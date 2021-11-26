ЮДЕНИЧ Николай Николаевич

Юденич Н.Н. – генерал от инфантерии, выдающийся русский военный деятель. Дворянин. Образование – Александровское военное училище 1881 г., Николаевская академия Генерального штаба 1887 г.

Службу начал в 1881 г. в л.-гв. Литовском полку, из которого поступил в 1885 г. в академию Генерального штаба, по ее окончании снова вернулся в полк. В 1892 г. переведен в Туркестанский ВО ст. адъютантом штаба округа, подполковник; в 1894 г. участвовал в Памирской экспедиции; 1896 г. – полковник.

В 1902 г. – стал командиром 18-го стрелкового полка, с которым участвовал в русско-японской войне 1904-1905 гг. В январе 1905 г. в сражении при Сандену Юденич ранен в руку; в феврале в сражении при Мундене он ранен в шею. За отличное командование полком награжден золотым оружием «За храбрость» и чином генерал-майора.

В 1907 г. он занял пост генерал-квартирмейстера штаба Казанского ВО, а с 1912 г. стал начальником штаба округа, но уже через год переведен в Тифлис на такую же должность в штаб Кавказского ВО. С начала Первой мировой войны Юденич стал начальником штаба Кавказской армии, как только 16(29) октября 1914 г. Турецкая империя объявила войну России. Неприятель перешел в наступление в декабре и вскоре развернул наступление на армянском нагорье, прорываясь к Сарыкамышу. 11(24) декабря на фронт прибыли командующий Кавказской армией ген. Мышлаевский и ген. Юденич. Под ударами турок Мышлаевский пал духом и 15(28) декабря, отдав приказ армии отступать вглубь Кавказа, поспешно выехал в Тифлис. В эту роковую минуту ген. Юденич фактически взял командование в свои руки и не подчинился паническому приказу. Уже 16(29) декабря наступление турок выдохлось, а 17(30) декабря он отдал приказ: «Нам мало отбросить турок от Сарыкамыша. Мы можем и должны их совершенно уничтожить». Наши войска перешли в наступление. 25 декабря (7 января) 1915 г. ген. Юденич назначен командующим Кавказской армией, которая под его командованием победоносно завершила 5(18) января 1915 г. Сарыкамышскую операцию, уничтожив III-ю турецкую армию.

В июле 1915 г. он снова нанес тяжелое поражение все той же III-ей турецкой армии в Евфратском сражении. Третий раз он разгромил их в 8-дневном Азап-Кейском сражении, неожиданно для неприятеля перейдя в наступление 29 декабря 1915 г. (5 января 1916 г.) на армянском нагорье. После этого Юденич принял решение, достойное великого полководца: немедленно, пользуясь подъемом духа наших войск, подготовить и провести штурм сильнейшей турецкой крепости – Эрзерума. Двадцать дней длилась подготовка к операции: были проделаны проходы в глубоком снегу, на руках подняты на высоту 200-300 м. орудия. В это же время наши передовые части отражали контратаки турок, и все это в глубоких ущельях, в обильный снегопад и метели при морозе до 20 градусов, так был высок боевой порыв русских полков. В 20 часов 29 января (12 февраля) 1916 г. штурм Эрзерума начался.

Преодолевая сопротивление неприятеля, зимнюю стужу и дикую природу, на высоте от 2000 до 2800 м. над уровнем моря войска Кавказской армии 3(16) февраля 1916 г. овладели Эрзерумом; 16 февраля (1 марта) 1916 г. ген. Н.Н. Юденич был удостоен за этот военный подвиг орд. Св. Георгия II степени, последним в истории ордена.

В середине марта началось наступление вдоль берега Черного моря, 25 марта (7 апреля) ген. Юденич лично руководил высадкой у Сюрмене, 1(13) апреля был форсирован Кара-Дере, а 6(19) апреля наши войска взяли Трапезунд – главную приморскую базу турок. В июне-июле он одержал победу в Эрзинджанском сражении, отразив контрнаступление III-й турецкой армии. Во второй половине августа и в начале сентября была одержана победа в Огнотском сражении в долине реки Евфрат. На этом закончились наступательные операции Кавказской армии.

Наступил 1917 год. Ген. Юденич не смог принять Февральскую революцию и последовавший развал армии, он вышел в отставку в апреле. Участвовал в августе в Государственном совещании в Москве. После захвата большевиками власти в октябре он выехал в Финляндию. Весной 1919 г. был назначен Верховным правителем России адм. А.В. Колчаком, главнокомандующим Северо-Западной армией, имевшей задачу взять Петроград. Базируясь на Эстонию, его 15-тыс. армия дважды в мае-августе и октябре-ноябре теснила 50-тыс. части Красной Армии к Петрограду.

В ноябре 1919 г., израсходовав резервы и не имея боеприпасов, преданный эстонцами и англичанами, ген. Юденич отвел свою армию к границе Эстонии, где она была интернирована и расформирована в 1920 г. Сам генерал эмигрировал в Англию. В эмиграции в активных действиях не участвовал, жил скромно. Умер от туберкулеза легких 5(18).10.1933 в Ницце во Франции.