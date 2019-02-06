Краткий курс истории. Театр для Красной Армии В декабре 1929 года Политуправление РККА приняло решение организовать театр Красной Армии, и уже через два месяца, 6 февраля 1930 года это решение претворили в жизнь. На чтение: 2 минуты

В декабре 1929 года Политуправление РККА приняло решение организовать театр Красной Армии, и уже через два месяца, 6 февраля 1930 года это решение претворили в жизнь. Тема для первого спектакля нашлась очень актуальная для того периода – конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). В самом начале театр объединял в себе и драматический театр, и театр малых форм, и ансамбль песни и пляски, и даже кукольный театр. Размещался он в Центральном доме Красной Армии, но выступать артистам приходилось на самых разных концертных площадках.

Практически вся деятельность нового красноармейского театра проходила на колёсах. Он гастролировал в воинских частях и гарнизонах, а также занимался подготовкой руководителей других творческих армейских коллективов. Только за первые 10 лет театром Красной Армии было поставлено 38 спектаклей, а географией гастролей театра стала вся страна – от Балтики до Дальнего Востока. Актёры в труппе были первоклассные. С 1933 по 1938 год в театре служила Фаина Раневская. В 1936 году на премьере горьковской пьесы «Васса Железнова» она сыграла главную роль.

Театр в форме звезды

В 1934 году к пятилетию театра было решено возвести специально предназначенное для него здание. В итоге был утверждён проект архитекторов Каро Алабяна и Василия Симбирцева. В 1940 году на площади Коммуны в Москве (в 1994 году она была переименована в честь полководца А.В. Суворова) появился ни на что не похожий театр. За основу архитектурного проекта здания была взята эмблема советской армии – пятиконечная звезда.

По легенде, такую форму планировки театра Алабяну подсказал сам нарком обороны Климент Ворошилов . Говорят ещё, что маршал просто обвёл карандашом контуры своей пепельницы. В первоначальном проекте на углах крыши должны были быть размещены группы всадников, поставивших на дыбы коней, а на верхней башенке планировался стоящий с ружьём красноармеец. Замысел этот в итоге не реализовался.

Театр был оформлен лучшими художниками-монументалистами страны. В работе приняли участие Лев Бруни, Владимир Фаворский, Александр Дейнека и Илья Фейнберг. Театр имеет 10 этажей, Большая сцена рассчитана на 1520 мест (принято считать, что театр обладает самой большой сценой в Европе), а Малая – на 450. Театр являлся ведомственным, поэтому на его сцене «проходили срочную службу» многие известные актёры. Здесь есть даже военные казармы. 14 сентября 1940 года открылись двери нового театра. В Большом зале состоялась премьера спектакля «Полководец Суворов», а на Малой сцене была поставлена пьеса М. Горького «Мещане».

Пятиконечное здание театра создало много проблем, когда в годы Великой Отечественной войны пришлось его маскировать. Художникам пришлось постараться, чтобы изменить легко узнаваемые сверху очертания театра. И на месте театра появилась бутафорская деревня, церковь и роща. На самой площади Коммуны были вырыты окопы и установлено несколько зенитных орудий. В годы войны труппу Центрального театра Красной Армии эвакуировали в Свердловск. Но все годы военного лихолетья артисты театра вносили свою посильную лепту в помощь для приближения Победы, в труппе театра были сформированы 19 фронтовых концертных бригад.

Четверть века, с 1935 года по 1960 год, театр возглавлял известный советский режиссёр Алексей Дмитриевич Попов. Поставленные им спектакли: «Полководец Суворов», «Давным-давно» «Флаг адмирала», «Сталинград», «Фронт» и «Степь широкая» стали классикой советской сцены. Его традиции продолжил сын, известный актёр и режиссёр Андрей Алексеевич Попов, руководивший театром с 1963 по 1974 год.

Продолжая традиции

В 1951 году театр сменил название и стал называться Театром Советской Армии, а в 1993 году его переименовали в честь российской армии. В театре ярко проявили себя такие известные артисты, как Вера Капустина, Людмила Чурсина, Лариса Голубкина, Нина Сазонова, Людмила Касаткина, Владимир Зельдин.

Театр Армии всегда славился преемственностью поколений, и сегодня молодёжный состав труппы достойно продолжает заложенные основателями традиции. 28 января 2014 года в Театре Российской Армии состоялся благотворительный концерт-телемарафон «Помним всех», который был подготовлен Российским военно-историческим обществом в поддержку создания памятника Российским воинам, павшим на фронтах Первой мировой войны. Памятник был установлен на Поклонной горе в Москве 1 августа 2014 года. В июне 2015 года в дни празднования 85-летия театра Президент В. Путин отметил благодарностью за большой вклад в развитие театрального искусства, воспитание граждан в духе патриотического служения Отечеству.

Обложка: Здание театра Российской Армии (фото: Sergey Norin CC BY 2.0)

Источник: ru.wikipedia.org