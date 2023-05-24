Памятник полному кавалеру Георгиевского креста Василию Черемисину В ноябре 2019 года в Шадринске был открыт памятник герою Первой Мировой войны. На чтение: 2 минуты

В ноябре 2019 года в Шадринске был открыт памятник герою Первой Мировой войны.

Памятник полному кавалеру Георгиевского креста появился по инициативе Российского военно-исторического общества. Установили его в Шадринске, откуда родом был Черемисин. Автором памятника стал скульптор Константин Чернявский. Монумент отлили из бронзы в Москве, после чего доставили в Шадринск, что в Курганской области. В городе имя полного кавалера Георгиевского креста носит одна из улиц, а также Губернаторская кадетская школа.

Василий Алексеевич Черемисин прославил храбростью и доблестью на полях сражений Первой Мировой войны. Только за 1915 год он сумел стать полным кавалером Георгиевского креста. И на это у солдата ушло немногим более полугода. Кроме этого, Василий Алексеевич удостоился двух Георгиевских медалей, Ордена Святой Анны IV степени и Ордена Святого Станислава III степени. Однако до конца войны подпоручику Черемисину дожить не удалось. Бесстрашный герой погиб весной 1917 года в боях на Галицийском фронте. Согласно статусу наград Василий Алексеевич был привезён в Шадринск и похоронен с воинскими почестями на Воскресенском кладбище.

Герой из крестьянской семьи

Василий Алексеевич Черемисин родился 26 апреля (8 мая) 1892 года в деревне Комария, что относилась к Шадринскому уезду Пермской губернии (сейчас Курганская область). Происходил он из обычной крестьянской семьи и звёзд с неба не хватал. Известно, что Василий работал в полях, но Первая Мировая война коренным образом изменила его жизнь. В августе 1914 года крестьянина мобилизовали. И он был приписан к 16-у Финляндскому стрелковому полку, входящему в 22-й армейский корпус Северо-Западного фронта. А вскоре Черемисин оказался на фронте в чине младшего унтер-офицера.

Яркая звезда Василия зажглась уже в самом начале 1915 года. Он стал унтер-офицером и командовал взводом. В одном из сражений Черемисин продемонстрировал не только хорошие навыки руководителя, но и собственное бесстрашие. Во время боя он первым ворвался в укрепления противника. За это начальство 6 (19) февраля удостоило его Георгиевского креста IV степени.

Вся весна и начало лета 1915 года прошли в бесконечных сражениях с австро-венгерскими войсками. А в июле дивизию, в которой состоял Черемисин, перевели в состав 5-го Кавказского корпуса 10-й армии Северо-Западного фронта. И вскоре Василий получил задание — захватить и удержать стратегически важный плацдарм на реке Буг. С поставленной задачей Черемисин справился, несмотря на превосходящую численность противника. Взвод сумел выбить неприятеля с плацдарма, закрепиться на нём и удержать до подхода основных сил. За успешное выполнение задания Василий Алексеевич удостоился Георгиевского креста III степени. А вскоре получил и новый чин — стал фельдфебелем, после чего начал командовать полуротой.

Затем Василий сумел блестяще проявить себя в ожесточённых боях на реке Неман. Вражеские войска сумели форсировать водоём и перешли в контрнаступление. И полуроте Черемисина была поставлена задача остановить их. Командир справился. Правда, получил контузию. Но поле боя не покинул, решив, что он нужен своим солдатам. Этот героический поступок был отмечен — Черемисин удостоился Георгиевского креста II степени.

Единственный погибший

Вскоре после этого Василий Алексеевич принял участие в ожесточённом сражении у деревушки Медведзишки. Полурота Черемисина находилась на передовом пункте и ей требовалось его удержать. Более двух вражеских рот атаковали позиции бойцов Черемисина, но они не дрогнули и не отступили. За это Василий Алексеевич удостоился Георгиевского креста I степени. Таким образом, ему потребовалось немногим более полугода, чтобы стать полным Георгиевским кавалером.

Ближе к концу осени корпус был переведён в 7-ю армию Юго-Западного фронта. Поскольку приближалась зима, боевые действия на фронте заметно утихли. Происходили, чаще всего, незначительные столкновения. В февраля 1916 года Василий Алексеевич стал подпрапорщиком и получил в командование первый батальон разведчиков 16-го Финляндского стрелкового полка. В конце месяца Черемисина вызвал к себе командир и приказал привести «языка». И этой же ночью подпрапорщик вернулся в штаб с пленным и двумя десятками винтовок. А на следующий день довольный успехом операции командир отправил начальство необходимые документы, чтобы Черемисину был присвоен первый офицерский чин. И в мае он стал прапорщиком.

В самом начале 1917 года Василий Алексеевич получил долгожданный отпуск и отправился домой. А увернувшись, вновь оказался в гуще ожесточённых сражений. Все, кто знал Черемисина, были уверены, что он обязательно выживет. Его считали заговорённым от штыков и пуль. Однако 27 (9) апреля 1917 года жизнь бесстрашного героя трагически оборвалась.

В то время стрелковый полк оборонял позиции около деревни Лопушаны, что находилась на Галицийском фронте. Днём враг внезапно начал обстрел из гаубиц и лёгких орудий. Несколько снарядов угодили в расположение штаба полка, где как раз находился Черемисин. Полный Георгиевский кавалер получил контузию и осколочное ранение. И вскоре умер. В тот день он оказался единственным человеком, погибшим при обстреле.

Согласно статусу наград, Василий Алексеевич был перевезён в Шадринск. И там похоронен на Воскресенском кладбище со всеми воинскими почестями.

Обложка: sdelanounas.ru