Русское наступление Восточно-Прусская наступательная операция русских войск (4 (17) августа - 2 (15) сентября)

НЕМЦЫ ИСЧЕЗЛИ У ГУМБИННЕНА

Ренненкампф и его генералы были потрясены Гумбинненским сражением. Они почувствовали, казалось, смертельную хватку ужасного противника, сдавившего их. Внезапно без всякой понятной причины хватка ослабла. Немцы отступили; они совершенно исчезли; они покинули поле сражения, оставив погибших и раненых. Куда они ушли? Это могло бы выясниться позже. Почему они ушли? Это была загадка. Но есть одно объяснение, объяснение, потакающее чувствам русских и подпитывающее их самые сокровенные надежды. Отпор и тяжелые потери корпуса Маккензена привели в панику немецкую армию. Они знали, что они разбиты. Они приняли тот факт, что численно их абсолютно превосходила могучая Россия. Они в спешке отступали, сохраняя свои силы для борьбы глубоко внутри своей собственной страны. Уинстон Черчилль.

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 1914

Кампания 1914 г. на русском фронте открылась Восточно-Прусской операцией. Необходимость ее проведения мотивировалась стремлением «поддержать французов ввиду готовящегося против них главного удара немцев». Войскам ставилась задача нанести поражение против­нику и овладеть Восточной Пруссией с целью создания выгодного положения для развития дальнейших операций по вторже­нию в пределы Германии. 1-я армия должна была наступать в обход Мазурских озер с севера, отрезая немцев от Кенигсберга (ныне Калининград). 2-й армии предстояло вести наступление в обход озер с запада, не допуская отвода германских дивизий за Вислу. Общая идея операции заключалась в охвате немецкой группировки с обоих флангов.

Русские обладали некоторым превосходством над противником. В составе Северо-Западного фронта было 17,5 пехотных и 8,5 кавалерийских дивизий, 1104 орудия, 54 самолета. 8-я немецкая армия насчитывала 15 пехотных и одну кавалерийскую дивизию, 1044 орудия, 56 самолетов, 2 дирижабля. Правда, у германцев была более мощная артиллерия. Они располагали 156 тяжелыми орудиями, тогда как у русских их было всего 24. Однако в целом соотношение сил обеспечивало выполнение замысла Ставки. Оно позволяло нанести поражение 8-й немецкой армии. Избранная русским командованием форма оперативного маневра таила в себе большую угрозу для противника. Она ставила его под двойной удар. Исполнение маневра затруднялось тем, что русским армиям предстояло действовать по внешним операционным направлениям, разобщенным одно от другого районом Мазурских озер. В этих условиях особое значение приобретала надежность руководства войсками и прежде всего организация взаимодействия между обеими армиями.

Операция началась 4 (17) августа наступлением 1-й (Неманской) армии. Перейдя государственную границу, ее соединения вступили на территорию Восточной Пруссии. Первое столкновение с противником произошло у Сталлупепена (ныне Нестеров). Русские войска одержали победу над 1-м армейским корпусом генерала Г. Франсуа и вынудили его отступить к р. Ангерап.

Германское командование решило, прикрываясь со стороны 2-й армии генерала А.В. Самсонова, основные свои силы двинуть против 1-й армии генерала П.К. Ренненкампфа. Генерал М. Притвиц намеревался разбить русских двойным ударом: с севера 1-м корпусом Франсуа и с юга 17-м корпусом А. Макензена. В направлении Гольдапа предусматривались вспомогательные действия 1-го резервного корпуса Г. Белова.

7 (20) августа в районе Гумбиннена (ныне Гусев) завязалось одно из крупнейших сражений мировой войны. Вначале немцы имели успех. Затем русские контрудары обратили в бегство части 1-го армейского корпуса. 17-й корпус Макензена, попав под жесточайший артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь русских и понеся огромный урон, в панике отступил. Вот что пишут об этом германские авторы: «Сцепление несчастных обстоятельств привело к тому, что великолепно обученные войска, позднее всюду достойно себя проявившие, при первом столкновении с противником потеряли свою выдержку. Корпус тяжело пострадал. В одной пехоте потери достигли в круглых цифрах 8000 человек - треть всех наличных сил, причем 200 офицеров было убито и ранено». Русские взяли в плен около 1000 человек и захватили 12 орудий.

Обстановка позволяла русскому командованию нанести крупное поражение 8-й немецкой армии. Но благоприятный момент был упущен. Вместо того чтобы организовать преследование разбитых в Гумбиннен-Гольдапском сражении германских войск, генерал Ренненкампф бездействовал. По его приказу войска в течение двух суток находились на отдыхе, приводя себя в порядок. Только 10 (23) августа они начали медленное продвижение к западу от р. Ангерап, почти не встречая сопротивления. Командование и штаб армии достоверных сведений о противнике не имели. Соображения русского командования совершенно не отвечали истинному положению вещей. Все расчеты строились на неправильной оценке обстановки. Полагали, что противник разгромлен и отступает частью к Кенигсбергу, а частью к рубежу р. Вислы. Операция считалась по существу законченной. Надеялись в скором времени перебросить войска из Восточной Пруссии на другое направление. Ставка энергично работала над планом наступления от Варшавы на Познань.

В свою очередь, первоначальное решение командования 8-й германской армии об оставлении Восточной Пруссии не встретило одобрения в главной квартире. Судьба генерала Притвица и его начальника штаба генерала Вальдерзее была решена. 8 (21) августа они были сняты с занимаемых постов. Вместо них были назначены: командующим армией - генерал П. Гинденбург, начальником штаба - генерал Э. Людендорф, которые 11 (24) августа приступили к исполнению своих обязанностей.

С 13 (26) августа германское командование, завершив перегруппировку своих войск, приступило к осуществлению плана. В этот день 6-й русский корпус вынужден был отойти от Бишофсбурга. Попытка противника потеснить войска левого крыла 2-й армии успеха не имела. На следующий день немцами был передан от имени командира 1-го армейского корпуса ложный приказ об отходе. Это привело к отступлению корпуса. В итоге боевых действий 13 (26) и 14 (27) августа положение 2-й армии Самсонова ухудшилось. Фланги группы центральных корпусов оказались открытыми.

Командование Северо-Западного фронта не приняло всех мер для того, чтобы предотвратить поражение 2-й армии. Оно плохо знало обстановку. О действительных намерениях противника стало известно лишь вечером 14 (27) августа. В ночь на 15 (28) августа Орановский телеграфировал Самсонову, что главнокомандующий приказал «отвести корпуса 2-й армии на линию Ортельсбург, Млава, где и заняться устройством армии». Од­нако до войск приказ не дошел. С утра 16 (29) августа 1-й и 20-й армейские и 1-й резервный германские корпуса вели наступление, охватывая с трех сторон центральные корпуса 2-й армии. 17-й германский корпус приказа о сосредоточении у Алленштейна не получил и продолжал действовать в юго-западном направлении на Пассенгейм. В своем движении он вышел на пути отступления русских. Было замкнуто кольцо окружения вокруг 13-го и 15-го корпусов. Всего было окружено около 30 тыс. человек и 200 орудий в районе Комусинского леса. В ночь на 17(30) августа Самсонов покончил с собой у фермы Каролиненгоф (вблизи Виленберга). Приняв­ший на себя командование армией, генерал Н.А. Клюев не использовал всех возможностей для прорыва окруженных корпусов. Был отдан приказ о сдаче в плен. Некоторые командиры частей отвергли это решение и с боями вывели свои войска из окружения.

ГЕНЕРАЛ САМСОНОВ

Штаб армии во главе с Самсоновым, прорываясь из окружения, двинулся в направлении на Янов. Александр Васильевич находился в тяжелейшем моральном состоянии. По свидетельству начальника штаба генерала Постовского, Самсонов 15 и 16-го числа не раз говорил, что его жизнь, как военного деятеля, кончена. После короткого ночного привала в лесу 17 августа, когда офицеры штаба пешком двинулись дальше, Александр Васильевич незаметно ушел в глубь леса, и там прозвучал его выстрел...

Несмотря на поиски, его тела так и не нашли, к тому же надо было уходить от преследования. Впрочем, существует и другая версия смерти Самсонова. Со слов одного из офицеров, выходивших из окружения, он в последний раз видел своего командующего на опушке леса, склонившимся над картой. «Вдруг громадный столб дыма окутал наш штаб. Один из снарядов ударился в ствол дерева, разорвался и убил генерала на месте...» Участь армии Самсонова была трагичной, немногим частям и группам удалось вырваться из окружения, потери составили десятки тысяч убитыми, ранеными и пленными. Один из виновников случившегося - командующий фронтом Жилинский докладывал верховному главнокомандующему: «Если поведение и распоряжения генерала Самсонова, как полководца, заслуживают сурового осуждения, то поведение его, как воина, было достойное; он лично под огнем руководил боем и, не желая пережить поражение, покончил жизнь самоубийством». Через две недели высшее командование, спланировавшее Восточно-Прусскую операцию, отстранило Жилинского от должности. Впрочем, стратегический результат был достигнут: немцы перебросили в Восточную Пруссию часть сил, ослабив свой натиск на Францию. Жертвенная судьба генерала Самсонова и спасение Франции оказались тесно связанными между собой.

Вдове погибшего генерала, оставшейся с 15-летним сыном и 12-летней дочерью, была выделена царем пенсия в размере 10 645 рублей в год. Осенью 1915 г. Екатерина Александровна Самсонова в качестве сестры милосердия участвовала в осмотре лагерей для русских военнопленных в Восточной Германии, и ей удалось отыскать место захоронения мужа. Она опознала его по медальону, в котором он хранил крохотные фотографии ее самой и детей. Она перевезла его останки в Россию, в свою родную деревню Акимовку, где впервые встретилась с Александром Васильевичем, и похоронила его на погосте Акимовской церкви.

Несчастливая судьба ожидала и второго главного участника Восточно-Прусской операции - генерала Ранненкампфа. После октября 1917 г. уже старый генерал жил в Таганроге под чужой фамилией. Представители Советской власти его опознали и, припомнив участие в расправе над сибирскими крестьянами в 1905 г., расстреляли.

РЕШАЕТСЯ НА ВОСТОКЕ

Последствия Гумбиненского сражения для русского Северо-западного фронта в общем вылились в предоставление армии Самсонова своей собственной участи. Но это сражение оказало весьма важное влияние и на весь ход кампании. Во-первых, оно принесло существенную помощь французам тем, что заставило германцев снять с Французского фронта в самую решительную минуту 2 корпуса и 1 кав. дивизию и срочно отправить их на Русский фронт. Корпуса эти были сняты к тому же из ударной группы. Во-вторых, оно указало германцам на возможность для русских, ведя наступательную операцию против австрийцев, вести такие же операции в больших размерах и против Восточной Пруссии, что вызывало у германцев естественное желание лучше обеспечить их Восточный фронт, почему часть новых формирований и была туда направлена. Наконец, в-третьих, на Восточный фронт было назначено новое командование (Гинденбург и Людендорф), которое впоследствии и по своему характеру и по приобретенному после побед значению сильно давило на германскую Ставку в смысле перенесения центра тяжести войны с Западного на Восточный фронт.

Зайончковский A.M. Первая мировая война. СПб., 2002

АКТ РАССЛЕДОВАНИЯ

об убийстве большевиками генерала от кавалерии Павла Карловича Ренненкампфа

Бывший командующий 1-й армией в первый период Русско-германской войны, руководитель походов в Восточную Пруссию генерал от кавалерии Ренненкампф проживал в начале 1918 года в г. Таганроге на покое вдали от военной и политической деятельности. 20 января 1918 года после захвата власти большевиками ему сразу же пришлось перейти на нелегальное положение, и он по паспорту под именем греческого подданного Мансудаки переселился в квартиру одного рабочего, грека Лангусена, по Коммерческому пер., дом № 1, и там скрывался.

Однако большевики установили за ним слежку, и в ночь на 3 марта генерал Ренненкампф был арестован и посажен под арест при штабе таганрогского военного комиссара Родионова.

Во время содержания генерала Реннекампфа под стражей большевики три раза предлагали ему принять командование их армией, однако он всегда категорически отказывался от этого предложения и раз заявил им: «Я стар, мне мало осталось жить, ради спасения своей жизни я изменником не стану и против своих не пойду. Дайте мне армию хорошо вооруженную, и я пойду против немцев, но у вас армии нет; вести эту армию значило бы вести людей на убой, я этой ответственности на себя не возьму».

Все же большевики не теряли надежды и пытались привлечь генерала на свою сторону, однако вскоре им пришлось окончательно убедиться в бесполезности своих попыток. В последних числах марта, в один из приездов в город Таганрог большевистского «главверха» Южного фронта Антонова-Овсеенко, последний на вопрос Родионова, что ему делать с генералом Ренненкампфом, выразил удивление, что он до сих пор жив, и приказал расстрелять его…

Красный террор в годы гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков. М., 2004

ГОРОД ГУСЕВ

564-й стрелковый полк 130-й стрелковой дивизии, которой командовал гвардии полковник Пенов, наступал на опорный пункт Гросс-Байтчен. Гитлеровцы дрались здесь отчаянно. Несколько раз поднимались в контратаку вражеские автоматчики. Они лезли из развалин домов, выскакивали из дворов и подвалов. Из лабиринта узких переулков и улочек неожиданно высовывались длинные стволы «фердинандов» и «тигров».

Вскоре был тяжело ранен командир 6-й роты этого полка. Тогда заместитель командира 2-го батальона по политчасти гвардии капитан С.И. Гусев принял на себя командование ротой.

При отражении очередной контратаки врага Гусев поднял роту в атаку. За 6-й ротой поднялись и другие подразделения полка.

Опорный пункт был взят, и полк завязал бои непосредственно на подступах к Гумбиннену.

Здесь в одной из штыковых атак Гусев погиб.

На берегу тихой реки, в самом центре города Гусева сейчас возвышается мраморный обелиск с лаконичной надписью: «Герой Советского Союза Гусев Сергей Иванович». Именем этого человека Родина назвала город Гумбиннен.

Балязин В.Н. Штурм Кенигсберга