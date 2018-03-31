Краткий курс истории. Добрый дедушка Корней 31 марта (н. ст.) 1882 года родился Корней Иванович Чуковский, самый издаваемый в России детский писатель. Между тем отношение советской власти к сказкам писателя, на которых воспитывалось не одно поколение, было далеко не однозначным. Низкое происхождение Николай Корнейчуков (таково имя, данное Корнею Ивановичу при рождении) был внебрачным сыном прислуги и ее работодателя, фамилию получил по матери. Отец оставил свою незаконную семью вскоре после рождения Николая (хотя ранее была рождена еще дочь Мария), и мать вместе с детьми вынужденно переехала в Одессу, где и проходило детство будущего писателя. Из одесской гимназии юного Чуковского отчислили, когда тот перешел в пятый класс. В... На чтение: 1 минута

31 марта (н. ст.) 1882 года родился Корней Иванович Чуковский, самый издаваемый в России детский писатель. Между тем отношение советской власти к сказкам писателя, на которых воспитывалось не одно поколение, было далеко не однозначным.

Низкое происхождение

Николай Корнейчуков (таково имя, данное Корнею Ивановичу при рождении) был внебрачным сыном прислуги и ее работодателя, фамилию получил по матери. Отец оставил свою незаконную семью вскоре после рождения Николая (хотя ранее была рождена еще дочь Мария), и мать вместе с детьми вынужденно переехала в Одессу, где и проходило детство будущего писателя. Из одесской гимназии юного Чуковского отчислили, когда тот перешел в пятый класс. В своей автобиографической повести он объяснял это низким происхождением (в 1887 году вступил в силу «циркуляр о кухаркиных детях» ). Незаконным рождением также объяснялись отсутствие у Чуковского отчества в метрической книге и разные «настоящие» отчества в поздних биографиях. Например, Васильевичем его называли по имени крестного отца. После революции псевдоним писателя «Корней Иванович Чуковский» стал официальным именем.

К.И.Чуковский в Лондоне

Литературный критик

В литературе Чуковский оказался благодаря близкому еще со времен гимназии другу. В 1901 году начал писать статьи для «Одесских новостей». В 21 год женился на мещанке Марии Борисовне Гольдфельд, бывшей старше писателя на два года. Вскоре последовала командировка в Англию, поскольку Чуковский был единственным сотрудником «Одесских новостей», владевшим английским языком. Жизнь в Лондоне позволила писателю подробнейшим образом ознакомиться с английской литературой. Вернувшись в Россию, Чуковский полностью погрузился в революционные события 1905 года и даже девять дней провел под арестом. Начинавший журналистом и рецензентом, Чуковский в первые десятилетия XX века оставался одним из самых влиятельных литературных критиков в России. Он очень много сделал для литераторов, оказывал помощь, всячески хлопотал. Также Чуковский был замечательным лингвистом.

К. И. Чуковский читает Мурочке свою сказку

Детский писатель

Писать для детей Корней Иванович начал достаточно поздно. Большинство знаменитых произведений созданы им в короткий, 11-летний период жизни его любимой младшей дочки Мурочки. Так, например, когда Маша в 1929 году оказалась неизлечимо больна костным туберкулезом, появилась книжка про Айболита, чудесного доктора, который непременно приедет и всех исцелит. Советские дети и их родители были буквально влюблены в детские поэмы Чуковского. Несмотря на это, с подачи Н. К. Крупской детские произведения Корнея Ивановича подвергались жесткой критике как не соответствующие идеологическому воспитанию детей в духе классовой борьбы. Всенародный любимец и обладатель ряда государственных наград, Чуковский, в последние годы живя в подмосковном Переделкине, регулярно устраивал посиделки с окрестными детьми, читал им стихи, приглашал знаменитых людей. Корнея Ивановича не стало 28 октября 1969 года.