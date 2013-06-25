Сарыкамышская операция В декабре 1914 - январе 1915 русская Кавказская армия остановила наступление 3-ей турецкой армии под командованием Энвера-паши на Карс, а затем и наголову разгромила турок. Во второй половине 1915 боевые действия распространились на территорию Персии. Турецкий геноцид армян. В окрестностях Вана убито более 2.5 тыс. человек. На чтение: 3 минуты

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Взятие Сарыкамыша для турок, удержание его для нас сделалось вопросом жизни и смерти для бойцов: отступление в дикие, занесенные снегом горы в 20-градусную стужу было равносильно гибели как для нас, так и для турок. Сверхчеловеческая выдержка защитников Сарыкамыша сломила ярость турецких атак. 16 декабря турки ворвались было в город, но были выбиты. И в то время, как в Тифлисе считали Кавказскую армию погибшей у Сарыкамыша, генерал Юденич сам решил нанести смертельный удар III турецкой армии. Нам мало отбросить турок от Сарыкамыша, - сообщал генерал Юденич 17 декабря генералу Берхману, ведущему упорный бой с 11-м турецким корпусом у Караургана. - Мы можем и должны их совершенно уничтожить. Настоящим случаем должно воспользоваться, другой раз он не повторится.

Керсновский А.А. История Русской армии

ХОД ОПЕРАЦИИ

Главные события Сарыкамышской операции представляются в следующем виде.

1. 9-й и 10-й турецкие корпуса переходят в наступление, русское командование производит контрманевр в период с 9 по 13 декабря включительно. В этот период два турецких корпуса, выполняя широкий обходный маневр при импровизированном тыле, слабо руководимые Энвер-пашой, разрозненно выходили в район Сарыкамыша, где неожиданно встретили нарастающее сопротивление русских. Разновременный выход турецких войск был вызван тем, что 10-й корпус, начав наступление против русского Ольтинского отряда, увлекся преследованием его в сторону Ардагана и потерял 2 дня. При выполнении этого маневра некоторые турецкие части обходного крыла понесли громадные потери (до 80%) замерзшими и обмороженными. Русские, разгадав в общем план турок, начали методично перебрасывать с фронта Сарыкамышского отряда к угрожаемому пункту части, которые должны были прикрыть базу всего отряда, находившуюся в Сарыкамыше. Русское командование сначала в лице начальника Сарыкамышского отряда ген. Берхмана, а затем временно командовавшего Кавказской армией ген. Мышлаевского, прибывшего 11 декабря на фронт для урегулирования вопросов управления, было застигнуто врасплох начавшейся операцией и намеревалось оттянуть этот отряд в сторону Карса, но встретило сопротивление со стороны начальника штаба Кавказской армии, указавшего на пагубность этого отхода. Последний являлся уже запоздалым, так как 9-й и 10-й турецкие корпуса выходили к Сарыкамышу раньше, чем туда могли подойти части Сарыкамышското отряда, сковываемые с фронта 11-м турецким корпусом. Для обеспечения правого фланга Сарыкамышского отряда русские выдвинули через перевал Ханский в район Бардуса 18-й туркестанский стрелковый полк. Ко времени достижения этим полком указанного перевала 12 декабря от Бардуса в направлении на Сарыкамыш направлялись части 9-го турецкого корпуса, оставившие в районе названного селения сравнительно слабый заслон. При такой обстановке русские имели возможность в решительный момент операции выйти на сообщения 9-го корпуса. Лишь случайно 32-я пехотная дивизия 10-го турецкого корпуса, не будучи в состоянии выйти в этот день в указанный ей район Вартанут, оказалась в Бардусе, отразила наступательные попытки русских и этим прочно обеспечила тыл 9-го корпуса. В дальнейшем, действуя в том же районе, 32-я пехотная дивизия в свою очередь создавала угрозу правому флангу Сарыкамышского отряда.

2. Под давлением внезапно появившегося на фронте Кавказской армии 10-го турецкого корпуса Ольтинский отряд, обеспечивавший правый фланг Сарыкамышского отряда, избежав окружения в районе Ольты, начал поспешный отход к Демур-капу. Для поддержки этого отряда, прикрывавшего одновременно направления и на Ардаган и на крепость Карс, русское командование выдвинуло из крепости Карс имевшиеся там в резерве полевые части, которые к 17 декабря восстановили положение на фронте Ольтинского отряда.

3. В связи с неблагоприятно складывавшейся для русских обстановкой в районе Сарыкамыша Мышлаевский, не дав исчерпывающих указаний в вопросах управления Сарыкамышской группой и не поставив ей задач, оставил ее 15 декабря под благовидным предлогом и отправился в Тифлис, распространяя в тылу армии панику.

4. 9-й и 10-й турецкие корпуса совершают совместный обходный маневр в районе Сарыкамыша, и русское командование отражает этот обходный маневр в период с 14 по 22 декабря включительно. Остатки 9-го турецкого корпуса были охвачены русскими в районе северо-западнее Сарыкамыша и 22 декабря взяты в плен со всем командованием корпуса. Ослабленный 10-й турецкий корпус, против которого русские сосредоточили ударную группу за счет войск, подтянутых из состава Сарыкамышского отряда и из крепости Каре, сумел искусно выйти из боя, оттянув одну пехотную дивизию на Ольты и другую — к Бардусу.

5. С 24 декабря началось запоздалое преследование русскими 10-го турецкого корпуса, остатки которого совместно с 11-м турецким корпусом, руководимым Энвер-пашой, пытались остановить русских коротким контрударом.

Корсун Н. Сарыкамышская операция. М., 1937

КАВКАЗ ЗА РУССКИХ

Из воспоминаний офицеров Кавказской туземной конной дивизии

В первое время в сторожевом охранении были нередки случаи, когда всадник расстилал бурку и спокойно укладывался спать, а на требование офицера бодрствовать отвечал: «Тебе боится - не спи. Моя - мужчина. Моя - не боится. Спать будет».

Марков А.Л. В Ингушском конном полку. М., 1997

Другое воспоминание о служебной исполнительности всадников-кабардинцев и понимании ими своих обязанностей: я был дежурным по полку и, проходя мимо денежного ящика и стоящего при нем часового, отдавшего мне честь, сделал шаг ближе и машинально протянул руки, чтобы убедиться в целости печати, так как мне показалось, что она не в порядке. В то же мгновение надо мной угрожающе сверкнула шашка часового, не говорившего по-русски, но твердо знавшего устав.

…

15 ноября 1917 года, когда полк, прибывший на Кавказ, уже устроился на квартирах и отдохнул от перехода из Петрограда в Нальчик, Кабарда устроила парадный обед в честь своего полка. Съехалась масса народа, в зале здания реального училища были накрыты столы для офицеров и почетных гостей, а вокруг здания в парке, столы для всадников и прочих гостей. Обильный обед продолжался до середины ночи, и перед его окончанием одним из стариков — почетных гостей был произнесен тост: «За первого начальника дивизии!». Загремело общее «ура» в честь Великого Князя, которое было подхвачено снаружи, а затем раздались крики всадников: «Офицеров! Офицеров!…» Мы вышли к ним и были приняты ими на руки, нас принялись «качать». И это было в революционный 1917 год!..

Арсеньев А. А. Воспоминания о службе в Кабардинском конном полку

В племенном отношении состав офицеров был смешанный. Кроме русских были грузины, осетины, кабардинцы и балкарцы. Первые же бои выдвинули много отличившихся всадников, произведенных в прапорщики, однако в полк (Кабардинский) принимали только по постановлению общества господ офицеров, так же, как и вновь производимых из училищ… Отношения среди офицеров были чрезвычайно дружеские и сердечные. Никому в голову не приходило считаться с национальными или религиозными особенностями. Все чувствовали себя русскими офицерами, членами одной и той же семьи. В числе наших полковых обычаев была обязанность адъютанта полка при общих обедах или ужинах в собрании подсчитывать, сколько присутствует христиан и сколько мусульман. В зависимости от оказавшегося большинства снимали папахи или в них же оставались.

Гаврилов Ю. А., Шевченко А. Г.. Ислам и православно-мусульманские отношения в России в зеркале истории и социологии. М., 2010

Солдатский крест, как и офицерский Георгий, мог быть выдан за захват вражеского офицера, неприятельского знамени или пушки, за другие смелые и умелые действия в бою… По образцу орденов для лиц нехристианского вероисповедания, имевших вместо фигуры святого изображение Государственного орла, уже в августе 1844 года последовало предложение «изготовлять сообразно с сим изменением и Знаки Отличия Св. Георгия для пожалования нижних воинских чинов из мусульман»… Любопытно, что выдача крестов с орлом нравилась не всем из горцев-мусульман, и они требовали иногда заменить знак «с птицей» на награду «с джигитом», не видя во всаднике христианского святого Георгия.

Дуров В. «Птица» вместо «джигита». Родина, 2000 г., №1

Кроме народов Кавказа в годы Великой войны в рядах Русской Императорской армии храбро сражались представители и других иноплеменных пародов, поступавшие, как правило, добровольцами. В военной мемуаристике неоднократно отмечались боевые качества калмыков, крымских и поволжских татар. На Кавказском фронте в 1914 г. были сформированы четыре армянских дружины из турецких армян. 1-й армянской добровольческой дружиной командовал Андраник Озяняп, остальными Кери, Амазасп, Дро и другие герои национально-освободительной борьбы армянского народа. В качестве разведчиков и проводников армянские дружинники играли незаменимую роль. Из грузин в Батумской области были сформированы две добровольческие дружины, переброшенные в 1915 г. в Персию, в Азербайджане возник грузинский Ванский отряд, развернутый в 1916 г. в Грузинский стрелковый полк. С начала войны и вплоть до февральской революции 1917 г. Кавказ и Закавказье оставались спокойными регионами, а представители местных народов, служившие в рядах Русской Императорской армии, стремились честно исполнить свой воинский долг.

…

Генерал-майор Е.В. Масловский усматривал благоприятное значение Саракамышской операции в следующем: «Она благоприятно отразилась на настроении общества во всей России, особенно на Кавказе; показала населению многоплеменного Кавказа, что русская армия чрезвычайно боеспособна, а управление - полно решительности. Пропаганда турок впредь среди мусульманского населения Кавказа не дает никаких результатов. Этим тыл Кавказской армии был обеспечен; управление армией передано в руки того, кто был главной причиной победы. Командующим армией был назначен генерал Юденич; войска приобрели веру в себя и свое превосходство над противником».

Россия отметила волевые качества Николая Николаевича Юденича орденом св. Георгия IV ст. - первым, из заслуженных замечательным русским стратегом па Кавказском фронте.

Александров К. Первый «Георгий» генерала Юденича. Посев, 2005 г. №1

Обложка: Вторая Отечественная война 1914 - 1915гг. Кавказский фронт. Пулеметная команда.

Источник: https://topwar.ru