В.Н. фон Ренненкампф. Из воспоминаний о Первой мировой войне В.Н. фон Ренненкампф. Из воспоминаний о Первой мировой войне На чтение: 1 минута

Андреева Н.С. В.Н. фон Ренненкампф. Из воспоминаний о Первой мировой войне // Звезда. 2013. № 8. С. 125-141.

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http://magazines.russ.ru/zvezda/2013/8/9r.html

Обложка: В.Н. фон Ренненкампф

Источник: https://www.youtube.com