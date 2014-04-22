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В.Н. фон Ренненкампф. Из воспоминаний о Первой мировой войне
В.Н. фон Ренненкампф. Из воспоминаний о Первой мировой войне
На чтение: 1 минута
Андреева Н.С. В.Н. фон Ренненкампф. Из воспоминаний о Первой мировой войне // Звезда. 2013. № 8. С. 125-141.
Эту публикацию можно читать в интернете
http://magazines.russ.ru/zvezda/2013/8/9r.html
Обложка: В.Н. фон Ренненкампф
Источник: https://www.youtube.com
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