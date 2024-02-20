Скобелев. Белый генерал

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Освободитель балканских славян, храбрый кавалерист и полководец, «Суворову равный». За 38 лет жизни он завоевал любовь солдат, симпатии русского общества и оставил множество загадок, одной из которых и по сей день являются обстоятельства его смерти. «Белый генерал» - Михаил Скобелев.

Чем он отличался от гродненских гусар и от студентов академии Генерального штаба? Культурные и европейски образованные братья-славяне – что говорил Достоевский? Белый цвет – легенда, суеверие или практический расчет? Кому это выгодно – версии смерти Скобелева с точки зрения историка XXI века.