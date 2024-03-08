РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС 1916–1917

Рýсский экспедициóнный кóрпус 1916–1917 — условное наименование четырех особых пехотных и одной артиллерийской бригад (всего свыше 44 тыс. человек), направленных в 1916 во время Первой мировой вой­ны 1914–1918 во Францию по просьбе ее правительства. 1-я и 3-я особые пехотные бригады были отправлены на фронт в Шампани, а 2-я и 4-я — на Салоникский фронт. Весной 1917 во Францию прибыли артиллерийская бригада и инженерно-саперный батальон. 1-я особая пехотная бригада двухполкового состава во главе с генерал-майором Н. А. Лохвицким была сформирована в январе 1916 и 20 апреля отправлена на Западный фронт. В августе отправлена 3-я особая пехотная бригада под командованием генерал-майора В. В. Марушевского. В июле 1916 на Салоникский фронт была отправлена 2-я особая пехотная бригада под командованием генерал-майора М. К. Дитерихса. 4-я особая пехотная бригада во главе с генерал-майором М. Н. Леонтьевым прибыла в Салоники в октябре 1916. После серьезных потерь в ходе апрельского наступления 1917 на Западном фронте, составивших 5183 солдата и офицера убитыми и ранеными, 1-я и 3-я особые пехотные бригады были отведены на отдых в военный лагерь Ла-Куртин близ Лиможа, где их объединили в 1-ю особую пехотную дивизию под командованием генерал-майора Лохвицкого. После Февральской революции 1917 солдаты Р. э. к. отказались воевать за интересы западных союзников и потребовали возвращения на родину. В ответ на отказ французского командования выполнить это требование 1-я и 3-я особые пехотные бригады, расквартированные в лагере Ля-Куртин, в сентябре 1917 подняли восстание, которое было подавлено. Большинство солдат Р. э. к. вернулись в Россию в 1919–1920.

Лит. : Карев П. Ф. Нас не укротили (Воспоминания об империалистической вой­не 1914–1917 гг. солдата русских вой­ск во Франции). Иваново, 1937; Попова С. С. «Сердца наши изболелись о погибающей нашей Родине...» Трудное возвращение из Франции в Россию воинов Русского экспедиционного корпуса // Военно-исторический журнал . 2003. № 2. С. 63–69; Павлов А. Ю. «Русская одиссея» эпохи Первой мировой. Русские экспедиционные силы во Франции и на Балканах. М.–СПб., 2011. В. И. Плотников.