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Экономика России накануне ПМВ. Начало войны. Воодушевление населения, пропаганда победы.
Первый шаг Германии и неверные расчеты.
План России Неожиданное наступление России. Первые успехи и неудачи.
Окопная война. Рождество 14-го. Пленные и Чехословацкий легион.
Вступление в войну Турции, геноцид. Юденич в западной Армении.
1915 год, Осовец, химическая война. Противогазы России.
Переключение Германии на Восточный фронт. Отступление. Николай Второй возглавляет фронт.
Верденское сражение.
1917 год- роковой для России. Кадровый голод. Солдаткомы, разброд и шатание.
Отречение от престола и выход из войны. Революция и развал обороны. Брестский мир.