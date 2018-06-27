Римма Иванова 27 июня (н. ст.) 1894 года родилась Римма Михайловна Иванова, сестра милосердия и единственная в Российской империи женщина, награжденная военным орденом Святого Георгия IV степени. 27 июня 2018 года Российское военно-историческое общество открыло памятник-бюст, посвященный ей. Героиня долга Ставропольская дева (по аналогии с Орлеанской девой – Жанной д’Арк), героиня долга, женщина без страха и сомнения – так характеризовали Римму Михайловну современники. Она родилась в семье казначея духовной консистории. По окончании в 1913 году Ольгинской женской гимназии Римма стала работать учительницей в земской школе. Дальнейшим планам молодой девушки о повышении уровня образования было не суждено сбыться, началась Первая мировая война. Не... На чтение: 1 минута

27 июня (н. ст.) 1894 года родилась Римма Михайловна Иванова, сестра милосердия и единственная в Российской империи женщина, награжденная военным орденом Святого Георгия IV степени. 27 июня 2018 года Российское военно-историческое общество открыло памятник-бюст , посвященный ей.

Героиня долга

Ставропольская дева (по аналогии с Орлеанской девой – Жанной д’Арк), героиня долга, женщина без страха и сомнения – так характеризовали Римму Михайловну современники. Она родилась в семье казначея духовной консистории. По окончании в 1913 году Ольгинской женской гимназии Римма стала работать учительницей в земской школе. Дальнейшим планам молодой девушки о повышении уровня образования было не суждено сбыться, началась Первая мировая война. Не раздумывая долго, Римма в первые же дни войны приняла решение стать медицинской сестрой. Она записалась на соответствующие кратковременные подготовительные курсы, окончив которые получила направление в епархиальный лазарет.

Доброволец

В начале 1915 года, хотя родители были против, Римма отправилась в числе добровольцев на фронт. Более того, девушка не пожелала оставаться при полковом лазарете, остриглась под юношу и под именем Ивана Иванова попала на передовую. Разумеется, девушку раскрыли, но она все же осталась нести медицинскую службу, только под своим настоящем именем. Во время боев она из самого пекла выносила раненых, стала любимицей солдат, которые прозвали ее святой Риммой. После месячного летнего отпуска в том же году Римма вернулась на фронт, под начало своего брата, который служил полковым врачом.

Под шквальным огнем

22 сентября (н. ст.) под шквалом артиллерийского огня девушка едва успевала оказывать первую помощь раненым бойцам. Солдаты уже успели поддаться панике, и тогда Римма лично повела их назад в атаку. Контратака оказалась успешной, но 21-летняя Римма была смертельно ранена и умерла в тот же день, оплакиваемая солдатами и офицерами. По личной инициативе полка Николаю II направили ходатайство о награждении Риммы военным орденом Святого Георгия IV степени. До того момента в истории России данный орден носила только одна женщина – его учредительница, Екатерина II. И все же император, невзирая на отсутствие у Риммы дворянского титула, воинского звания, не говоря уже о том, что она была девушкой, подписал именной указ о награждении.