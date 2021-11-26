ВИШНЯКОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

Из дворян Псковской губернии. 13.6.1862 окончил Павловский кадетский корпус и произведен в прапорщики с назначением в Кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду. Участник Кавказской войны. 28.7.1864 переведен в гренадерский 1-й парк (с 28.08.1864 – 22-й подвижной парк 8-й парковой артиллерийской бригады). 8.12.1864 переведен в роту № 7 Кронштадтской крепостной артиллерии. 22.2.1865 назначен для особых поручений при инспекторе местных арсеналов. 25.8.1865 произведен в подпоручики (пр.; ст. 25.08.1865). 29.8.1867 произведен в поручики. 4.7.1868 назначен репетитором по строевой части Павловского военного училища. 3.10.1869 назначен младшим офицером Павловского военного училища. 5.12.1870 произведен в штабс-капитаны. 19.2.1871 переведен в лейб-гвардии Преображенский полк поручиком с оставлением в должности. С 29.5.1871 по 20.8.1871 и. д. адъютанта училища. 8.4.1873 произведен в штабс-капитаны. 23.12.1875 назначен командиром роты Павловского военного училища. 30.8.1877 произведен капитаны. 30.8.1882 произведен в полковники с зачислением в запас гвардейской пехоты. 14.10.1883 определен на действительную службу с назначением начальником Казанского пехотного юнкерского училища. 17.12.1884 назначен начальником Санкт-Петербургского пехотного юнкерского училища. 3.3.1894 назначен командиром 86-го пехотного Вильманстрандского полка. 29.1.1898 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром 2-й бригады 17-й пехотной дивизии. 23.6.1899 назначен командиром 2-й бригады 4-й пехотной дивизии. 8.4.1902 назначен начальником 53-й пехотной резервной бригады. 7.5.1903 назначен комендантом Выборгской крепости. 6.12.1904 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 10.1.1909 назначен московским комендантом. 10.4.1911 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 31.12.1913 назначен членом Александровского комитета о раненых. 1.11.1916 исключен из списков умершим.

Жена (1-я): дочь действительного статского советника Наталья Петровна (урожденная Энко). Жена (2-я): разведенная жена капитана Наталия Николаевна (в 1-м браке Грунер). Дети (от 1-го брака): Георгий (р. 1.4.1871), Александр (р. 23.11.1872), Петр (р. 13.4.1876), Николай (р. 20.12.1882).