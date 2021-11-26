РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Война между двумя коалициями держав: Центральными державами (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) и Антантой (Россия, Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, Италия, Румыния, США и др.); первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Это ретроспективное название утвердилось в историографии только после начала Второй мировой войны в 1939 г. В межвоенный период употреблялось название «Великая война», в Российской империи ее также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально (до революции и после) – «германской», затем в СССР – «империалистической войной».

Российская империя накануне Первой мировой войны

Первая мировая война началась тогда, когда Россия переживала один из самых непростых периодов своей многовековой истории. Ситуация, складывавшаяся в России к началу Первой мировой войны, была весьма неоднозначна.

Так, в области экономики страна достигла результатов, которые выглядели весьма впечатляюще. Промышленность в 1910 г. вступила в фазу подъема. Среднегодовой прирост промышленной продукции в 1910—1913 гг. превысил 11%. Отрасли, производящие средства производства, увеличили за этот же период выпуск продукции на 83%, а отрасли легкой промышленности — на 35,3%. Необходимо при этом отметить, что до войны еще не успели дать должного эффекта увеличившиеся в 1910—1914 гг. капиталовложения в промышленность и ее техническая модернизация. По объему промышленного производства Россия в 1913 г. занимала пятое место в мире, уступая лишь США, Германии, Англии и Франции.

Государственно-правовое устройство Российской империи определялось накануне Первой мировой войны Основными законами, утвержденными Николаем II в апреле 1906 г. Тогда, в условиях первой русской революции, самодержавие вынуждено было принять меры, призванные привлечь на его сторону образованные слои населения, гак называемое общество, которое в лице либеральной оппозиции активно выражало недовольство сохранением в России в начале XX в. абсолютной монархии, требовало превращения страны в правовое государство, ликвидации монополии бюрократии на политическую власть, созыва представительного органа с законодательными функциями. Такой орган был учрежден — им стала Государственная дума. Законодательные права получил и Государственный совет, являвшийся ранее лишь законосовещательным учреждением.

Непременным элементом общественной жизни страны стала многопартийность. На политическую арену вышли открыто боровшиеся друг с другом партии как консервативной ( Союз русского народа и др.), так и либеральной ориентации — Союз 17 октября (октябристы), а также Конституционно-демократическая партия (кадеты) и пр. В этих условиях все громче заявляли о себе политические организации леворадикального толка. Большевики, размежевавшись на Пражской партийной конференции в 1913 г. с меньшевиками (ликвидаторами), вели успешную борьбу с более умеренными течениями в российской социал-демократии за влияние в рабочей среде.

Немало поводов для недовольства широким слоям населения давали социальные проблемы, а власть сплошь и рядом демонстрировала нежелание и неспособность с этим считаться. Принятые самодержавием в условиях первой русской революции меры, призванные привести социально-экономические и политические структуры империи в соответствие с требованиями эпохи, к 1914 г. не смогли или не успели создать условий для оздоровления политической обстановки. Обстановка в стране накалялась. В первой половине 1914 г. в забастовках приняли участие 1,5 млн человек. Размах движения был чрезвычайно велик. 28 мая 1914 г. началась стачка 500 тыс. рабочих в Баку. Расстрел митинга путиловских рабочих 3 июля 1914 г. вызвал волну забастовок и демонстраций в столице, где в ряде районов (впервые после 1905 г.) начали сооружаться баррикады.

Место России в мире накануне Первой мировой войны

Укрепление внутреннего положения России после 1907 г. постепенно приводило и к упорядочению ее положения в существующем мировом порядке. Удалось добиться признания с стороны Японии влияния России в Монголии и Северной Маньчжурии. Конвенция с Англией положила конец соперничеству с ней в Иране, Афганистане и на Тибете.

В 1871 г., когда завершился процесс объединения Германии, внешняя политика германского правительства определялась стремлением добиться доминирующего положения Германии в Европе. Чтобы лишить Францию возможности отомстить за поражение во Франко-прусской войне, Бисмарк попытался связать Россию и Австро-Венгрию с Германией секретными соглашениями (1873 г.). Однако Россия выступила в поддержку Франции, и Союз трех императоров распался. В 1882 г. Бисмарк усилил позиции Германии, создав Тройственный союз, в котором объединились Австро-Венгрия, Италия и Германия.

Германия стремилась не только к переделу мира, но и к мировому господству. Англия и Франция в 1904 г. заключили соглашение (Антанту). В 1907 г. к нему присоединилась Россия как великая держава, имеющая свои интересы и сферы влияния в мире и защищавшая их в Корее, Китае, Афганистане, на Балканах, Иране. Быстрое проникновение Германии на Балканы и Ближний Восток усилили российско-германские противоречия. Русско-австрийские интересы сталкивались на Балканах.

В преддверии столкновения с Германией и Австро-Венгрией союзники по Антанте рассчитывали прежде всего на «русский паровой каток», надеясь, что огромные ресурсы России позволят истощить Германию в будущей войне и смягчить потери Англии и Франции.

Причины войны

Первую мировую войну называют также «абсурдной» войной, поскольку в действительности трудно указать объективные причины начала столь разрушительного конфликта, унесшего жизни более 20 млн. человек. Больше всего эскалация конфликта проходила на «схватку амбиций», перетягивание одеял между великими державами. Одной из причин войны стало повсеместное усиление националистических настроений. Формулируя свои интересы, правящие круги каждой из европейских стран стремились представить их как народные чаяния. Россия была убеждена, что не сможет развиваться без ограничения германской конкуренции, защиты славян от Австро-Венгрии и расширения влияния на Балканах. Также Россия претендовала на свободный проход своего флота в Средиземное море, настаивала на ослаблении или пересмотре в свою пользу режима контроля над проливом Дарданеллы, расценивала строительство железной дороги Берлин-Багдад (1898 г.) как недружественный со стороны Германии акт.

Начало войны

8 июня 1914 года Гаврило Принцип, девятнадцатилетний боснийский серб, студент, член националистической сербской террористической организации Млада Босна, убивает в Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда, приехавшего для ознакомления со вновь приобретёнными территориями, и его жену Софию Хотек. Это сараевское убийство австрийские и германские правящие круги решили использовать как предлог для развязывания европейской войны. 5 июля Германия обещает поддержку Австро-Венгрии в случае конфликта с Сербией.

23 июля Австро-Венгрия, заявив, что Сербия стояла за убийством Франца-Фердинанда, объявляет ей ультиматум, в котором требует от Сербии выполнить условия, в числе которых: произвести чистки госаппарата и армии от офицеров и чиновников, замеченных в антиавстрийской пропаганде; арестовать подозреваемых в содействии терроризму; разрешить полиции Австро-Венгрии проводить на сербской территории следствия и наказания виновных в антиавстрийских действиях. На ответ было дано всего 48 часов. В тот же день Сербия начинает мобилизацию, однако соглашается на все требования Австро-Венгрии, кроме допуска на свою территорию австрийской полиции. 26 июля Австро-Венгрия объявляет мобилизацию и начинает сосредотачивать войска на границе с Сербией и Россией.

28 июля Австро-Венгрия, заявив, что требования ультиматума не выполнены, объявляет Сербии войну. Австро-венгерская тяжёлая артиллерия начинает обстрел Белграда, а регулярные войска Австро-Венгрии пересекают сербскую границу. Россия заявляет, что не допустит оккупации Сербии. Во французской и германской армиях прекращаются отпуска. 30 июля началась частичная мобилизация во Франции. 31 июля в Российской империи объявлена всеобщая мобилизация в армию.

В тот же день в Германии было объявлено «положение, угрожающее войной». Германия предъявляет России ультиматум: прекратить призыв в армию, или Германия объявит войну России. Франция, Австро-Венгрия и Германия объявляют о всеобщей мобилизации. Германия стягивает войска к бельгийской и французской границам.

1 августа Германия объявила войну России, в тот же день немцы вторглись в Люксембург. 2 августа германские войска окончательно оккупировали Люксембург, и Бельгии был выдвинут ультиматум о пропуске германских армий к границе с Францией. На размышления давалось всего 12 часов. 3 августа Германия объявила войну Франции, обвинив её в «организованных нападениях и воздушных бомбардировках Германии» и «в нарушении бельгийского нейтралитета».

4 августа германские войска вторглись в Бельгию. Король Бельгии обратился за помощью к странам-гарантам бельгийского нейтралитета. Лондон направил в Берлин ультиматум: прекратить вторжение в Бельгию, или Англия объявит войну Германии. По истечении срока ультиматума Великобритания объявила войну Германии и направила войска на помощь Франции. 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России.

Ход боевых действий

Войну можно разделить на три периода. В течение первого периода (1914-1916 гг.) центральные державы добивались перевеса сил на суше, а союзники господствовали на море. Этот период завершился переговорами о взаимоприемлемом мире, но каждая из сторон все еще надеялась на победу. В следующий период (1917 г.) произошли два события, которые привели к дисбалансу сил: первое – вступление в войну США на стороне Антанты, второе – революция в России и ее выход из войны. Третий период (1918 г.) начался последним крупным наступлением центральных держав на Западе. За неудачей этого наступления последовали революции в Австро-Венгрии и Германии и капитуляция центральных держав.

Русский фронт делился на Северо-Западный против Германии и Юго-Западный против Австро-Венгрии. Командующим Северо-Западным фронтом был генерал Я.Г. Жилинский , Юго-Западным – генерал Н.И. Иванов. Верховным главнокомандующим всей действующей русской армии был назначен дядя царя Великий князь Николай Николаевич.

После поражения франко-английских войск на границе Франции и быстрого продвижения германских войск к Парижу Россия еще до завершения мобилизации начала, по просьбе Франции, наступление в Восточной Пруссии и в Галиции.

В Восточной Пруссии наступавшие с Востока 1-я (под командованием П.К. Ренненкампфа ) и с Юга 2-я (под командованием А.В. Самсонова) русские армии в конце августа нанесли ряд поражений немногочисленной германской группировке. После переброски двух корпусов из Франции и привлечения резервных частей Германия, используя несогласованность действий российских войск, окружила и разгромила 2-ю армию генерала Самсонова, покончившего самоубийством. 1-я армия отступила.

Наступление в Галиции в августе-сентябре 1914 г. было более успешным. 8-я армия ( А.А. Брусилов ) взяла Львов, российские войска осадили Перемышль, оттеснив австрийцев на 300 км от границы за реку Сан. В кровопролитных и широкомасштабных Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операциях в октябре-ноябре российская и австро-германская армии понесли большие потери (Россия – 2 млн человек убитых, раненых и пленных, ее противники – 950 тыс.), но не выполнили своих задач. При этом Россия остановила австро-германское наступление, но не смогла предпринять поход на Берлин и отступила в глубь Польши. На фронте началась позиционная война.

К 1915 г. на Западе фронт стабилизировался. В начале 1915 г. русское военное командование по просьбе союзников решает начать наступление в двух направлениях: в Восточной Пруссии силами Северо-Западного фронта с целью нанесения удара по Берлину и в Карпатах силами Юго-Западного фронта с целью занятия Венгрии. Немецкое командование решило упредить действия русских и начать наступление по всему Восточному фронту. Германское командование начало срочную переброску крупных резервов на Восточный фронт. Войска на Востоке были увеличены в два раза.

7 января 1915 г. австро-германское командование начало наступление в районе Карпат, и 26-27 января было начато немецкое наступление в районе Мазурских озер (Восточная Пруссия). В Восточной Пруссии удалось остановить немецкие войска. В районе Карпат 8-я русская армия под командованием генерала А.А. Брусилова отбросила наступавшие части и вступила на территорию Венгрии. По просьбе итальянского командования и согласно директиве русской Ставки 4 июня 1916 г. на русском Юго-Западном фронте началась наступательная операция, первоначально планировавшаяся как вспомогательная для Западного фронта. Позже эта операция получила название « Брусиловский прорыв » по имени командующего фронтом. Англия и Франция в этих условиях в 1915-1916 гг. заключили соглашение с Россией о ее послевоенных территориальных приобретениях в Прибалтике и будущей передаче под ее контроль не только проливов Босфор и Дарданеллы, но и Константинополя.

Влияние войны на экономическую и политическую жизнь страны

Война несла с собой продовольственные трудности. Заготовки хлеба были сорваны. Деньги обесценились, товары крестьяне доставали на рынке, выменивая на хлеб. Росла спекуляция. Посевные площади сократились, почти половина мужчин-крестьян была призвана на фронт. Промышленные предприятия, не связанные военными заказами, сокращали выпуск продукции. Война нарушила традиционные экономические рыночные связи.

В феврале 1917 г. в России произошла революция. Царь Николай II был вынужден отречься от престола. Временное правительство (март-ноябрь 1917 г.) уже не могло вести активные военные действия на фронтах, поскольку население крайне устало от войны. Война привела к резкому ухудшению положения трудящихся, что отразилось на росте их политической активности. Петроградский комитет РСДРП обращался к рабочим и солдатам с призывами: «Да здравствует революция! Долой войну!» В октябре 1917 г. (по новому стилю в ноябре) к власти в России, свергнув Временное правительство, пришли большевики.

Выход Советской России из войны. Брестский мир.

Важнейшим положением антикризисной программы большевиков, в прямую зависимость от выполнения которой они ставили саму устойчивость своей власти, был скорейший выход России из войны. В свою очередь, и Германия была заинтересована в прекращении войны на два фронта.

2 декабря с Германией было подписано перемирие. После этого в г. Брест-Литовске (ныне г. Брест) начались переговоры о мире. Советская делегация предложила заключить мир без аннексий и контрибуций. Но Германия стремилась воспользоваться слабостью и изолированностью Советского правительства. 1 января 1918 г. Германия предъявила России жесткий ультиматум: передать ей огромную территорию – Польшу, часть Прибалтики, Украины, Белоруссии площадью в 150 тыс. кв. км. В связи с этим переговоры были прерваны.

В результате совещаний, советы приняли неожиданное решение. Л.Д. Троцкий сообщил, что Россия не намеревается подписывать мирный договор, составленный на таких условиях, однако и участвовать в войне дальше страна также не будет. По заявлению Троцкого, Россия просто отзывает свои армии с мест военных действий и не будет оказывать никакого сопротивления. Удивленное командование Германии заявило, что, если Россия не подпишет мир, то они снова начнут наступление.

Германия и Австро-Венгрия снова мобилизовали свои войска и начали наступление на русские территории, однако, вопреки их ожиданиям, Троцкий сдержал свое обещание, и русские солдаты отказывались воевать и не оказывали никакого сопротивления. Подобное положение вызывало раскол внутри партии большевиков, часть из них понимали, что подписать мирный договор придется, иначе страна пострадает, часть же настаивали на том, что мир будет позором для России. Брестский мир был подписан 3 марта 1918 г.

Условия Брестского мирного договора не были слишком благоприятными для России: Россия теряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и Прибалтики, а также Великого Княжества Финляндского; Россия также теряла довольно значительную часть территорий на Кавказе; Русская армия и флот должны были быть немедленно демобилизованы и полностью должны были покинуть места сражений; Черноморский флот должен был отойти к командованию Германии и Австро-Венгрии; Договор обязывал советское правительство немедленно прекратить не только военные действия, но также всякую революционную пропаганду на территории Германии, Австрии и странах-союзниках. Несмотря на то, что подписание мирного договора было раскритиковано, как советским народом, так и представителями Германии и Австро-Венгрии, последствия оказались не такими плачевными, как предполагалось – Германия потерпела поражение в Первой Мировой войне, и Советская Россия тут же аннулировала мирный договор решением ВЦИК РСФСР (ноябрь 1918 г.).

Окончание и итоги Первой мировой войны.

К началу 1918 г. военно-политическая обстановка Первой мировой войны серьезно изменилась. В начале октября положение Германии стало безнадежным. Союзники Германии — Болгария, Турция, Австро-Венгрия — осенью 1918 г. заключили перемирие с державами Антанты. Поражения на фронтах, экономическая разруха ускорили назревание революционных событий в Германии. 9 ноября монархия в Германии была свергнута. 11 ноября Германия капитулировала: в Компьенском лесу, на станции Ретонд (Франция) немецкая делегация подписала перемирие. Германия признала себя побежденной. Окончательно условия мирных договоров с Германией и ее союзниками были выработаны на Парижской мирной конференции в 1919-1920 гг. 28 июня 1919 г. был подписан Версальский мирный договор , официально завершивший Первую мировую войну.

Первая мировая война продолжалась более 4 лет. В ней участвовало 38 государств, на ее полях сражалось свыше 74 млн. человек, из которых 10 млн. было убито и 20 млн. искалечено. По сведениям ГУ Генерального штаба 3 октября 1917 г., среди российских солдат и офицеров было 511 068 убитых и 264 301 пропавших без вести. По данным западных источников, к моменту выхода из войны общие потери Русской императорской армии составили 1,7 миллиона убитыми и умершими от ран; 4,95 миллиона ранеными и 2,5 миллиона военнопленным. Историк С.В. Волков привёл данные, что доля мобилизованных в России к общему числу мужчин в возрасте 15—49 лет составила 39 %, при этом на каждую тысячу мобилизованных пришлось 115 убитых и умерших, соответственно на каждую тысячу мужчин в возрасте 15—49 лет Россия потеряла 45 человек, а потери в пересчёте на каждую тысячу жителей России составили 11 человек. Первая мировая война по своим масштабам, людским потерям и социально-политическим последствиям не имела себе равных во всей предшествующей истории. Она оказала огромное влияние на экономику, политику, идеологию, на всю систему международных отношений. Война привела к крушению самых могущественных европейских государств и складыванию новой геополитической ситуации в мире.