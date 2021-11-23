0 видео из 0

О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Начало войны.

2. Ход войны в 1915–1916 гг.

3. Жизнь в тылу.

4. Власть и общество в годы Первой мировой войны.

Аннотация

Лекция посвящена участию России в Первой мировой войне. Россия вступила в войну на стороне Антанты, ее действия облегчили положение Франции. Однако в 1915 г. российская армия вынуждена была отступать, так как промышленность не могла обеспечить ее достаточным количеством снарядов. В 1916 г. в ходе «Брусиловского прорыва» удалось одержать победу, но в целом это не изменило соотношение сил на фронтах. Военные неудачи и тяготы привели к новому росту оппозиционных настроений, складыванию Прогрессивного блока в Государственной думе и росту социальной напряженности. Правительству не удавалось справляться с нараставшим социально-экономическим и политическим кризисом, что снова поставило Россию на грань революции.

Вопросы по теме лекции

1. Почему наступление российской армии началось до завершения мобилизации? 2. Чем были вызваны успехи и неудачи российской армии в 1914–1916 гг.? 3. Почему Германия смогла занять гораздо большие территории на восточном фронте, чем на западном? 4. Какие последствия имела война для крестьян, рабочих, предпринимателей?

Литература

Государственная дума. 1906–1917. Стенографические отчеты. М., 1995. Дневники императора Николая II. 1894–1918. М., 2011-2013. Лейберов И.П., Рудаченко С.Д. Революция и хлеб. М., 1990. Мировые войны ХХ века. Первая мировая война. М., 2002. Оськин М.В. Первая мировая война. М., 2010. Павлов А.Ю. Скованные одной целью. Стратегическое взаимодействие России и её союзников в годы Первой мировой войны 1914–1917 гг. СПб., 2008. Писарев Ю.А. Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914–1915 гг. М., 1990. Первая мировая война. Энциклопедический словарь. М., 2014. Регулярная армия России. Русская армия и флот в годы Первой мировой войны. М., 2010.