Первый русский танк – каким он был? Советский танк Т-34 был признан лучшим танком Второй мировой войны. Все последующие разработки наших конструкторов и инженеров вызывают неподдельную гордость. Но вот с чего все начиналось? Первая мировая война наполнила поля сражений английскими, французскими и немецкими танками. А где были наши конструкторы и производители? Оказывается, они тоже не сидели на месте и предлагали свои варианты этой грозной техники. 18 мая 1915 года состоялись первые испытания боевой машины, разработанной молодым инженером Александром Пороховщиковым. Она получила название «Вездеход». В 1914 году Пороховщиков отнес проект боевой гусеничной машины в Ставку Верховного Главнокомандующего русской армией. В целом проект одобрили, и через год появился опытный... На чтение: 1 минута

Советский танк Т-34 был признан лучшим танком Второй мировой войны. Все последующие разработки наших конструкторов и инженеров вызывают неподдельную гордость.

Но вот с чего все начиналось? Первая мировая война наполнила поля сражений английскими, французскими и немецкими танками. А где были наши конструкторы и производители?

Оказывается, они тоже не сидели на месте и предлагали свои варианты этой грозной техники. 18 мая 1915 года состоялись первые испытания боевой машины, разработанной молодым инженером Александром Пороховщиковым. Она получила название «Вездеход».

В 1914 году Пороховщиков отнес проект боевой гусеничной машины в Ставку Верховного Главнокомандующего русской армией. В целом проект одобрили, и через год появился опытный образец. Броня новой машины была многослойной, практически такая броня начала внедряться только через 50 лет.

К началу 1917 года Пороховщиков усовершенствовал свое детище, назвав его «Вездеход-2». На танке размещалось уже четыре пулемета. Но, к сожалению, власти посчитали, что такая машина недостаточно совершенна, и свернули финансирование.

Пока царские чиновники решали вопрос, быть или не быть первому русскому танку, со вторым вариантом «Вездехода» ознакомился Луи Рено, владелец крупнейшей во Франции автомобилестроительной компании. Сначала французам не понравился данный проект, но в дальнейшем они использовали «Вездеход» в качестве прототипа уже для своего производства. Так появился танк Renault FT-17, ставший самым массовым танком Первой мировой войны.

А об истории создания Т-34 при поддержке Российского военно-исторического общества снят фильм «Танки» («Увидеть Сталина») с Андреем Мерзликиным в роли легендарного конструктора Михаила Кошкина. Картина выйдет на экраны весной 2018 года.