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Первая мировая война стала первым в истории человечества по-настоящему глобальным конфликтом. Она навсегда изменила ход истории, разрушив четыре крупнейшие мировые империи, изменив политическую карту Европы и отодвинув на вторые роли родовую аристократию. Первой мировой завершилась эра империй и началась новая эпоха - XX век. Каким был мир до войны? Какие стратегические противоречия обусловили формирование двух противостоящих друг другу военно-политических блоков Почему убийство наследника престола Франца Фердинанда стало «триггером» её начала? Какие новые виды вооружения и тактики появились применяли враждующие армии? И кто они – наши герои Первой мировой?

Об этом и многом другом – в новой лекции Владимира Мединского.

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