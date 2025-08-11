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Экономика России накануне ПМВ. Начало войны. Воодушевление населения, пропаганда победы.

Первый шаг Германии и неверные расчеты.

План России Неожиданное наступление России. Первые успехи и неудачи.

Окопная война. Рождество 14-го. Пленные и Чехословацкий легион.

Вступление в войну Турции, геноцид. Юденич в западной Армении.

1915 год, Осовец, химическая война. Противогазы России.

Переключение Германии на Восточный фронт. Отступление. Николай Второй возглавляет фронт.

Верденское сражение.

1917 год- роковой для России. Кадровый голод. Солдаткомы, разброд и шатание.

Отречение от престола и выход из войны. Революция и развал обороны. Брестский мир.