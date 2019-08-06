Павка Корчагин – национальный герой Китая Русская и советская литература давно преодолела все государственные границы мира. Произведения наших писателей переведены практически на все языки мира, романы и повести экранизируются, по характерам героев иностранцы получают представление и об образе русского человека. Но есть одна книга, которая стала намного популярнее в другой стране, чем на Родине. Такая судьба сложилась у автобиографического романа Николая Островского «Как закалялась сталь». А ведь всего 30 лет назад она была широко известна в нашей стране и была включена в школьную программу. А нужен ли такой герой? Герой книги Павка Корчагин слишком любит свою родину, его страстное желание бороться за коммунизм и счастье всех... На чтение: 1 минута

Русская и советская литература давно преодолела все государственные границы мира. Произведения наших писателей переведены практически на все языки мира, романы и повести экранизируются, по характерам героев иностранцы получают представление и об образе русского человека. Но есть одна книга, которая стала намного популярнее в другой стране, чем на Родине. Такая судьба сложилась у автобиографического романа Николая Островского «Как закалялась сталь». А ведь всего 30 лет назад она была широко известна в нашей стране и была включена в школьную программу.

А нужен ли такой герой?

Герой книги Павка Корчагин слишком любит свою родину, его страстное желание бороться за коммунизм и счастье всех трудящихся долгие годы вдохновляло советских людей, причем несколько поколений. Но в девяностые годы такой герой уже не мог стать идеалом для подражания, и люди, формировавшие школьные программы по литературе, решили исключить роман из числа обязательных для прочтения. Конечно, кого может удовлетворить герой советской литературы, приносящий жизнь в жертву строительству социализма?

Как закалялась сталь. Плакат Константина Антонова 1975; издательство «Рекламфильм»

Источник: pinterest.ru

Нам такой герой не нужен, решили наверху. Все у него слишком конкретно, слишком понятно. Другое дело – космические мстители или мультяшные герои, которые сражаются за такие важные проблемы, как… В общем не столь важно, за что они сражаются, главное – замечательно отвлекают подрастающее поколение от истории своей страны.

Сегодня многие юные россияне и не слышали про Мальчиша-Кибальчиша, про Васька Трубачёва, Тимура и его команду – героев детских книг, формировавших гражданское сознание многих поколений. Подобных героев и книги о них стали, стыдливо краснея, именовать советской пропагандой. А результат уже начал проявляться: отсутствие патриотического сознания, общественного долга, коллективизма и товарищества делает непонятными и неважными, к примеру, подвиги героев Великой Отечественной – Зои Космодемьянской , Александра Матросова , молодогвардейцев. И стоит ли сокрушаться, когда подростков задерживают за то, что они оскверняют мемориалы? Ведь это мы, взрослые, им не стали рассказывать, постеснялись прочитать. Они не хулиганы, они просто ничего толком не знают ни о той войне, ни о её героях, ни о том, зачем в их городе установлен Вечный огонь, – ничего, кроме того, за что поставят лайк.

Китайский Корчагин

Но вернёмся к Николаю Островскому. У нас ещё со времён перестройки сделано всё, чтобы его подвиг затерялся. А вот у наших соседей – в Китае это имя известно каждому школьнику. Эта книга стоит в рейтинге популярности русской литературы на первом месте. «Российская газета» и Международное радио Китая провели опрос, какие русские книги самые любимые у современных китайцев. Оказалось, по-прежнему любят Чехова, Льва Толстого, Достоевского и Булгакова, а впереди всего китайского рейтинга – герой Николая Островского Павка Корчагин.

Китайское издание книги

Источник: cont.ws

В КНР вышло в свет свыше сотни разных версий перевода романа «Как закалялась сталь». Самая первая появилась ещё в 1942 году. Всего издано более 15 миллионов экземпляров этой книги. Китайцы даже сняли сериал по мотивам нашего фильма, который стал лучшим сериалом года, а Павка Корчагин – кумиром китайской молодёжи. Правда, китайцы произносят имя Корчагина на свой манер – Баоэр Хэчацзинь. Китайские просветители не убирают эту книгу от школьников, а, наоборот, рекомендуют её для обязательного чтения.

Владимир Конкин в роли Павки Корчагина

Источник: kinopoisk.ru

В Китае роман Николая Островского воспринимается очень органично. Китайская идея самопожертвования и служения стране до конца своих дней чётко реализуется в книге и близка жителям Поднебесной по духу. Вот и становится Павел Корчагин важнейшим личностным идеалом. Не пора ли и нам присмотреться к такому китайскому опыту? Ведь идеалы Николая Островского и его легендарного Павки Корчагина по сути своей вечны и могут пригодиться не только юным китайцам, но и молодому поколению нынешних россиян.

Обложка: «Как закалялась сталь» художник: С.Ф. Адамович. Источник: muzei-ostrovskogo.ru