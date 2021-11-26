ЗАЙОНЧКОВСКИЙ АНДРЕЙ МЕДАРДОВИЧ

Из потомственных дворян Орловской губернии, православный. Окончил Орловскую Бахтина военную гимназию. 1.9.1879 поступил в Николаевское инженерное училище. 7.8.1882 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (старшинство с 8.8.1880, установлено 31.7.1884) с назначением в 5-й саперный батальон. 27.7.1885 произведен в поручики. 27.9.1885 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 31.3.1888 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 13.4.1888 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Петербургский военный округ. 28.4.1889 прикомандирован к штабу Гвардейского корпуса. 1.1.1890 назначен старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 1.4.1890 произведен в капитаны. 9.12.1890 назначен старшим адъютантом штаба Гвардейского корпуса. С 1.10.1892 по 15.10.1893 прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку для цензового командования ротой. 23.6.1895 произведен в подполковники с назначением штаб-офицером для особых поручений при штабе 1-го армейского корпуса. 28.9.1898 назначен штаб-офицером для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 18.4.1899 произведен в полковники. 3.4.1900 назначен штаб-офицером для особых поручений при главнокомандующем войсками гвардии и Петербургского военного округа. С 1.5.1900 по 15.9.1900 прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку для цензового командования батальоном. 25.1.1902 назначен начальником штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 17.8.1902 назначен состоять при великом князе Михаиле Николаевиче. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 18.5.1904 назначен командиром 85-го пехотного Выборгского полка. В боях 21.8.1904 и 4.10.1904 контужен в правое ухо, темя и левое колено. 4.1.1905 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (старшинство с 30.9.1904, установлено 23.11.1905). 9.3.1905 назначен командиром 2-й бригады 3-й Сибирской пехотной дивизии. 5.5.1905 назначен временно командующим 1-й бригады 22-й пехотной дивизии. 2.7.1905 командирован в распоряжение великого князя Александра Михайловича. 7.9.1905 назначен генералом для особых поручений при главнокомандующем войсками гвардии и Петербургского военного округа. 18.2.1906 назначен командиром лейб-гвардии Егерского полка. 18.1.1908 назначен помощником великого князя Александра Михайловича по управлению Севастопольским музеем и причисленными к нему учреждениями с оставлением командиром лейб-гвардии Егерского полка. 11.7.1908 назначен командиром 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии. 30.5.1912 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником 22-й пехотной дивизии. 28.7.1912 назначен начальником 37-й пехотной дивизии. 27.3.1915 назначен командиром 30-го армейского корпуса.10.4.1916 произведен в генерал от инфантерии за боевые отличия. 23.6.1916 назначен командиром особого корпуса. 12.08.1916 назначен командиром 47-го армейского корпуса. Одновременно командовал Добружанской армией. 20.10.1916 сдал командование Добружанской армией. 22.10.1916 назначен командиром 18-го армейского корпуса. 2.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 7.5.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. В январе 1919 г. вступил в РККА. С февраля 1919 г. служил во Всероссийском Главном штабе, затем назначен старшим архивистом 1-го Московского отделения 3-й секции Главархива, затем назначен управляющим 2-м отделом (Военно-ученый архив) 1-го Московского отделения военно-морской секции Единого государственного архивного фонда. Участник Гражданской войны. В августе 1919 г. назначен начальником штаба 13-й армии. В марте 1920 г. назначен состоять при начальнике Полевого штаба РВС Республики. 19.10.1920 арестован, но вскоре освобожден.С 1922 г. профессор Военной академии РККА. Погребен на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве.

Жена (2-я): дочь генерал-майора Марфа Михайловна (урожденная Казакевич). Дети: Наталия (род. 13.7.1890, от 1-го брака), Ольга (род. 1892, от 2-го брака).