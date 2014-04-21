Письма с Первой мировой В книге опубликованы письма 1914–1917 гг. «лекаря без чина» Ф.О. Краузе к его невесте, а потом и жене, врачу Морозовской городской детской больницы в Москве А.И. Доброхотовой, впоследствии ставшей видным врачом-педиатром, членом-корреспондентом АМН СССР. На чтение: 1 минута

Краузе Фридрих . Письма с Первой мировой / отв. ред. Л.А. Булгакова. — СПб.: Нестор-История, 2013. — 332 с.

Ф.О. Краузе

Письма с Первой мировой

В книге опубликованы письма 1914–1917 гг. «лекаря без чина» Ф.О. Краузе к его невесте, а потом и жене, врачу Морозовской городской детской больницы в Москве А.И. Доброхотовой, впоследствии ставшей видным врачом-педиатром, членом-корреспондентом АМН СССР. В письмах, носивших характер дневниковых записей, рассказывается о повседневной жизни автора, старшего врача санитарно-дезинфекционного отряда, проходившего службу в Галиции и на Волыни. Реакция автора на политические и военные события этого времени в значительной мере отражает общественные настроения в стране и в армии. Письма представляют большой интерес как исторический источник и подлинный документ переломной эпохи, написанный очевидцем и непосредственным участником драматических событий в истории нашей страны. Помещённые в книге выдержки из ответных писем Доброхотовой рисуют яркую картину московской жизни в 1917 г. Книга предназначена как для специалистов по истории войны и революции, так и для широкого круга любителей отечественной истории.

О Фридрихе Краузе и его письмах ( Л. Булгакова)

1914 год

1915 год

1916 год

1917 год

Из писем Александры Ивановны Краузе (Доброхотовой) 1917 года

Обложка: обложка книги «Краузе Фридрих. Письма с Первой мировой.», 2013г.

Источник: https://nestorbook.ru