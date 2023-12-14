10 класс | История России

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. КАК ПОГИБАЛА РУССКАЯ АРМИЯ. 1917

БАЗАНОВ С.

Книга доктора исторических наук С.Н. Базанова посвящена истории развала русской действующей армии начиная с марта 1917 г. и заканчивая ее демобилизацией в начале 1918 г. На основе разнообразных источников автор показывает, насколько разрушительна была военная политика Временного правительства по отношению к вооруженным силам, что в значительной степени ускорило их развал. Подробно рассмотрена борьба большевиков за власть в действующей армии с их политическими противниками в послеоктябрьский период. Раскрыто влияние первых советских декретов о мире, о земле, о демократизации и о демобилизации на процесс борьбы за власть в армии, закончившийся ее полным роспуском.