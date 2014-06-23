Потери 1-й Русской армии в Первой мировой войне
Потери 1-й Русской армии в Первой мировой войне
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Федеральный портал История.РФ публикует именные списки потерь нижних чинов 1-й Русской армии в Первой мировой войне.
Именной список потерь нижних чинов 97-го пехотного Лифляндского полка (16196-1-217)
Именной список потерь нижних чинов 98-го пехотного Юрьевского полка (16196-1-218): Часть 1 Часть 2
Именной список потерь нижних чинов 99-го пехотного Ивангородского полка (16196-1-220)
Именной список потерь нижних чинов 100-го пехотного Островского полка (16196-1-222)
Именной список потерь нижних чинов 105-го пехотного Оренбургского полка (16196-1-231): Часть 1 Часть 2 Часть 3
Именной список потерь нижних чинов 106-го пехотного Уфимского полка (16196-1-232): Часть 1 Часть 2
Именной список потерь нижних чинов 107-го пехотного Троицкого полка (16196-1-234): Часть 1 Часть 2
Именной список потерь нижних чинов 108-го пехотного Саратовского полка (16196-1-235): Часть 1 Часть 2
Именной список потерь нижних чинов 109-го пехотного Волжского полка (16196-1-237): Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
Именной список потерь нижних чинов 110-го пехотного Камского полка (16196-1-239): Часть 1 Часть 2
Именной список потерь нижних чинов 111-го пехотного Донского полка (16196-1-240): Часть 1 Часть 2
Именной список потерь нижних чинов 157-го пехотного Имеретинского полка (16196-1-309)
Именной список потерь нижних чинов 158-го пехотного Кутаисского полка (16196-1-311)
Именной список потерь нижних чинов 159-го пехотного Гурийского полка (16196-1-313)
Именной список потерь нижних чинов 160-го пехотного Абхазского полка (16196-1-315)
Именной список потерь нижних чинов 27-го, 29-го, 32-го, 33-го, 34-го и 37-го Донских Казачьих полков (16196-1-1035)
Именной список потерь нижних чинов 25-й артиллерийской бригады (16196-1-1077)
Именной список потерь нижних чинов 27-й артиллерийской бригады (16196-1-1078)
Именной список потерь нижних чинов 28-й артиллерийской бригады (16196-1-1079)
Именной список потерь нижних чинов 29-й артиллерийской бригады (16196-1-1080)
Именной список потерь нижних чинов 40-й артиллерийской бригады (16196-1-1091)
Именной список потерь нижних чинов 1-го, 3-го, 6-го, 7-го и 8-го Мортирных артиллерийских дивизионов (16196-1-1147)
Именной список потерь нижних чинов 12-го, 18-го, 19-го и 20-го Мортирных артиллерийских дивизионов (16196-1-1148)
Именной список потерь нижних чинов 1-го, 2-го, 3-го и 5-го саперных батальонов (16196-1-1165)
Именной список потерь нижних чинов 20-го саперного батальона (16196-1-1169)
Обложка: Плакат 1914 года. Российская империя изображена в образе поленицы, попирающей змея с двумя головами, символизирующими Германию и Австро-Венгрию.
Источник: https://ru.wikipedia.org