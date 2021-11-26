МАРКИШ ПЕРЕЦ ДАВИДОВИЧ

МАРКИШ ПЕРЕЦ ДАВИДОВИЧ - еврейский пи­са­тель.

Пи­сал на иди­ше. В 1918 году пе­ре­ехал в Ки­ев; в 1919 году стал од­ним из ве­ду­щих по­этов т. н. ки­ев­ской груп­пы (на­ря­ду с Д. Н. Гоф­штей­ном и Л. М. Квит­ко). В 1921-1926 годах жил в Вар­ша­ве; уча­ст­ник груп­пы по­этов- экс­прес­сио­ни­стов «Ха­ля­ст­ра» («Ва­та­га», с 1922 года), со­уч­ре­ди­тель ав­то­ри­тет­но­го литературного жур­на­ла на иди­ше «Ли­те­ра­ри­ше бле­тер» («Ли­те­ра­тур­ные ли­ст­ки», 1924-1939 годы). По­сле воз­вра­ще­ния в СССР (1926 год) по­се­лил­ся в Харь­ко­ве, за­тем в Мо­ск­ве. В 1939-1943 годах Маркиш воз­глав­лял Еврейскую сек­цию СП СССР. В 1941-1948 годах член Еврейского ан­ти­фа­ши­ст­ско­го комитета (ЕАК).

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (1917 год). Ис­пы­тал влия­ние немецкого экс­прес­сио­низ­ма и русского фу­ту­риз­ма. Пер­вый по­этический сборник - «По­ро­ги» («Швэлн», 1919 год). За ним по­сле­до­ва­ли сти­хотворная сказ­ка «За та­ре­лоч­кой с не­ба» («Нохн те­лер фун химл»), по­этические сборники «На пу­ти» («Ин митн вег»), «Ша­лость» («Шти­фе­риш», стихотворения для де­тей; все в 1919 году) и др.

По­эма «Во­лынь» (1921 год) эпи­чес­ки изо­бра­жа­ет жизнь оби­та­те­лей еврейского мес­теч­ка на фо­не при­ро­ды южного края. В цен­тре экс­прес­сио­ни­ст­ской по­эмы «Ку­ча» («Ди Ку­пе», 1922 год) - тра­ге­дия еврейских по­гро­мов. Ре­во­люционным па­фо­сом про­ник­нут по­этический сборник «Ра­дио» (1922 год). Эле­мен­ты мо­дер­ни­ст­ской эс­те­ти­ки ха­рак­тер­ны для по­этических сборников «Ноч­ной гра­бёж» («Нахт ройб»), «Ве­чер­ние ча­сы» («Овнт шо­ен», оба 1922 год), «За­кле­ен­ные ци­фер­бла­ты» («Фарк­леп­те ци­фер­блатн», 1929 год), по­эмы «Со­ро­ка­лет­ний» («Фер­цик­йо­ри­кер ман», 1927-1940 годы; пол­но­стью из­да­на в 1978 году), ох­ва­ты­ваю­щей ис­то­рию еврейского на­ро­да от биб­лей­ских вре­мён до начала XX века, и др.

Ро­ман «По­ко­ле­ние ухо­дит, по­ко­ле­ние при­хо­дит» («Дор эйнс дор ойс», том 1-2, 1929-1941 годы) и эпическая по­эма «Бра­тья» («Бри­дер», книга 1, 1929 год; русский перевод в 1935 году; книга 2, 1941 год) об­ра­ще­ны к со­бы­ти­ям Октябрьской ре­во­лю­ции и Гражданской вой­ны . На ос­но­ве собственного сце­на­рия к фильму «Воз­вра­ще­ние Ней­та­на Бек­ке­ра» (1932 год) о еврейском ра­бо­чем, прие­хав­шем из США в СССР стро­ить но­вое об­ще­ст­во, соз­дал ро­ман «Один на один» («Эйнс аф эйнс», 1934 год; русский перевод в 1934 году). Те­ме хо­ло­ко­ста по­свя­щён по­этический цикл «Тан­цов­щи­ца из гет­то» («Ди иди­ше тен­це­рин», 1940 год; опубликован в 1942 году).

Великая Отечественная вой­на на­шла от­ра­же­ние в по­этических сборниках «Смерть кан­ни­ба­лам» («А тойт ди ка­ти­балн», 1941 год), «За на­род и Ро­ди­ну» («Фар фолк ун Хейм­ланд», 1943 год), эпической по­эме «Вой­на» («Мил­хо­ме», 1948 год), ро­ма­не «По­ступь по­ко­ле­ний» («Трот фун дой­рес», 1948 год; час­тич­но опубликован в 1966 году) о бор­цах вар­шав­ско­го гет­то. По­эзия Маркиша от­ли­ча­ет­ся мет­рическим раз­но­об­ра­зи­ем и от­то­чен­но­стью фор­мы. Ав­тор пьес для еврейского те­ат­ра: «Зем­ля» («Ди эрд»; из­да­на в русском переводе в 1931 году; поставлена в 1931 году под названием «Нит ге­дай­гет»), «Се­мья Ова­дис» («Миш­по­хе Ова­дис», 1937 год; русский перевод в 1938 году), «Вос­ста­ние в гет­то» («Дер уф­штанд ин гет­то», 1946 год), «По­ми­наль­ная мо­лит­ва» («Кол Нид­ре», 1941 год) и др. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1939 год).

27.01.1949 года аре­сто­ван; 18.07.1952 года осу­ж­дён Во­енной кол­ле­ги­ей Вер­хов­но­го су­да СССР по об­ви­не­нию в из­ме­не Ро­ди­не; рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1955 году.

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1960. Т. 1–2;

Сти­хи / Вступ. ст. Б. А. Лав­ре­не­ва. М., 1968;

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. Л., 1969.