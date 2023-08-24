Стела в память о 100-летии со дня прибытия Русского экспедиционного корпуса (г. Брест, Франция) 15 июля 2016 во французском городе Брест, в сквере Шарля Де Голля, состоялось торжественное открытие обелиска Русскому экспедиционному корпусу. На чтение: 1 минута

15 июля 2016 во французском городе Брест, в сквере Шарля Де Голля, состоялось торжественное открытие обелиска Русскому экспедиционному корпусу.

Стелу, увенчанную двуглавым орлом, установили в честь 100-летия со дня прибытия во Францию 3-й бригады Русского экспедиционного корпуса. Над проектор работала группа российских скульпторов: Дмитрий Левин, Илья Фёклин и Никита Фёклин пол руководством Андрея Тыртышникова — академика Российской академии художеств. Памятник появился по инициативе Российского военно-исторического общества при поддержке Союза памяти Русского экспедиционного корпуса, посольства России во Франции, а также властей города Бреста.

В 1916 году, когда полным ходом полыхала Первая мировая война , Франция попросила помощи у России. Положение союзников на Западном фронте усугублялось, требовалось срочное подкрепление. Государь Николай II согласился помочь. И во Францию был отправлен экспедиционный корпус — 4 отдельные бригады, общей численностью в 45 тысяч солдат и 750 офицеров.

Русские воины вместе с французами встали на защиту Реймса и провинции Шампань. А весной 1917 года генерал Владимир Марушевский, командовавший Третьей бригадой, получил приказ: захватить ряд стратегических высот, в том числе холм Мон Спен, которые на протяжении длительного времени находились под немецким контролем.

Третья бригада приказ выполнила, но заплатила за это высокую цену. Во время штурма около двух тысяч русских воинов было убито, ранено и пропало без вести. За проявленный героизм солдаты и офицеры были удостоены высоких французских наград.

Русский экспедиционный корпус был расформирован после Февральской революции. Однако тысяч солдат и офицеров остались в Европе, продолжив служить в «Русском Легионе Чести».

Французский маршал Фердинанд Фош после окончания войны сказал: «Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат».

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