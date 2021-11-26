ПОДГУРСКИЙ НИКОЛАЙ ЛЮЦИАНОВИЧ

Сын полковника корпуса инженер-механиков флота, из дворян Виленской губернии, православный. На действительной службе с 1894 г. Окончил Морской кадетский корпус. 15.9.1897 произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 3-й флотский экипаж. В 1897 назначен вахтенным офицером эскадренного броненосца «Петропавловск». В 1898 г. назначен вахтенным начальником миноносца «Сокол». В 1898–1900 гг. служил на мореходной канонерской лодке «Грозящий», миноносце № 120 и эскадренном броненосце «Император Александр II». В 1901 назначен вахтенным начальником и ротным ком. крейсера II ранга «Пластун». 29.9.1901 поступил в минный офицерский класс. 6.12.1901 произведен в лейтенанты. 31.8.1902 окончил класс и зачислен в минные офицеры 2-го разряда. 11.10.1902 назначен младшим минным офицером крейсера I ранга «Баян». 1.1.1903 назначен старшим минным офицером крейсера I ранга «Баян». 9.10.1903 зачислен в минные офицеры 1-го разряда. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. По предложению и под руководством Подгурского в середине августа 1904 г. против японских окопов были использованы минные (торпедные) аппараты, снятые с катеров. 9.9.1904 руководил применением против японской пехоты шаровых морских мин, благодаря чему удалось выбить противника с захваченных позиций на склоне горы Высокая. 27.11.1904 назначен заведующим изготовлением ручных «бомбочек». После капитуляции крепости дал подписку о неучастии в войне и выехал в Россию. 9.1.1906 назначен обер-офицером стратегической части военно-морского ученого отдела Главного морского штаба. 1.5.1906 назначен помощником старшего офицера крейсера I ранга «Богатырь». 2.6.1907 поступил слушателем в учебный отряд подводного плавания. 11.6.1907 произведен в старшие лейтенанты. 7.12.1907 зачислен в офицеры подводного плавания. 11.3.1908 назначен помощником командира подводной лодки «Аллигатор» с зачислением в 9-й флотский экипаж. 11.6.1908 назначен командиром подводной лодки «Дракон». 25.5.1909 назначен командующим эскадренным миноносцем «Ретивый». 3.5.1910 назначен флагманским минным офицером штаба командующего отрядом судов, назначенных для плавания с корабельными гардемаринами и воспитанниками Морского корпуса. 20.08.1911 назначен и. д. старшего офицера броненосного крейсера «Россия». 22.11.1911 произведен в капитан-лейтенанты за отличие в бою «у Порт-Артура 4-го сентября 1904 года». 6.12.1911 произведен в капитаны 2-го ранга. 9.12.1911 утвержден в должности. 30.8.1912 отчислен от должности. 14.1.1913 назначен командиром эскадренного миноносца «Генерал Кондратенко». Участник Первой мировой войны. 20.7.1914 назначен командующим броненосным крейсером «Россия». 25.8.1914 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе (со старшинством с 6.12.1912) с утверждением командиром крейсера. 23.03.1915 назначен командующим, под брейд-вымпелом, бригадой (с 4.5.1915 – дивизия) подводных лодок Балтийского моря. 10.11.1916 назначен и. д. начальника отряда судов Ботнического залива. 6.12.1916 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе (со старшинством с 18.7.1917) с утверждением в должности. С марта 1917 г. проживал в семьей в Финляндии. В феврале 1918 г. уволен со службы. Осенью 1918 г. выехал в Ревель для покупки торгового парохода и организации частного мореходного предприятия. Скончался от «испанки». Погребен на кладбище Александра Невского.

Жена (с 23.1.1916): дочь полковника Елена Дмитриевна (урожденная Бехтеева) (30.6.1892, Ревель–15.5.1943, Хельсинки). Дети: Николай (род. 12.11.1916).