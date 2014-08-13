Вспомнить поименно. Электронная база «Алфавитные списки потерь нижних чинов 1914-1918 гг.» Вспомнить поименно. Электронная база «Алфавитные списки потерь нижних чинов 1914-1918 гг.»

В.В. Бибиков

Вспомнить поименно. Электронная база «Алфавитные списки потерь нижних чинов 1914-1918 гг.» Проект Союза Возрождения Родословных Традиций (СВРТ)

В середине этого года будет отмечаться 100-летний юбилей начала Первой мировой войны.

Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. До этого ее называли «Великой войной», «Второй Отечественной». А я хорошо помню слова моей бабушки, которая называла ее «германской». В советской историографии война считалась «несправедливой и захватнической» и до начала Второй мировой войны она именовалась не иначе, как «империалистическая».

В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.

Страны-участницы потеряли более 10 млн человек убитыми солдат, около 12 млн убитыми мирных жителей и около 55 млн человек были ранены.

Известно, что в период той войны в Российской Империи было мобилизовано около 15,5 млн солдат. Из них погибло около 1,7 млн, ранено около 3,8 млн, попало в плен почти 3,5 млн человек.

Зачастую, изучая историю нашей огромной страны, мы прекрасно помним даты и события, происходившие в ней на протяжении многих веков, совершенно не задумываясь о том, что все эти события были непосредственно связаны с судьбой наших предков. Историю страны, общества составляют истории и судьбы множества отдельных людей. Изучение истории своего рода, знание своих корней, своей родословной помогает осознать значимость каждого отдельного человека, позволяет почувствовать свою принадлежность к семье и к роду, выступает неким связующим звеном, препятствует разобщению и отчуждению людей в современном мире.

Именно поэтому СВРТ — организация, занимающаяся пропагандой генеалогии — посчитал своим долгом в преддверии 100-летия начала Первой мировой войны восстановить имена простых солдат — героев Великой войны.

Идея систематизации потерь нижних чинов в Первую мировую войну появилась у нас еще в 2010 году. С этого момента начался поиск документов, где бы эти данные были отражены.

По имеющейся информации, списки потерь, составленные в годы Первой мировой войны, сейчас хранятся в региональных архивах в фондах губернских правлений. Имеются они и в фондах крупнейших библиотек России.

Примерно два года назад эти списки начали размещаться на электронных ресурсах Российской Государственной библиотеки и онлайн библиотеки «Царское Село». Появились и энтузиасты, которые начали обработку списков, но большинство из них занималось выборкой только по какому-либо конкретному уезду, в лучшем случае — губернии, или же обработанные списки оговаривались разного рода условиями, ограничивающими свободный доступ к ним.

Видя такое положение дел, Союз Возрождения Родословных Традиций решил оптимизировать все имеющиеся в свободном доступе списки и сделать их доступными каждому. В основу работы была положена алфавитизация списков по территориям Российской империи. Такой принцип обработки списков позволяет максимально быстро произвести поиск искомого лица. Впервые мы обратились к этим спискам в августе 2012 года, а с августа 2013 года начал планомерно осуществляться проект «Первая мировая война, 1914-1918 гг. Алфавитные списки потерь нижних чинов».

Под этот проект мы начали формировать коллектив добровольных помощников, к нам начали активно присоединяться волонтеры, желающие помочь в его осуществлении. Возглавил проект член СВРТ Чернухин Николай Иванович, врач, живущий в Ставропольском крае, на плечи которого и легла основная работа по реализации проекта.

В настоящее время проект работает в полную силу, списки активно обрабатываются и выкладываются на сайте СВРТ в свободный доступ. В проекте участвуют 59 волонтеров: это и члены нашего Союза, и просто люди, живущие в нашей стране и за рубежом, объединенные общей целью.

Благодаря активному участию таких волонтеров как Богатырев В.И., Гаврильченко П.В., Ефименко Т.Д., Каленов Д.М., Кравцова Е.М, Мясникова Н.А., Наумова Е.Е., Щенников А.Н. и многих других проект имеет практическое наполнение и близится к завершению.

В настоящий момент, все найденные в свободном доступе списки разобраны и находятся в работе. Из 97 территорий, имеющихся в списках, уже обработаны и выложены на нашем сайте 96 территории. В сформированной базе уже представлены сведения более чем об одном миллионе человек нижних чинов, и каждый из нас теперь может поискать там своих родственников.

Размещенные на сайтах ранее упомянутых библиотек списки содержат сведения примерно об 1 млн. человек, а всего же было учтено около 1,8 млн персон.

К сожалению, не все списки имеются в свободном доступе, а лишь примерно половина, но работа продолжается, в том числе и по поиску недостающих сведений.

Нашими наработками уже начинают пользоваться, и на региональных сайтах размещаются выборки по соответствующим территориям.

Мы рады любой помощи, в том числе и по предоставлению нам недостающих списков. Помогали и помогают нам в этом Елена Кравцова, Андрей Горбоносов. Часть списков была предоставлена Борисом Алексеевым.

С реальными итогами проекта можно ознакомиться на сайте СВРТ .

Все волонтеры, уже показавшие практический результат, отмечены признательностью со стороны Правления СВРТ, части из них вручены Знаки СВРТ III степени за бескорыстный и благородный труд. По окончании проекта самые активные участники будут представлены к орденам и медалям Российского Императорского Дома.

Хотел бы представить наш проект с помощью небольшой электронной презентации сканов с сайта СВРТ. Итак,

Кадр 1. Заставка проекта с сайта СВРТ.

Кадр 2. На главной странице нашего сайта есть кнопки самых крупных проектов СВРТ, среди них есть кнопка с изображением бравого солдата времен войны 1914-1918 годов.

Кадр 3. Нажав на эту кнопку попадаем на страницу сайта, посвященную этому проекту.

Кадр 4. Здесь мы видим краткую аннотацию проекта, поименный список участников проекта (посетители сайта должны знать, кто подготовил к работе списки потерь). Далее расположен алфавит из букв: нажав на одну из них, можно попасть на страницу, на которой расположены губернии, название которых начинается на соответствующую букву. Чуть ниже алфавита расположено напоминание о том, что территориальное деление Российской империи не во всех случаях идентично современному. Для людей, занимающихся генеалогией, это очевидная вещь, но для остальных пользователей интернета это вовсе не так.

Кадр 5. Нажав, например, на букву «О» видим сразу три губернии: Олонецкую, Оренбургскую и Орловскую. Далее следует нажать в соответствующей губернии на букву, с которой начинается искомая фамилия.

Кадр 6. Теперь мы попадаем на сводную таблицу. В таблице расположены несколько столбцов с персонами на соответствующую букву. Название столбцов: звание, ФИО, вероисповедание, семейное положение, уезд, волость (населенный пункт), причина выбытия, дата выбытия, номер опубликованного списка и страница в списке.

Кадр 7. Список однофамильцев. Хотел бы поделиться своим опытом работы с этой базой. Меня естественно интересовала собственная фамилия, и в списке по Орловской губернии я нашел шесть человек с фамилией Бибиков. При внимательном рассмотрении я понял, что четверо человек не являются моими родственниками (призваны из других населенных пунктов), а вот две персоны – это явно мои родственники. Более того, я понял, что на самом деле в списке указан один и тот же человек (а не две разные персоны), только в одном случае он фигурирует под именем Георгий Стефанович, а в другом случае – Егор Степанович. Очевидно, что имена Георгий и Стефан были записаны в каноническом и разговорном вариантах. У меня большая, почти полная, база по моим родственникам за 300 лет, но Георгий Стефанович Бибиков в моей базе отсутствовал.

Кадр 8. Почему же попал в список потерь человек два раза? Из данных списка следует, что 31 мая 1915г он был ранен, но оставлен в строю, а 16 июля того же года записано, что он был ранен и очевидно отправлен в госпиталь. Я без труда нашел в своей базе потенциального его отца — Степана Яковлевича. Сравнив даты рождения сестер, братьев, племянников героя я понял, почему он не попал ранее в родословное Древо. Георгий Стефанович, вероятно, не вернулся в родное село после войны, и причин могло быть несколько. Возможно, «вихрь революции» кардинально изменил судьбу человека, а, возможно, он был ранен смертельно, поэтому и не попал в выборные списки 1917г., которые я просматривал в архиве. Теперь я знаю, что Георгий Стефанович Бибиков — это мой троюродный дед, участник той «забытой войны». Вот такую косвенную генеалогическую информацию можно получить из этих списков, т.е. эти списки являются хорошим дополнением известной базы ОБД-Мемориал, которой все мы активно пользуемся. Но, конечно, основная цель работы над списками — перечислить поименно незаслуженно забытых героев Первой мировой войны 1914-1918 гг.

Кадр 9. Представлена страница форума СВРТ. Проследить за обсуждением проекта, его наработками, дополнительной информацией по проекту, равно как и поучаствовать в дискуссиях, разговорах и обсуждениях можно на нашем форуме .

Кадр 10. Наиболее активные участники проекта отмечаются нашей наградой, знаком «Участник проекта СВРТ». Знак утвержден в трех степенях и вручается за каждый проект отдельно. На снимке представлены 3-я и 2-я степени знака. В настоящее время этим знаком награждены 20 участников проекта.

Присоединяйтесь к нашему проекту, помяните своих прадедов!

Об авторе:

Бибиков В.В. — Президент Союза Возрождения Родословных Традиций, член Общественного совета при Федеральном архивном агентстве, член Совета Российской генеалогической федерации, действительный член Историко-Родословного Общества в Москве.

Обложка: макет Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Первой мировой войны. В центре расположен Георгий Победоносец.

Источник: https://kgd.ru