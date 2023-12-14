10 класс | История России

100 ВЕЛИКИХ ТАЙН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Соколов Б. В.

Первая мировая война — это трагический переломный этап в истории всей европейской цивилизации, ознаменовавший начало ХХ века, повлекшего за собой революционные потрясения и массовый террор. Карта Европы оказалась ПОЛНОСТЬЮ перекроена; распались самые могущественнейшие империи мира. На их месте возникли новые государства, противоречия между которыми делали неизбежной новую мировую войну. Что мы знаем о Первой мировой войне? Сотни томов, изданных в советское время, рассказывали нам о ней исключительно с «марксистско-ленинских» позиций. Монархия, которая вела эту войну, рухнула, и к власти пришли ее наиболее радикальные противники, стремившиеся стереть из истории все, что было связано с «проклятым царизмом». Но все же нельзя отрицать, что именно Первая мировая стала войной «нового» типа: и по масштабам втянутых в нее государств, и по размерам действующих армий, и по потерям. На страницах этой книги оживают как наиболее трагические страницы Великой войны, так и наиболее яркие, а также незаслуженно забытые события 1914-1918 гг. Всё это делает Первую мировую поистине самой таинственной войной в истории нашего Отечества.