РУЗСКИЙ, НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Рýзский, Николай Владимирович (06[18].03.1854, Калужская губ. — 19.10.1918, Пятигорск) — русский военачальник, генерал от инфантерии (1909). Из дворян. Окончил 1-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию (1870) и 2-е Константиновское военное училище (1872), выпущен подпоручиком. В 1881 окончил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду и причислен к Генеральному штабу. В дальнейшем на командных и штабных должностях. Участник Русско-японской вой­ны 1904–1905, в чине генерал-лейтенанта (с 1903) и должности начальника полевого штаба 2-й Маньчжурской армии. Руководил вой­сками в сражениях на р. Шахэ (1904), под Сандепу и Мукденом (1905). По окончании вой­ны командовал 21-м армейским корпусом, с 1909 — член Военного совета, автор Полевого устава. В 1912 назначен помощником командующего вой­сками Киевского военного округа.

С началом Первой мировой вой­ны 1914–1918 назначен командующим 3-й армией Юго-Западного фронта. Впоследствии командовал вой­сками Северо-Западного (1914–1915) и Северного (1915–1917) фронтов. В дни Февральской революции 1917 в штаб Р. в г. Пскове прибыл Николай II . 2[15] марта 1917 Р. высказался за отречение императора. После крушения монархии Р. вышел в отставку. В ходе Гражданской вой­ны в России 1918–1920 был убит.

Лит .: Багдасарян А. О. Военно-государственная и общественно-политическая деятельность Н. В. Рузского (1854–1918). Омск, 2013; Оськин М. В. Главнокомандующие фронтами и заговор 1917 г. М., 2016. Н. А. Копылов.