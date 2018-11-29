Краткий курс истории. Студия имени Грекова 29 ноября 1934 года была создана Студия военных художников имени М. Б. Грекова. «Красноармейская самодеятельность» Среди множества творческих коллективов, существующих в нашей стране, особенно выделяется Студия военных художников имени М. Б. Грекова. Вся ее деятельность связана с сохранением в художественных образах героического прошлого русской армии и славы отечественного оружия. Своим рождением студия обязана замечательному советскому художнику Митрофану Грекову. Она появилась в 1934 году, когда специальным решением Совнаркома была увековечена память о художнике, и называлась «Изомастерская самодеятельного красноармейского искусства имени М. Б. Грекова». М.Б. Греков. Тачанка Митрофан Борисович Греков Митрофан Греков родился в казачьей семье в 1882 году. С юных лет проявил... На чтение: 1 минута

29 ноября 1934 года была создана Студия военных художников имени М. Б. Грекова.

«Красноармейская самодеятельность»

Среди множества творческих коллективов, существующих в нашей стране, особенно выделяется Студия военных художников имени М. Б. Грекова. Вся ее деятельность связана с сохранением в художественных образах героического прошлого русской армии и славы отечественного оружия. Своим рождением студия обязана замечательному советскому художнику Митрофану Грекову. Она появилась в 1934 году, когда специальным решением Совнаркома была увековечена память о художнике, и называлась «Изомастерская самодеятельного красноармейского искусства имени М. Б. Грекова».

М.Б. Греков. Тачанка

Митрофан Борисович Греков

Митрофан Греков родился в казачьей семье в 1882 году. С юных лет проявил интерес к живописи. Первоначально он поступил учиться в Одесское художественное училище, а продолжил в петербургской Академии художеств . Его учителями были И. Е. Репин и Ф. А. Рубо . С 1912 года начал службу в лейб-гвардии Атаманском полку. Рядовым Греков был призван на службу в казачий полк и участвовал в Первой мировой войне. Именно на фронте он сделал массу зарисовок, которые пригодились ему в дальнейшем. В 1917 году он по состоянию здоровья ушел со службы и преподавал в Новочеркасске. Здесь родилась первая серия его работ, посвященная разгрому белогвардейцев, – «Бредут» и «Корниловцы». Эти картины стали первыми в советской батальной живописи. Митрофан Греков и в дальнейшем продолжил в творчестве тему Гражданской войны, став, по сути, ее летописцем. Его картины живо показали зрителю колорит военных будней. Кавалерийские атаки, стычки, люди и кони – главные сюжеты его произведений. Самые известные его картины, а именно «В отряд к Будённому», «Тачанка», «Трубачи Первой Конной армии», стали классикой батального жанра нового государства. Под влиянием учителя, Ф. А. Рубо, Греков начал готовить панораму «Перекоп», закончить которую так и не успел. Всего художник оставил после себя более 300 картин.

М.Б. Греков. Трубачи Первой Конной армии

От изомастерской к студии

Сегодня славные традиции той самой изомастерской продолжает творческое объединение художников Студии имени М. Б. Грекова. Сотни художников приумножали ее славу. Творчество Н. Жукова, И. Лукомского, В. Богаткина, А. Кокорекина и других – это история героизма всего советского народа, главных сражений и фронтовой жизни. Произведения грековцев наполнены большой любовью к главному творцу Великой Победы – советскому солдату. В последующие годы тема подвига народа на войне постоянно творчески обогащается. Живописные полотна, графика, скульптурные композиции получили высокое признание общественности. В первую очередь это картина Б. Неменского «Мать», полотно П. Кривоногова «Победа», памятник Воину-освободителю Е. Вучетича в берлинском Трептов-парке... В творчестве художников-грековцев постоянно отображается современная жизнь Российской армии, ее военные учения и мирные будни.

Г.И. Прокопинский. К.Е. Ворошилов и члены РВС в мастерской М. Б. Грекова

Студию имени М. Б. Грекова и Российское военно-историческое общество связывают годы дружбы и объединяет общая идея воспитания граждан России, в том числе подрастающего поколения, в духе преданности и беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества и Вооруженным силам Российской Федерации.

В эти замечательные дни желаем всему коллективу студии больших успехов и творческого долголетия!