистской оппозиции и убийстве С.М. Кирова. Будучи соответствующим официальной версии событий, этот фильм отличался неподдельным художественным темпераментом.

Большие успехи также достигли авторы, которые стремились к детальной выписке и острому драматургическому и актерскому характеру персонажей. В это время постоянно росло количество кинотеатров и киноустановок (накануне Великой Отечественной войны их было около 29 тысяч). Общий выпуск фильмов составлял около 500 копий. Количество игровых фильмов, создаваемых ежегодно, не превышало 50 (за исключением 1939 года, когда их было снято 56).

30-е годы также стали временем нового подъёма в художественной сфере кинематографа. Преодолевая влияние вульгарного социологизма и схематизма, сотрудники киноиндустрии России отстаивали основные принципы советского искусства: правдивость, большевистскую идеологию, народность и высокую художественность.

Заключение

Советское искусство 1930-х годов было богато и пестро, олицетворяющее новую эпоху и стремление к идеалу социализма. Творчество художников того времени получило признание и любовь широкой публики, сохраняя свою актуальность и сегодня. Это была эра революционного прогресса и оживления искусства, которая оставила незабываемый след в истории Советского Союза.

Революция 1917 года прошла не только в политическом строе, но и в умах людей. Кардинальными были и изменения в отношениях между мужчинами и женщинами. В 1930-е годы страна находилась на пути к коллективизации и индустриализации, а идеи равенства полов активно пропагандировались советским режимом.

Визуализация гендерных и социальных идентичностей стала ключевым элементом художественной культуры того времени. Женщины в искусстве 1930-х годов были представлены в различных образах: от "новой женщины", активной участницы строительства коммунизма, до изображений матерей-героинь, сражающихся на фронтах труда и обороны. Они становились символами советской мощи и прогресса, воплощая идеалы коммунистической эпохи.

Одновременно мужчины в искусстве также переосмысливались. Изображения рабочих и солдат, борцов за коммунистическое будущее, включали в себя новые черты - эмоциональную открытость, заботу о семье и детях. Происходило изменение канонов мужественности и выражения мужской идентичности, чтобы соответствовать идеалам нового общества.

Таким образом, искусство 1930-х годов в СССР стало площадкой для выражения и продвижения революции во всех смыслах и направлениях. Оно отражало изменяющиеся роли и статусы женщин и мужчин в советском обществе, утверждая идею равенства и социальной справедливости. Советское искусство восславляло нового, советского человека.

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