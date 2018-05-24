Краткий курс истории. Михаил Шолохов 24 мая 1905 года (по другой версии – в 1900 году) родился Михаил Александрович Шолохов, советский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Кузнецов-Шолохов Мать Михаила Александровича, казачка по линии матери, рано осиротела. Помещица против воли выдала ее замуж за атамана Кузнецова. Брак не сложился, и женщина ушла к Александру Шолохову, бывшему приказчиком на частном предприятии в Ростовском округе. Как незаконнорожденного, Михаила Александровича записали под фамилией формального супруга матери. Лишь после смерти Кузнецова, когда родители наконец получили возможность обвенчаться, Михаил смог сменить фамилию. Образование Шолохов получил в 1914–1918 годах в гимназиях Москвы и Воронежской губернии, а затем на ростовских налоговых курсах.... На чтение: 1 минута

24 мая 1905 года (по другой версии – в 1900 году) родился Михаил Александрович Шолохов, советский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Кузнецов-Шолохов

Мать Михаила Александровича, казачка по линии матери, рано осиротела. Помещица против воли выдала ее замуж за атамана Кузнецова. Брак не сложился, и женщина ушла к Александру Шолохову, бывшему приказчиком на частном предприятии в Ростовском округе. Как незаконнорожденного, Михаила Александровича записали под фамилией формального супруга матери. Лишь после смерти Кузнецова, когда родители наконец получили возможность обвенчаться, Михаил смог сменить фамилию. Образование Шолохов получил в 1914 – 1918 годах в гимназиях Москвы и Воронежской губернии, а затем на ростовских налоговых курсах.

Перипетии 20-х годов

В 1920 году, будучи членом продовольственного отряда, Шолохов оказался в плену у махновцев. Ему повезло, Махно не стал расстреливать юнца. До переезда в Москву осенью 1922 года Шолохов успел поработать служащим в станичном ревкоме, послужить делу ликвидации неграмотности в качестве учителя и даже попасть под следствие по серьезному поводу: будучи налоговым инспектором, превышал полномочия. В Москве Шолохов вступил в комсомол, в 1923 году увидели свет его первые произведения. Зимой того же года в станице Букановской Шолохов выбрал себе в жены Марию Громославскую –учительницу начальной школы и старшую дочь казачьего атамана. В 1924 году Шолохов начал цикл донских рассказов.

Творчество

В 1925 году Шолохов приступил к написанию «Тихого Дона», ставшего центральным и судьбоносным произведением в жизни писателя. Именно по его четырем томам, от одного к другому, можно проследить рост писательского таланта автора; последний том в 1940 году одобрил к публикации лично Сталин . Средства, полученные от Сталинской (1941 год) и Нобелевской (1965 год) премий за «Тихий Дон» с его «художественной силой и цельностью эпоса о донском казачестве в переломное для России время», лауреат передал в Фонд обороны СССР и для строительства школы на своей малой родине. В годы Великой Отечественной войны работал военным корреспондентом, из личных средств подарил фронту четыре ракетные установки. За роман «Поднятая целина» Шолохов в 1960 году был удостоен Ленинской премии. Последние годы жизни писателя были омрачены тяжелым состоянием здоровья. Михаила Шолохова не стало 21 февраля 1984 года.