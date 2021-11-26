ПОРЕМБСКИЙ КАЗИМИР АДОЛЬФОВИЧ

Из потомственных дворян Виленской губернии, католик. На действительной службе с 1889. 8.9.1892 окончил Морской кадетский корпус, произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 7-й флотский экипаж. 11.9.1895 окончил минный офицерский класс и зачислен в минные офицеры 2-го разряда. Служил минным офицером на крейсерах «Дмитрий Донской» (1895–1899) и «Память Азова» (1899–1900). 13.4.1897 произведен в лейтенанты. 28.12.1898 зачислен в минные офицеры 1-го разряда. 13.10.1900 переведен в 19-й флотский экипаж. В 1901 г. назначен минным офицером крейсера II ранга «Новик». Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. В мае–августе 1904 г. и. д. старшего офицера крейсера II ранга «Новик». После гибели корабля прибыл во Владивосток и зачислен в Сибирский флотский экипаж. 5.12.1904 назначен старшим минным офицером крейсера I ранга «Россия». 16.5.1905 назначен командиром миноносца «Тревожный». 6.12.1905 назначен минным офицером крейсера I ранга «Громобой». 16.1.1906 переведен в Балтийский флот. 23.1.1906 зачислен в 4-й флотский экипаж. 17.4.1906 назначен старшим флаг-офицером штаба командующего отдельным отрядом судов, назначенных для плавания с корабельными гардемаринами. 6.12.1906 произведен в капитаны 2-го ранга за отличие по службе. 21.5.1907 назначен флаг-капитаном штаба командующего отдельным отрядом судов, назначенных для плавания с корабельными гардемаринами. В начале 1909 г. временно командовал крейсером «Адмирал Макаров». 6.4.1909 назначен командиром минного заградителя «Енисей». 26.11.1912 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе. 21.1.1913 переведен в Черноморский флот. Летом–осенью 1913 г. вр. и. д. начальника штаба Севастопольского порта. 4.10.1913 назначен командиром строящегося линейного корабля «Императрица Мария», одновременно с 4.10.1913 по 6.10.1914 постоянный член комиссии для наблюдения за постройкой кораблей в Черном море. В октябре-декабре 1914 г. временно командовал линейным кораблем «Ростислав». 17.3.1916 назначен командующим, под брейд-вымпелом, бригадой крейсеров Черного моря. 10.4.1916 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе (со старшинством с 18.7.1917) с утверждением командиром бригады. 10.11.1916 отчислен от должности с зачислением в резерв чинов Черноморского флота. 6.2.1917 назначен и. о. начальника Тыловой морской позиции Финского залива. В 1918 г. поступил на службу в РККФ. С мая 1918 г. начальник морского отдела Военного совета Северного участка отрядов завесы и Петроградского оборонительного района. 26.8.1918 уволен в отпуск впредь до увольнения со службы как польский гражданин. 24.9.1918 уволен от службы с 27.8.1918. В сентябре 1918 г. приехал в Варшаву.

В ноябре 1918 г. поступил в Войско Польское со званием генерал-подпоручика флота (контр-адмирала) и назначен в распоряжение Ю. Пилсудского и Министерства военных дел. Декретом от 18.01.1919 официально принят в Войско Польское с чином контр-адмирала (генерал-подпоручика флота) со старшинством с 10.04.1916 с прикомандированием к Министерству военных дел. 6.3.1919 назначен членом Военного совета. 20.3.1919 (по другим сведениям 1.5.1919) назначен начальником Военно-морского отдела Министерства военных дел. 22.4.1919 (по другим сведениям 2.5.1919) назначен начальником Департамента по морским делам Министерства военных дел. Во время советско-польской войны 1920 г. был командующим участком Зегрже–Денбе и ответственным за военное судоходство на Висле. Декретом от 30.1.1921 утвержден в чине вице-адмирала (генерал-поручика флота) с 1.4.1921. 1.1.1922 назначен начальником Управления военно-морского флота. Декретом от 3.5.1922 утверждено старшинство в чине вице-адмирала (генерала дивизии) со старшинством с 1.6.1919. 19.5.1925 уволен от должности начальника Управления военно-морского флота. 30.4.1927 уволен в отставку. Погребен на Военном кладбище на Повонзках в Варшаве. В 1993 г. К.А. Порембскому установлен памятник в Гдыне.